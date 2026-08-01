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Qué pasa si contesto una llamada spam y digo “si”

Con esa respuesta grabada, los estafadores pueden generar con inteligencia artificial un falso consentimiento verbal

llamadas spam - teléfonos - llamadas - estafas - tecnología - 17 de mayo
Las llamadas spam son comunicaciones no solicitadas que buscan obtener dinero o datos personales de quien las recibe. (Imagen ilustrativa Infobae)
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El teléfono suena. El número es desconocido, pero se atiende igual. Del otro lado, una voz grabada o un silencio breve antes de que alguien hable. Es una llamada spam: una comunicación no solicitada cuyo objetivo es obtener dinero o información personal del receptor.

Según datos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, hasta el 70% de las llamadas de números desconocidos provienen de estafadores, y la cantidad de números no deseados en su base de datos se multiplicó por seis desde 2020.

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La pregunta que pocos se hacen antes de colgar es qué consecuencias tiene haber atendido, y qué pasa si durante esa llamada se dijo “sí”.

Unas manos sostienen un teléfono móvil cuya pantalla muestra la notificación de una llamada spam y la opción de bloquear el número.
Al contestar, el usuario se convierte de inmediato en un objetivo prioritario para estafas, y los intentos futuros se multiplican. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre cuando se atiende una llamada spam

Contestar una llamada de spam, aunque sea por error, tiene una consecuencia inmediata: confirma a los cibercriminales que el número está activo y pertenece a una persona real.

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Así lo advierten expertos de la firma de ciberseguridad Keeper Security: a partir de ese momento, el usuario pasa a ser un objetivo preferente para fraudes y manipulaciones, y la frecuencia de nuevos intentos aumenta.

Durante la llamada, los estafadores suelen intentar obtener datos personales, simular la identidad de bancos o instituciones oficiales, o presionar a la víctima para que realice algún pago.

Primer plano de un hombre latino de piel trigueña con barba corta que sostiene un teléfono celular negro junto a su oreja en un entorno oscuro.
Sus métodos más comunes son mensajes pregrabados, falsas amenazas legales y promesas de premios que no existen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las técnicas más habituales incluyen mensajes pregrabados, amenazas con supuestos cargos o sanciones y promesas de premios inexistentes. La urgencia y la intimidación son los recursos psicológicos centrales: buscan que la víctima actúe sin pensar.

En los casos más sofisticados, los ciberdelincuentes graban la voz del usuario durante la conversación y la emplean en ataques de vishing: con herramientas de inteligencia artificial, generan imitaciones de esa voz para suplantar la identidad de la víctima ante familiares o contactos.

Las consecuencias pueden incluir robo de identidad, transferencias bancarias no autorizadas y daños a la reputación financiera y legal del afectado. Las entidades legítimas no pedirán información sensible en llamadas entrantes.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Ninguna entidad legítima solicita datos sensibles en una llamada entrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué decir “sí” agrava el riesgo

Responder “sí” durante una llamada spam no es un gesto neutral. Los estafadores pueden grabar esa palabra y utilizarla para simular un consentimiento verbal: autorizar cargos, activar suscripciones o validar transacciones presentando la grabación como prueba de acuerdo por parte de la víctima.

A eso se suma el riesgo de la clonación de voz.

Una sola sílaba grabada puede ser suficiente para que los sistemas de inteligencia artificial procesen la muestra y generen una imitación utilizable en nuevos fraudes: llamadas a familiares solicitando dinero de urgencia o intentos de acceso a plataformas bancarias que verifican identidad por voz.

llamadas spam - llamadas fantasma - celulares - fraude - Android - tecnología - 29 de julio
Decir "sí" en una llamada spam tiene consecuencias: los estafadores graban la respuesta y la usan para simular un consentimiento verbal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según Keeper Security, la respuesta correcta ante cualquier llamada sospechosa es no interactuar: colgar de inmediato, bloquear el número y reportarlo ante las autoridades correspondientes, como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos o el organismo equivalente en cada país.

Cualquier palabra pronunciada (“sí“, “hola” o el propio nombre) es suficiente para que los sistemas automatizados registren el número como activo y escalen la intensidad de los ataques futuros.

Cómo silenciar las llamadas de desconocidos

El proceso para silenciar las llamadas de desconocidos es:

  • En iPhone: ve a Configuración, toca Apps y luego Teléfono. Busca la opción de Silenciar desconocidos y actívala. Las llamadas de números que no están en tus contactos se redirigen directamente al buzón de voz.
Pantalla de teléfono móvil con menú de ajustes. Opciones visibles: Grabación de llamada, Mostrar ID, Vibración, Silenciar desconocidos, Filtro de llamadas
Los números fuera de tu agenda van directo al buzón de voz. (Apple)
  • En Android (con la app de Teléfono de Google): ve a Más opciones > Configuración > Identificador de llamada y spam, y activa “Ver ID de emisor y spam”. Para un filtro más estricto, activa también “Filtrar llamadas de spam”: las llamadas bloqueadas no generan notificación, pero quedan registradas en el historial y el buzón de voz.

Instalar una aplicación de filtrado de terceros agrega una capa extra de protección.

Estas apps se basan en bases de datos de números de spam conocidos y, en muchos casos, incorporan retroalimentación de usuarios e inteligencia artificial para identificar números fraudulentos en tiempo real.

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