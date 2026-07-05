Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Durante la época de receso se abre la oportunidad de hacer mantenimiento al TV como a otros aparatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo de vacaciones, la limpieza de la pantalla del televisor y sus componentes es fundamental para preservar su buen funcionamiento. Aunque pueda parecer una tarea simple, existen procedimientos específicos que evitan daños en los materiales sensibles del aparato.

Seguir una rutina adecuada permite mantener la calidad de imagen y prolongar la vida útil del dispositivo, mientras se previenen fallas asociadas con la acumulación de polvo o el uso de productos inadecuados.

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Limpiar el televisor no implica solo la pantalla. Los puertos, las rejillas de ventilación y el marco requieren atención especial. El proceso completo puede realizarse en 5 minutos, siempre y cuando se sigan los pasos adecuados y se utilicen los materiales sugeridos.

Cómo preparar el televisor antes de comenzar la limpieza

El televisor debe estar desconectado de la energía para evitar cortocircuitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según fabricantes como TCL y LG, el primer paso consiste en realizar una correcta preparación antes de manipular el televisor. Hay que desinfectar las manos para evitar transferir grasa o suciedad desde la piel hacia la pantalla, lo que podría dejar marcas difíciles de eliminar.

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Además, es esencial apagar el televisor y desconectarlo de la toma eléctrica. Esta medida protege tanto al usuario como al aparato frente a posibles descargas eléctricas. Otra ventaja de desconectar el aparato es que previene que la pantalla desprenda calor, lo que facilita la eliminación de manchas y residuos.

Qué materiales son adecuados para limpiar la pantalla del televisor

El uso de materiales inadecuados puede rayar o desgastar la superficie de la pantalla. La opción más sugerida es utilizar un paño de microfibra suave, ligeramente humedecido con agua.

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No se debe usar alcohol para limpiar la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se desea desinfectar, se pueden usar toallitas especiales para pantallas o una mezcla de agua con jabón neutro, siempre evitando productos abrasivos o alcohol.

En caso de no contar con toallitas desinfectantes, mezclar agua con un poco de jabón neutro ofrece resultados seguros. Es importante evitar cualquier paño áspero, papel o servilletas, porque estos materiales pueden provocar microarañazos irreversibles.

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Cuál es la técnica correcta para limpiar la pantalla del televisor

La limpieza de la pantalla requiere movimientos delicados para evitar daños en los píxeles y las capas internas. Se aconseja pasar el paño humedecido realizando movimientos horizontales, cubriendo toda la superficie sin apretar.

No se debe rociar agua ni líquidos directamente sobre la pantalla del electrodoméstico, porque la humedad podría filtrarse y afectar los componentes electrónicos.

No se debe hacer mucha presión en la pantalla al limpiarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de suciedad persistente, se puede insistir suavemente con el paño, asegurándose de no deformar ni forzar la pantalla, porque el uso de presión excesiva figura entre las principales causas de daño en televisores modernos.

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En cuanto a cada tiempo se debe hacer este mantenimiento, la limpieza regular, al menos una vez por semana, evita la acumulación de polvo y mantiene la calidad de la imagen.

Qué medidas seguir para limpiar los puertos del televisor

Los puertos de conexión (HDMI, USB, audio y video) concentran polvo y residuos con el paso del tiempo, lo que puede afectar la calidad de la señal o dificultar la conexión de cables.

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Se sugiere utilizar una lata de aire comprimido, aplicando ráfagas breves y sin introducir objetos sólidos en los orificios. En ningún caso conviene emplear líquidos o hisopos, porque podrían dejar pelusas o humedad en el interior.

Cómo limpiar las rejillas de ventilación del televisor

Cada TV suele acumular mucha suciedad en la parte trasera donde está la ventilación y los puertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rejillas de ventilación permiten la circulación de aire y evitan el sobrecalentamiento del electrodoméstico. Si se obstruyen con polvo o pelusa, el televisor puede empezar a elevar su temperatura y ver afectado su funcionamiento, llegando incluso a apagarse de forma inesperada.

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Para limpiar estas áreas, se sugiere utilizar un aspirador con cepillo pequeño, facilitando el acceso a los rincones y grietas donde suele acumularse la suciedad.

Otra alternativa es el uso de aire comprimido, siempre aplicando ráfagas cortas y controladas, sin acercar mucho el tubo a los componentes internos. El aire comprimido debe utilizarse con precaución, porque un uso inapropiado puede dañar partes delicadas del televisor.

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Asimismo, la frecuencia de limpieza depende del espacio, pero se sugiere hacerlo al menos una vez al año o cada vez que se perciba un aumento de temperatura durante el uso.