12 funciones de iOS que casi nadie usa y pueden mejorar tu iPhone

Desde funciones de seguridad hasta trucos de productividad, iOS incluye opciones poco conocidas

Existen funciones poco conocidas en iOS que mejoran tu iPhone.

El sistema operativo de Apple incluye una serie de funciones poco conocidas que pueden mejorar de forma significativa la experiencia diaria con el iPhone, sin necesidad de instalar aplicaciones externas. Desde opciones avanzadas de personalización y seguridad hasta herramientas de accesibilidad, productividad y cámara, iOS ofrece recursos integrados que muchos usuarios pasan por alto, pese a estar disponibles de forma nativa en el dispositivo.

Estas funciones, presentes en versiones recientes de iOS —algunas incluso desde hace varios años— permiten optimizar el uso del teléfono, proteger la información personal y agilizar tareas cotidianas. A continuación, un repaso por 12 herramientas de iOS que no suelen usarse, pero que pueden marcar la diferencia en el uso diario del iPhone.

1. Botón de acción personalizable

Disponible desde los iPhone 15, el Botón de acción reemplaza al clásico interruptor de silencio y permite asignar múltiples funciones. Se puede configurar para abrir apps, activar accesos directos, ejecutar automatizaciones o incluso invocar asistentes distintos a Siri. Se activa desde Ajustes > Botón de acción y admite integraciones con aplicaciones de terceros.

El botón de acción permite ejecutar actividades y aplicaciones personalizadas con solo pulsarlo una vez. (macrumos)

2. Inteligencia visual con ChatGPT

La inteligencia visual permite interactuar con el contenido que aparece en pantalla: traducir texto, copiar direcciones, identificar objetos o buscar productos similares. Aunque funciona con Apple Intelligence, también puede potenciarse con ChatGPT. Para activarlo, hay que ir a Ajustes > Apple Intelligence y Siri > ChatGPT y habilitar la opción correspondiente.

3. Filtro avanzado de llamadas de spam

iOS cuenta con un sistema para reducir llamadas no deseadas. Permite silenciar números desconocidos, exigir identificación previa o bloquear directamente llamadas sospechosas. Se configura desde Ajustes > Teléfono, y resulta especialmente útil para disminuir el spam telefónico.

4. Ocultar aplicaciones con Face ID

Desde iOS 18, es posible ocultar apps de forma nativa. Las aplicaciones desaparecen de la pantalla de inicio, la biblioteca de apps, las notificaciones y la multitarea. Solo se accede a ellas mediante Face ID desde una carpeta especial. Para activarlo, basta con mantener pulsado el icono de la app y elegir Ocultar y requerir Face ID.

Es posible ocultar apps usando Face ID. (Apple)

5. Ocultar fotos y videos protegidos

La app Fotos permite ocultar imágenes y videos sensibles, que se trasladan a un álbum protegido con Face ID. Para hacerlo, se debe seleccionar el archivo, tocar Compartir y elegir Ocultar. El contenido desaparece de la biblioteca principal y queda protegido.

6. Reconocimiento de sonidos

Esta función de accesibilidad permite al iPhone detectar sonidos específicos como sirenas, timbres, llanto de bebés o ladridos. El sistema envía notificaciones cuando identifica alguno de estos sonidos. Se activa desde Ajustes > Accesibilidad > Reconocimiento de sonidos.

7. Indicadores de movimiento para evitar mareos

Pensada para personas que sufren mareos en el auto, esta opción muestra puntos animados en pantalla que se mueven según el desplazamiento del vehículo. Ayuda a reducir la desorientación visual. Se activa en Ajustes > Accesibilidad > Movimiento y también puede añadirse al Centro de control.

App de indicadores de mareo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Escanear texto directamente desde la cámara

iOS permite capturar texto físico y convertirlo en texto editable. En cualquier campo de escritura, se puede mantener pulsado, seleccionar Autorrellenar y luego Escanear texto. Es útil para copiar contraseñas, códigos o fragmentos impresos sin errores.

9. Cuadrícula y nivel en la cámara

La app Cámara incluye herramientas para mejorar la composición de fotos. La cuadrícula ayuda a encuadrar mejor, mientras que el nivel indica si el teléfono está recto. Ambas opciones se activan desde Ajustes > Cámara y mejoran notablemente la calidad visual de las imágenes.

10. App Medidas con realidad aumentada

La aplicación Medidas permite calcular distancias, alturas y desniveles usando la cámara y realidad aumentada. Funciona con buena precisión y resulta útil para tareas domésticas rápidas. Solo hay que abrir la app y marcar los puntos a medir.

App Medidas de iPhone permite tomar las medidas de cualquier objeto.

11. Trackpad oculto en el teclado

Al mantener pulsada la barra espaciadora, el teclado se transforma en un trackpad virtual que permite mover el cursor con precisión. Es una función clave para editar textos largos o corregir errores sin tocar directamente el texto.

12. Marcar correos importantes en Mail

La app Mail permite marcar mensajes con un indicador para encontrarlos fácilmente más tarde. Al deslizar un correo hacia la derecha, se puede marcar como importante y luego filtrarlo desde la bandeja de entrada. Es una herramienta simple para organizar grandes volúmenes de correos.

Estas funciones reflejan cómo iOS incorpora herramientas avanzadas que van más allá del uso básico del iPhone. Aunque muchas están pensadas para accesibilidad o productividad, su utilidad se extiende a todo tipo de usuarios. Explorar y configurar estas opciones permite aprovechar mejor el dispositivo y adaptar el sistema a las necesidades de cada persona.

