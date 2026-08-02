Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Caída del bitcoin: Strategy evalúa vender miles de millones y la criptomoneda toca su nivel más bajo en semanas

El mayor inversor institucional en la moneda digital analiza desprenderse de parte de su posición para reforzar liquidez tras ingresos trimestrales por debajo de lo esperado

Bitcoin VisualesIA
Bitcoin cae a mínimos de tres semanas tras el plan de venta de Strategy y un trimestre flojo
Guardar

El mercado de las criptomonedas experimentó una nueva sacudida después de que Strategy, el mayor inversor institucional en bitcoin a nivel mundial, anunció que evalúa vender hasta 5.000 millones de dólares en la principal criptomoneda para fortalecer su liquidez. Esta decisión llegó poco después de que la compañía reportara ingresos trimestrales por debajo de las expectativas, lo que desencadenó una reacción inmediata en los mercados digitales y tradicionales.

El viernes 31 de julio de 2026, el precio del bitcoin cayó 3,1% en 24 horas, situándose cerca de los 62.700 dólares, su valor más bajo en tres semanas. De acuerdo con Forbes, la noticia de la posible venta masiva por parte de Strategy, sumada a un informe de ganancias ligeramente inferior a las estimaciones de analistas, encendió la alarma entre los inversores y provocó una caída adicional del 7,3% en las acciones de la compañía, que ya acumula una pérdida del 42% en lo que va de año.

PUBLICIDAD

Primer plano de tres monedas Bitcoin doradas y unos billetes de dólar acostados sobre una superficie de madera, con dos laptops abiertas de fondo.
Tras años de convertir balance en cripto, la caída del precio y pedidos de mayor efectivo, incluso desde bancos de inversión, vuelven a cuestionar sostenibilidad del modelo, mientras Michael Saylor respalda la estrategia como creación de valor a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué importa la decisión de Strategy

La empresa, antes conocida como MicroStrategy y liderada por Michael Saylor, se ha posicionado como el actor institucional más influyente en el ecosistema bitcoin. Con más de 843.000 bitcoins (valorados en más de 63.800 millones de dólares según datos recientes), Strategy ha apostado gran parte de su liquidez y reservas corporativas en el activo digital, superando ampliamente su posición de efectivo, que el mes pasado apenas llegaba a 1.400 millones de dólares.

Tras anunciar ingresos trimestrales de 122,4 millones de dólares, apenas por debajo de las previsiones (122,9 millones), el CEO Phong Le afirmó que la venta parcial del portafolio de bitcoin permitiría a la empresa fortalecer reservas de efectivo y, eventualmente, financiar recompras de acciones.

PUBLICIDAD

Aunque el monto de la venta podría ser menor o incluso mayor, el fundador Saylor defendió la decisión como parte de una estrategia de asignación disciplinada de capital y creación de valor a largo plazo, a pesar de la volatilidad inherente al mercado cripto.

Bitcoin VisualesIA
La empresa había reducido posición meses atrás y entonces el precio perforó momentáneamente los 60.000 dólares, un antecedente que alimenta nerviosismo ante una posible operación de mayor tamaño y su efecto sobre volatilidad y confianza

La relación de Strategy con el bitcoin ha sido objeto de debate desde que la empresa, originalmente dedicada a la inteligencia empresarial, comenzó a transformar sus balances corporativos en criptomonedas. Saylor, cuyo patrimonio neto ronda los 3.200 millones de dólares, logró recuperar su fortuna tras los años de la burbuja puntocom gracias a la revalorización de bitcoin.

Sin embargo, la reciente caída del precio y la presión de analistas como JPMorgan, que piden aumentar las reservas de efectivo para restaurar la confianza de los accionistas, han puesto en jaque la sostenibilidad del modelo.

La empresa ya había realizado una venta parcial de bitcoin en junio, provocando en ese momento una breve pero significativa caída de la criptomoneda por debajo de los 60.000 dólares.

Bitcoin: volatilidad histórica y contexto global

El bitcoin, creado en 2008 bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto, nació con la promesa de desafiar a las instituciones financieras tradicionales y ofrecer una alternativa descentralizada. Su volatilidad, sin embargo, ha sido una constante a lo largo de su historia. Pese al escepticismo de organismos como el FMI y el Banco Mundial, la criptomoneda ha registrado máximos históricos en los últimos años, especialmente tras eventos políticos y avances en adopción institucional.

Bitcoin Criptomoneda Moneda digital BTC - visualesIA
Con bitcoin aún líder por capitalización, la participación institucional sostiene demanda, pero decisiones de tenedores concentrados pueden acelerar oscilaciones, especialmente en un contexto de incertidumbre macro y sensibilidad a noticias de liquidez y regulación - (Imagen ilustrativa Infobae)

La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2024, junto al anuncio de una posible reserva estratégica nacional de bitcoin, impulsó el activo a superar los 107.000 dólares por unidad. No obstante, factores como la competencia de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y movimientos de grandes inversores han generado oscilaciones constantes.

Este viernes, bitcoin cotizaba en torno a los 62.900 dólares, con una caída de más de un 3% en el día. A pesar de la volatilidad, sigue ocupando el primer puesto en capitalización de mercado entre todas las monedas digitales.

El flujo de inversiones institucionales, la aparición de nuevas aplicaciones blockchain y la búsqueda de alternativas de inversión frente a la incertidumbre económica mundial han sostenido el interés por bitcoin. Sin embargo, la decisión de Strategy de considerar una venta multimillonaria añade incertidumbre a corto plazo y pone a prueba la confianza de los mercados en la resiliencia del ecosistema cripto.

Temas Relacionados

BitcoinStrategyMundo FintechInversiónBolsaTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ver Once Caldas vs América en Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone tu cuenta bancaria a ciberdelincuentes

El uso de aplicaciones y sitios web no autorizados para ver fútbol puede facilitar la instalación de malware en los dispositivos y afectar la red de internet

Ver Once Caldas vs América en Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone tu cuenta bancaria a ciberdelincuentes

Juega gratis a ‘WWE 2K26’ y tres títulos más en Steam antes de que acabe la promoción

El evento de fin de semana baja la barrera de entrada para probar distintos géneros, pero no deja los títulos en la biblioteca una vez cerrado, por lo que conviene diferenciarlo de regalos permanentes y planificar descargas

Juega gratis a ‘WWE 2K26’ y tres títulos más en Steam antes de que acabe la promoción

El youtuber Hank Green admite que usar IA le genera dopamina y eso “no es sano para el mundo”

El creador de contenido se disculpó por tener chatbots para hacer sus videos y cumplir con las exigencias del público

El youtuber Hank Green admite que usar IA le genera dopamina y eso “no es sano para el mundo”

5 trucos para cuidar tu Air fryer: evita accidentes y malos olores en casa

Entre los consejos para preservar la freidora de aire figuran la limpieza del electrodoméstico tras cada uso, el uso de utensilios adecuados y evitar sobrecargar la cesta

5 trucos para cuidar tu Air fryer: evita accidentes y malos olores en casa

Cómo activar de nuevo 3G en el celular y por qué sirve en ciertas zonas y eventos de entretenimiento

En conciertos, estadios o festivales, las redes modernas se saturan con facilidad y hasta un mensaje tarda minutos, por lo que forzar 3G permite usar canales menos congestionados y sostener llamadas y textos en momentos críticos

Cómo activar de nuevo 3G en el celular y por qué sirve en ciertas zonas y eventos de entretenimiento

DEPORTES

Los detalles de la fiesta íntima de Vinicius Junior junto a su novia en medio de las dudas sobre su futuro en el Real Madrid

Los detalles de la fiesta íntima de Vinicius Junior junto a su novia en medio de las dudas sobre su futuro en el Real Madrid

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

TELESHOW

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

INFOBAE AMÉRICA

La Cicciolina y una escultura de 1988: la historia del juicio por plagio a Jeff Koons llegó a su fin

La Cicciolina y una escultura de 1988: la historia del juicio por plagio a Jeff Koons llegó a su fin

El Partido de los Trabajadores proclamó a Lula como candidato para un cuarto mandato en Brasil

Ceuta y la nueva geopolítica de las fronteras

El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

Cámara de Comercio panameña llama a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas