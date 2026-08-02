5 trucos para cuidar tu Air fryer: evita accidentes y malos olores en casa

Se deben seguir ciertos pasos de mantenimiento así sea nueva la freidora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener la freidora de aire o Air fryer en óptimas condiciones prolonga su vida útil y reduce el riesgo de accidentes domésticos y la aparición de olores desagradables en la cocina.

Cada vez más hogares incorporan este electrodoméstico por su practicidad y la posibilidad de cocinar con menos aceite, pero el desconocimiento sobre su mantenimiento puede afectar tanto sus resultados como la seguridad.

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De acuerdo con Mouvair, muchos usuarios piensan que al estrenar una Air fryer pueden prescindir de cuidados especiales. Esta percepción es errónea, porque la falta de limpieza y el uso inadecuado de utensilios pueden provocar desperfectos y hasta obligar a reemplazar el electrodoméstico antes de tiempo.

Por qué es clave lavar la Air fryer después de cada uso

Limpiar el cesto de la freidora tras cada preparación elimina residuos que pueden causar olores y contaminación cruzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los consejos más claves entregados por los fabricantes delectrodomésticos es la limpieza inmediata tras cada sesión de cocción. Aunque lavar platos no resulte atractivo para la mayoría, limpiar la freidora de aire tras cada uso evita la acumulación de residuos que generan olores y sabores no deseados.

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Los fabricantes explican que, si se omite este paso, se corre el riesgo de que la suciedad se incruste en el cesto y en otras partes del electrodoméstico.

Además, los restos de comida pueden mezclarse con los alimentos en futuras preparaciones, lo que afecta la experiencia culinaria y favorece la proliferación de bacterias.

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Qué utensilios conviene utilizar para no dañar la freidora de aire

No se deben usar esponjas abrasivas porque pueden dañar el recubrimiento de la freidora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de utensilios apropiados es otro aspecto crucial para el cuidado de la Air fryer. Según Mouvair, se debe evitar el uso de objetos metálicos o esponjas abrasivas, porque pueden rayar el recubrimiento de la cesta y facilitar que los alimentos se peguen.

Se sugiere optar por herramientas fabricadas en madera, silicona o materiales similares. Este tipo de utensilios permiten manipular los alimentos sin poner en riesgo la integridad del revestimiento antiadherente.

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Al preservar la superficie interna de la freidora, se facilita la limpieza y se evitan contaminaciones cruzadas, sumado a extender la vida útil del electrodoméstico.

Por qué llenar la cesta al máximo perjudica la cocción

Sobrecargar la cesta impide que el aire circule correctamente, afectando la textura y el punto de cocción de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra práctica común que puede comprometer el funcionamiento de la freidora de aire es sobrecargar la cesta. Los fabricantes advierten que muchas personas buscan optimizar el tiempo preparando grandes cantidades en una sola tanda, pero esto impide que el aire circule adecuadamente.

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La consecuencia directa es una cocción desigual: algunos alimentos quedarán crudos y otros muy secos, y el exceso de ingredientes puede forzar el ventilador, lo que acelera el desgaste del aparato.

Por esta razón, preparar porciones moderadas garantiza que el aire caliente llegue a todos los alimentos, obteniendo resultados homogéneos y evitando reparaciones prematuras.

Cómo almacenar la Air fryer cuando no se usará durante un tiempo

Guardar la Air fryer correctamente incide en su conservación. Se sugiere que, si el electrodoméstico no se va a utilizar durante un periodo prolongado, se debe colocar en su embalaje original y almacenarla en un espacio fresco y seco.

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Guardar la freidora en su caja y en un lugar seco protege el sistema eléctrico y previene el deterioro por humedad o polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta medida protege el aparato de la humedad, el polvo y los posibles daños en el enchufe o las conexiones eléctricas, sumado a que previene la acumulación de suciedad cuando no está en uso y facilita que, al volver a utilizarla, el aparato se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento.

Qué moldes y accesorios convienen usar para evitar daños y malos olores

El tipo de moldes y accesorios utilizados influye en el mantenimiento de la freidora de aire. Se sugiere usar recipientes aptos para altas temperaturas, como los de pyrex o materiales similares, sobre todo para preparaciones como galletas, queques o lasañas.

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En caso de no disponer de un molde adecuado, se puede cubrir el cesto con papel aluminio. Esta prevención impide que los alimentos se adhieran al recubrimiento y evita que se produzcan daños durante el desmolde.

Asimismo, contribuye a mantener el interior libre de restos y olores persistentes, favoreciendo una experiencia culinaria más agradable y segura.