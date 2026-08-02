Desde las marcas de agua hasta la ciberdefensa: así se adapta OpenAI a la Ley de IA de la Unión Europea

OpenAI adapta sus sistemas a la Ley de IA de la Unión Europea con cambios en seguridad, transparencia, procedencia de contenidos y ciberdefensa. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

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OpenAI explicó cómo adapta sus sistemas a la Ley de inteligencia artificial (IA) de la Unión Europea, con cambios en seguridad, transparencia, procedencia de contenidos y ciberdefensa, en una etapa en la que el marco comunitario entra en una nueva fase y obliga a las empresas a ajustar prácticas, documentación y controles.

La compañía detrás de ChatGPT dijo que su estrategia combina marcas de agua, metadatos, evaluación de riesgos, pruebas previas al lanzamiento y recursos para clientes y desarrolladores. Anticipó que seguirá modificando sus prácticas a medida que evolucionen la tecnología y la aplicación de la norma europea.

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Según OpenAI, su posición parte de una idea central: las reglas sobre inteligencia artificial deben ser pragmáticas, proporcionadas y basadas en el riesgo, de modo que permitan ampliar el acceso a estas herramientas y, al mismo tiempo, gestionar sus posibles daños.

La estrategia de OpenAI para cumplir la Ley de IA de la Unión Europea combina marcas de agua, metadatos, evaluación de riesgos, pruebas previas al lanzamiento y recursos para clientes y desarrolladores. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En ese marco, respaldó dos instrumentos impulsados en Europa: el Código de buenas prácticas para la IA de uso general y el Código de buenas prácticas sobre la transparencia del contenido generado por IA. La empresa sostuvo que ambos recogen trabajos previos en seguridad, protección, rendición de cuentas y procedencia.

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Cómo OpenAI garantiza la seguridad de sus servicios de IA

La firma señaló que sus modelos se someten desde hace años a pruebas exhaustivas antes de su publicación. A eso se suma la difusión de fichas de sistemas en los lanzamientos claves, la participación de expertos externos a través de su red de red teaming y la publicación de las especificaciones del modelo.

OpenAI añadió que su Marco de preparación, vigente desde 2023 y actualizado en 2025, establece el modo en que identifica, evalúa y gestiona riesgos graves asociados a sistemas avanzados de IA.

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La empresa respaldó el Código de buenas prácticas para la IA de uso general y el Código de transparencia del contenido generado por IA impulsados en la Unión Europea. (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Sobre esa base, su Marco de gobernanza para modelos de vanguardia describe cómo adapta sus prácticas de seguridad y protección a exigencias legales nuevas, incluido el código europeo para modelos de uso general.

La empresa afirmó que esos marcos convierten principios generales en decisiones operativas sobre evaluación de riesgos, salvaguardias, documentación, seguridad, respuesta ante incidentes, aportes de especialistas externos y actualizaciones continuas.

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De qué forma OpenAI garantiza la transparencia de sus modelos

En transparencia, la compañía afirmó que su enfoque de procedencia de contenidos multimedia generados por IA se apoya en dos sistemas complementarios.

Por un lado, las credenciales de contenido C2PA permiten incorporar contexto detallado al archivo; por otro, las marcas de agua SynthID buscan preservar una señal cuando los metadatos no se mantienen.

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La procedencia del contenido generado por IA en OpenAI se apoya en las credenciales C2PA y en las marcas de agua SynthID, con planes de extenderlas a audio y texto. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

OpenAI indicó que está ampliando ese trabajo más allá de las imágenes para incluir resultados de audio. Agregó que avanza para extender estas medidas a distintas modalidades, entre ellas el texto, a medida que maduren los estándares y las herramientas disponibles.

La empresa sostuvo que quiere asistir a clientes y desarrolladores que construyen productos con sus modelos. Para eso prevé ofrecer señales, herramientas y orientaciones que puedan servirles para cumplir sus propias obligaciones de transparencia bajo la norma europea.

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La compañía admitió, al mismo tiempo, límites técnicos en este terreno. Señaló que los metadatos pueden perderse, que las etiquetas no siempre se transfieren entre plataformas y que ninguna señal funciona de manera perfecta por sí sola.

Por qué la ciberseguridad es un tema urgente ante el auge de la IA

OpenAI activó en mayo de 2026 su Plan de Acción de Ciberseguridad para la Unión Europea y lo vinculó con el programa TAC y con la estrategia de la Comisión Europea sobre ciberseguridad e inteligencia artificial. (Foto: Europa Press)

OpenAI presentó la ciberseguridad como uno de los campos donde la gobernanza debe ajustarse de forma más dinámica. Explicó que las capacidades capaces de ayudar a grupos defensivos a detectar y corregir vulnerabilidades pueden abrir riesgos de uso malicioso.

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Su respuesta, según detalló, consiste en reducir esos usos indebidos y, al mismo tiempo, facilitar que grupos legítimos de defensa utilicen IA mediante su programa de acceso de confianza para ciberseguridad, conocido como TAC.

La empresa afirmó que ya llevó ese enfoque a Europa. Desde el lanzamiento de su Plan de Acción de Ciberseguridad para la Unión Europea a comienzos de mayo de 2026, dijo haber colaborado con organismos nacionales y europeos de ciberseguridad, socios del sector privado y operadores de infraestructuras críticas.

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OpenAI vinculó ese movimiento con el Plan de Acción sobre Ciberseguridad e Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, que plantea un abordaje coordinado para contener riesgos asociados a la IA avanzada y, al mismo tiempo, aprovechar su potencial para fortalecer la resiliencia digital.