Mafia china en Vicente López: detuvieron a un ex gendarme convertido en sicario que cobró 5 mil dólares por un crimen

Video: el crimen del supermercadista en la calle Cajaraville

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El viernes pasado por la noche, un pistolero desconocido descendió de una camioneta Toyota SW4 para ejecutar de un tiro a Chen Jian, oriundo de China, mientras se encontraba en un supermercado ubicado en la calle Cajaraville de Carapachay. Fue un disparo certero, en la cabeza, un episodio de sicariato total. Luego, el pistolero huyó. La Policía Bonaerense llegó al lugar para entrevistarse con la dueña del comercio. Poco después, se supo la historia. Chen Jian, supuestamente, debía dinero, en una trama vinculada a la mafia china. Recibió advertencias, mensajes.

El fiscal Gastón Larramendi, titular de la UFI Vicente López Oeste, inició una investigación junto con personal de la Departamental local de la Superintendencia AMBA Norte I y la Sub DDI de Vicente López. En las últimas horas, capturaron a un sospechoso: se trata de Luis Ayala, de 58 años, gendarme retirado y presunto autor material del crimen. Hay otra detenida más, Adriana Cecilia Amado, 48 años, conductora de uno de los autos en los que Ayala habría escapado. De acuerdo a fuentes del caso, es su pareja.

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Luis Ayala, el ex gendarme convertido en supuesto sicario

Ante los investigadores, según altas fuentes del expediente, la propia pareja de Ayala aseguró que el hombre habría cobrado 5 mil dólares por cometer el crimen. Peor todavía: el relevo de cámaras de seguridad determinó que Ayala y la sospechosa detenida habían visitado el supermercado horas antes. Incluso, realizaron varias compras en el lugar.

Las deudas de Ayala son notables, de acuerdo al registro del Banco Central: el ex gendarme tiene un rojo de más de $17 millones.

El seguimiento de cámaras de seguridad realizado por la Comisaría 6° de Carapachay reveló que el pistolero que mató a Chian descartó el Toyota SW4 para escapar en un Peugeot 208, con rumbo a San Martín. Así, continuó el análisis de la ruta de cámaras, hasta establecer los domicilios de los sospechosos en la zona de Libertad, partido de Merlo.

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Ayala y su pareja en el supermercado, horas antes del crimen de Chen Jian

Los autos no fueron la única pista. El pago de la compra en el supermercado fue realizado con una billetera virtual, cuyos datos permitieron también llegar a los acusados.

El fiscal Larramendi espera indagar mañana a los sospechosos. El allanamiento al domicilio de Ayala terminó con la incautación de tres pistolas que podrán ser peritadas y su vieja ropa de Gendarmería, así como teléfonos celulares.

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La investigación, mientras tanto, continúa. El fiscal Larramendi trabaja para establecer el motivo del crimen de Chen Jian. También, quién ordenó su muerte, quién contrató a Ayala: si lo hizo una tríada propiamente dicha, una de tantas que operan en el conurbano, o un enemigo en particular. El estilo del crimen, de todas maneras, es netamente mafioso. Ayala, sin embargo, hizo poco para cubrir sus rastros, si es que es culpable.

Luis Ayala, su pareja y presunta cómplice y el material incautado

La regla de oro de la mafia china

Chino nunca mata a chino. Las tríadas y el mercado del sicariato convirtieron a los homicidios entre connacionales en un tabú. Durante años, las mafias contrataron a pistoleros peruanos del Bajo Flores, o barrabravas para su trabajo más sucio. La aparición de un ex gendarme en el negocio de la violencia pistolera -operado años atrás por bolseros y brokers de sicarios dentro de la propia comunidad china- es una rareza inquietante.

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Las muertes se volvieron cada vez menos a lo largo de la última década, con un negocio orientado cada vez menos a la extorsión en supermercados, enfocado en el juego clandestino, entre otras variantes. Así, llegó un crimen emblemático, con literales lúmpenes contratados por jefes hasta hoy desconocidos: fue el crimen de Yucheng Cheng.

Yucheng Chen, ai igual que Chen Jian fue muerto de un tiro calibre .38 en el cráneo el 2 de julio de 2023. El crimen ocurrió frente a su mercadito, ubicado sobre la calle Pichincha, en el barrio porteño de Balvanera. Yucheng no estaba solo al momento del crimen. Lo acompañaba no sólo su mujer; también su hija menor de edad. Matar a un blanco frente a su familia es una marca de desprecio total.

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Jeremías Cardozo, un lumpen de la zona oeste que ya había sido condenado en Mercedes por hechos de violencia, lejos del perfil de un asesino profesional, recibió la pena de prisión perpetua por el hecho dos años después. Quien contrató el crimen jamás fue encontrado.