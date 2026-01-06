CES 2026 revive el espíritu de BlackBerry con este celular que no olvida del teclado físico

El Clicks Communicator presentado en el CES 2026 recupera el teclado físico QWERTY característico de los legendarios BlackBerry. (Clicks)

Entre las curiosidades del Consumer Electronics Show (CES) 2026, apareció una versión del recordado BlackBerry. Se trata del Clicks Communicator, un celular que no se olvida del teclado físico que hizo famosa a la desaparecida marca de teléfonos.

Esta propuesta no busca competir con los smartphones de última generación en especificaciones técnicas, sino recuperar una forma de interacción que supo dominar la primera década del siglo XXI: el teclado físico QWERTY.

Cómo es el celular que recuerda al BlackBerry

Clicks Technology, conocida previamente por sus fundas con teclado para iPhone inspiradas en el diseño de BlackBerry, presentó en el CES 2026 un dispositivo que recupera la esencia de aquellos móviles que marcaron una época. El Clicks Communicator cuenta con un teclado físico completo, ubicado bajo una pantalla OLED de poco más de cuatro pulgadas, un formato que invita a recordar los modelos clásicos de BlackBerry.

El smartphone utiliza Android 16, mantiene conector de auriculares de 3,5 mm y NFC para pagos móviles, y presenta el Message Hub que centraliza mensajería. (Clicks)

El teléfono está pensado, según la propia marca, para usuarios que necesitan redactar textos extensos en aplicaciones de mensajería, correos electrónicos o plataformas colaborativas como Slack.

El teléfono integra una pantalla OLED de 4,03 pulgadas situada justo encima del teclado físico QWERTY. El teclado, además de las clásicas letras y números, suma botones habituales en computadoras como Shift, Control, ALT, Mayus y Enter, así como una barra espaciadora que también cumple la función de lector de huellas.

La empresa ha incorporado una luz LED que cambia de color según la notificación recibida, un detalle pensado para mejorar la experiencia de uso en entornos laborales o de alta exigencia comunicacional.

El teclado físico no solo sirve para escribir, sino que también funciona como trackpad capacitivo, lo que permite realizar scroll sin tapar la pantalla. Además, incluye una tecla configurable para lanzar atajos rápidos, agilizando tareas cotidianas.

El nuevo celular de Clicks Technology está pensado para usuarios que priorizan la redacción de textos largos en mensajería y plataformas colaborativas. (Clicks)

A nivel de hardware, el Communicator cuenta con un procesador MediaTek optimizado para bajo consumo, memoria expandible hasta 2 TB mediante tarjeta microSD, y conectividad 5G para garantizar velocidad en las comunicaciones. La batería de 4.000 mAh promete autonomía suficiente para uso intensivo en mensajería.

La cámara principal es de 50 megapíxeles, mientras que la frontal alcanza los 24 megapíxeles, posicionándose como una opción válida para videollamadas y fotografía ocasional, aunque sin apuntar a la competencia de los modelos premium.

El sistema operativo elegido es Android 16, lo que permite acceder a las aplicaciones habituales de trabajo, estudio y entretenimiento. La inclusión de un conector de auriculares de 3,5 milímetros responde a la demanda de quienes prefieren soluciones cableadas para el audio, una característica que ha desaparecido en la mayoría de los teléfonos modernos. A esto se suma la presencia de NFC para pagos móviles, WiFi y Bluetooth.

Clicks también desarrolló Message Hub, una función que centraliza WhatsApp, Telegram, Slack y correos electrónicos en una única bandeja de entrada, reforzando la orientación productiva del dispositivo.

El teclado físico funciona también como trackpad capacitivo y permite el scroll sin obstruir la pantalla del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo será el lanzamiento del celular

El Clicks Communicator se lanzará primero en Estados Unidos en tres colores: Smoke, Clover y Onyx. El precio de venta al público es de 499 dólares, aunque quienes reserven antes del 27 de febrero pueden adquirirlo por 399 dólares, con un depósito de 199 dólares. La reserva incluye dos carcasas adicionales valoradas en 100 dólares, otro guiño a la personalización que caracterizaba a los dispositivos clásicos.

Junto al teléfono, Clicks presentó el Power Keyboard, un accesorio que añade teclado físico a smartphones tradicionales y se conecta mediante Qi2 o MagSafe. El Power Keyboard puede utilizarse en orientación horizontal o vertical, incorpora una batería de 2.150 mAh que permite cargar el teléfono y es compatible tanto con iOS como con Android. Su precio es de 80 dólares para compras anticipadas, que sube a 110 dólares al finalizar el período de preventa.