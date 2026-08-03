Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Mafia china en Vicente López: detuvieron a un ex gendarme convertido en sicario que cobró 5 mil dólares por un crimen

Luis Ayala fue acusado de matar a un supermercadista en Carapachay por una deuda de dinero. El testimonio de la pareja del acusado, clave en la causa. El video del asesinato

Video: el crimen del supermercadista en la calle Cajaraville
Guardar

El viernes pasado por la noche, un pistolero desconocido descendió de una camioneta Toyota SW4 para ejecutar de un tiro a Chen Jian, oriundo de China, mientras se encontraba en un supermercado ubicado en la calle Cajaraville de Carapachay. Fue un disparo certero, en la cabeza, un episodio de sicariato total. Luego, el pistolero huyó. La Policía Bonaerense llegó al lugar para entrevistarse con la dueña del comercio. Poco después, se supo la historia. Chen Jian, supuestamente, debía dinero, en una trama vinculada a la mafia china. Recibió advertencias, mensajes.

El fiscal Gastón Larramendi, titular de la UFI Vicente López Oeste, inició una investigación junto con personal de la Departamental local de la Superintendencia AMBA Norte I y la Sub DDI de Vicente López. En las últimas horas, capturaron a un sospechoso: se trata de Luis Ayala, de 58 años, gendarme retirado y presunto autor material del crimen. Hay otra detenida más, Adriana Cecilia Amado, 48 años, conductora de uno de los autos en los que Ayala habría escapado. De acuerdo a fuentes del caso, es su pareja.

PUBLICIDAD

Luis Ayala, el ex gendarme convertido en supuesto sicario
Luis Ayala, el ex gendarme convertido en supuesto sicario

Ante los investigadores, según altas fuentes del expediente, la propia pareja de Ayala aseguró que el hombre habría cobrado 5 mil dólares por cometer el crimen. Peor todavía: el relevo de cámaras de seguridad determinó que Ayala y la sospechosa detenida habían visitado el supermercado horas antes. Incluso, realizaron varias compras en el lugar.

Las deudas de Ayala son notables, de acuerdo al registro del Banco Central: el ex gendarme tiene un rojo de más de $17 millones.

El seguimiento de cámaras de seguridad realizado por la Comisaría 6° de Carapachay reveló que el pistolero que mató a Chian descartó el Toyota SW4 para escapar en un Peugeot 208, con rumbo a San Martín. Así, continuó el análisis de la ruta de cámaras, hasta establecer los domicilios de los sospechosos en la zona de Libertad, partido de Merlo.

PUBLICIDAD

Ayala y su pareja en el supermercado, horas antes del crimen de Chen Jian
Ayala y su pareja en el supermercado, horas antes del crimen de Chen Jian

Los autos no fueron la única pista. El pago de la compra en el supermercado fue realizado con una billetera virtual, cuyos datos permitieron también llegar a los acusados.

El fiscal Larramendi espera indagar mañana a los sospechosos. El allanamiento al domicilio de Ayala terminó con la incautación de tres pistolas que podrán ser peritadas y su vieja ropa de Gendarmería, así como teléfonos celulares.

La investigación, mientras tanto, continúa. El fiscal Larramendi trabaja para establecer el motivo del crimen de Chen Jian. También, quién ordenó su muerte, quién contrató a Ayala: si lo hizo una tríada propiamente dicha, una de tantas que operan en el conurbano, o un enemigo en particular. El estilo del crimen, de todas maneras, es netamente mafioso. Ayala, sin embargo, hizo poco para cubrir sus rastros, si es que es culpable.

Luis Ayala, su pareja y presunta cómplice y el material incautado
Luis Ayala, su pareja y presunta cómplice y el material incautado

La regla de oro de la mafia china

Chino nunca mata a chino. Las tríadas y el mercado del sicariato convirtieron a los homicidios entre connacionales en un tabú. Durante años, las mafias contrataron a pistoleros peruanos del Bajo Flores, o barrabravas para su trabajo más sucio. La aparición de un ex gendarme en el negocio de la violencia pistolera -operado años atrás por bolseros y brokers de sicarios dentro de la propia comunidad china- es una rareza inquietante.

Las muertes se volvieron cada vez menos a lo largo de la última década, con un negocio orientado cada vez menos a la extorsión en supermercados, enfocado en el juego clandestino, entre otras variantes. Así, llegó un crimen emblemático, con literales lúmpenes contratados por jefes hasta hoy desconocidos: fue el crimen de Yucheng Cheng.

Yucheng Chen, ai igual que Chen Jian fue muerto de un tiro calibre .38 en el cráneo el 2 de julio de 2023. El crimen ocurrió frente a su mercadito, ubicado sobre la calle Pichincha, en el barrio porteño de Balvanera. Yucheng no estaba solo al momento del crimen. Lo acompañaba no sólo su mujer; también su hija menor de edad. Matar a un blanco frente a su familia es una marca de desprecio total.

Jeremías Cardozo, un lumpen de la zona oeste que ya había sido condenado en Mercedes por hechos de violencia, lejos del perfil de un asesino profesional, recibió la pena de prisión perpetua por el hecho dos años después. Quien contrató el crimen jamás fue encontrado.

Temas Relacionados

Mafia chinaVicente LópezSicariatoGendarmeríaPolicía Bonaerenseúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

Las capturas muestran conversaciones en las que Matías Julián Álvarez Guardia aparece con lesiones en el rostro. El material se suma al relato de la familia, que describió una relación marcada por los celos, el control y presuntos episodios de violencia de parte de Victoria Cantero

“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

Intentó matar a martillazos a su ex, amenazó a una periodista y huyó: lo detuvieron encapuchado a metros de la casa de la víctima

Carlos Alberto Vaz Da Silva permanecía prófugo desde hacía cinco días. La Policía Bonaerense lo capturó este lunes luego de realizar tareas de vigilancia encubierta. Tenía dos medidas cautelares vigentes

Intentó matar a martillazos a su ex, amenazó a una periodista y huyó: lo detuvieron encapuchado a metros de la casa de la víctima

Salió a juntar leña para la estufa y nunca regresó: la desesperada búsqueda de un joven de 28 años en San Luis

Darío Cuello fue visto por última vez el viernes pasado cuando salió de su casa junto a sus tres perros. A 72 horas de su desaparición, la Policía mantiene un amplio operativo de búsqueda con drones, una aeronave, perros especializados, bomberos y personal de distintas divisiones

Salió a juntar leña para la estufa y nunca regresó: la desesperada búsqueda de un joven de 28 años en San Luis

La familia de Loan Peña denunció maniobras para frenar la investigación: “La verdad no puede detenerse”

En un duro comunicado, los padres y el hermano del menor defendieron el trabajo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, advirtieron que “Loan sigue secuestrado” y pidieron que todas las hipótesis continúen siendo investigadas

La familia de Loan Peña denunció maniobras para frenar la investigación: “La verdad no puede detenerse”

La defensa de la joven acusada de matar a su novio en Chaco negó que tuviera antecedentes: este martes será indagada

Victoria Cantero permanece detenida en una comisaría de Resistencia. Su abogado aseguró a Infobae que “no estaba denunciada ni tenía una causa abierta” y anticipó que mañana conocerá formalmente la acusación en su contra

La defensa de la joven acusada de matar a su novio en Chaco negó que tuviera antecedentes: este martes será indagada

DEPORTES

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra la FIFA tras el proyecto fallido: la exigencia que incluyó en un documento

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra la FIFA tras el proyecto fallido: la exigencia que incluyó en un documento

Pidieron la expulsión de Insaurralde por taparse la boca en Sarmiento-Independiente Rivadavia: la curiosa explicación del defensor

“200 dólares por asistencia”: la increíble historia detrás del primer gol de Newell’s en el empate frente a Boca

Incertidumbre sobre el futuro de Icardi: un ofrecimiento y una contundente respuesta

El incómodo momento que protagonizó un jugador brasileño cuando un grupo de hinchas lo sorprendió en el control antidoping: “¿Te conozco?”

TELESHOW

Así fue el regreso de Virginia Lago con Historias de Corazón: “Me tiemblan las piernas”

Así fue el regreso de Virginia Lago con Historias de Corazón: “Me tiemblan las piernas”

El Roña Castro apuntó contra Wanda Nara por una promesa que le hizo en MasterChef: “La llamé pero nunca me contestó”

Nicole Neumann se pronunció en el debate por la regulación de los criaderos y la venta online de perros: “Es un horror”

Se viralizaron fotos de Iván de Pineda a los 19 años modelando para Dolce & Gabbana y Armani en Vogue

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

INFOBAE AMÉRICA

Las 10 virtudes que una persona debe poseer para ser feliz, según Aristóteles

Las 10 virtudes que una persona debe poseer para ser feliz, según Aristóteles

Tras diez días sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.125 la cifra de muertos por el doble terremoto

El suroeste de República Dominicana reduce en 80% los casos de malaria en 2026

Más de 1,800 personas fueron atendidas por la Cruz Roja durante la Romería 2026 en Costa Rica: no se reportan fallecidos

Por qué se aplazó el juicio por lavado contra exalcalde hondureño y narcotraficante Alexander Ardón