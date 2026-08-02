Caída del bitcoin: Strategy evalúa vender miles de millones y la criptomoneda toca su nivel más bajo en semanas

Bitcoin cae a mínimos de tres semanas tras el plan de venta de Strategy y un trimestre flojo

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El mercado de las criptomonedas experimentó una nueva sacudida después de que Strategy, el mayor inversor institucional en bitcoin a nivel mundial, anunció que evalúa vender hasta 5.000 millones de dólares en la principal criptomoneda para fortalecer su liquidez. Esta decisión llegó poco después de que la compañía reportara ingresos trimestrales por debajo de las expectativas, lo que desencadenó una reacción inmediata en los mercados digitales y tradicionales.

El viernes 31 de julio de 2026, el precio del bitcoin cayó 3,1% en 24 horas, situándose cerca de los 62.700 dólares, su valor más bajo en tres semanas. De acuerdo con Forbes, la noticia de la posible venta masiva por parte de Strategy, sumada a un informe de ganancias ligeramente inferior a las estimaciones de analistas, encendió la alarma entre los inversores y provocó una caída adicional del 7,3% en las acciones de la compañía, que ya acumula una pérdida del 42% en lo que va de año.

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Tras años de convertir balance en cripto, la caída del precio y pedidos de mayor efectivo, incluso desde bancos de inversión, vuelven a cuestionar sostenibilidad del modelo, mientras Michael Saylor respalda la estrategia como creación de valor a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué importa la decisión de Strategy

La empresa, antes conocida como MicroStrategy y liderada por Michael Saylor, se ha posicionado como el actor institucional más influyente en el ecosistema bitcoin. Con más de 843.000 bitcoins (valorados en más de 63.800 millones de dólares según datos recientes), Strategy ha apostado gran parte de su liquidez y reservas corporativas en el activo digital, superando ampliamente su posición de efectivo, que el mes pasado apenas llegaba a 1.400 millones de dólares.

Tras anunciar ingresos trimestrales de 122,4 millones de dólares, apenas por debajo de las previsiones (122,9 millones), el CEO Phong Le afirmó que la venta parcial del portafolio de bitcoin permitiría a la empresa fortalecer reservas de efectivo y, eventualmente, financiar recompras de acciones.

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Aunque el monto de la venta podría ser menor o incluso mayor, el fundador Saylor defendió la decisión como parte de una estrategia de asignación disciplinada de capital y creación de valor a largo plazo, a pesar de la volatilidad inherente al mercado cripto.

La empresa había reducido posición meses atrás y entonces el precio perforó momentáneamente los 60.000 dólares, un antecedente que alimenta nerviosismo ante una posible operación de mayor tamaño y su efecto sobre volatilidad y confianza

La relación de Strategy con el bitcoin ha sido objeto de debate desde que la empresa, originalmente dedicada a la inteligencia empresarial, comenzó a transformar sus balances corporativos en criptomonedas. Saylor, cuyo patrimonio neto ronda los 3.200 millones de dólares, logró recuperar su fortuna tras los años de la burbuja puntocom gracias a la revalorización de bitcoin.

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Sin embargo, la reciente caída del precio y la presión de analistas como JPMorgan, que piden aumentar las reservas de efectivo para restaurar la confianza de los accionistas, han puesto en jaque la sostenibilidad del modelo.

La empresa ya había realizado una venta parcial de bitcoin en junio, provocando en ese momento una breve pero significativa caída de la criptomoneda por debajo de los 60.000 dólares.

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Bitcoin: volatilidad histórica y contexto global

El bitcoin, creado en 2008 bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto, nació con la promesa de desafiar a las instituciones financieras tradicionales y ofrecer una alternativa descentralizada. Su volatilidad, sin embargo, ha sido una constante a lo largo de su historia. Pese al escepticismo de organismos como el FMI y el Banco Mundial, la criptomoneda ha registrado máximos históricos en los últimos años, especialmente tras eventos políticos y avances en adopción institucional.

Con bitcoin aún líder por capitalización, la participación institucional sostiene demanda, pero decisiones de tenedores concentrados pueden acelerar oscilaciones, especialmente en un contexto de incertidumbre macro y sensibilidad a noticias de liquidez y regulación - (Imagen ilustrativa Infobae)

La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2024, junto al anuncio de una posible reserva estratégica nacional de bitcoin, impulsó el activo a superar los 107.000 dólares por unidad. No obstante, factores como la competencia de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y movimientos de grandes inversores han generado oscilaciones constantes.

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Este viernes, bitcoin cotizaba en torno a los 62.900 dólares, con una caída de más de un 3% en el día. A pesar de la volatilidad, sigue ocupando el primer puesto en capitalización de mercado entre todas las monedas digitales.

El flujo de inversiones institucionales, la aparición de nuevas aplicaciones blockchain y la búsqueda de alternativas de inversión frente a la incertidumbre económica mundial han sostenido el interés por bitcoin. Sin embargo, la decisión de Strategy de considerar una venta multimillonaria añade incertidumbre a corto plazo y pone a prueba la confianza de los mercados en la resiliencia del ecosistema cripto.

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