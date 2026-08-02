Escribir en WhatsApp sin usar el celular es posible: así se hace con la Meta Neural Band

Las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display incorporaron una función para escribir mensajes sin usar el teléfono móvil.

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Las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display han incorporado una función que permite escribir mensajes sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. Con la ayuda de la pulsera Meta Neural Band, los usuarios pueden redactar textos en aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Messenger simplemente moviendo los dedos sobre cualquier superficie, como si se tratara de un teclado invisible.

Esta tecnología marca un avance en la interacción cotidiana con dispositivos inteligentes y su funcionamiento es mucho más intuitivo de lo que parece.

Funcionamiento de la escritura a mano neural en Meta Ray-Ban Display

La base de esta función es la Meta Neural Band, una pulsera que registra la actividad muscular de la mano. Cuando el usuario simula escribir sobre una mesa o cualquier superficie dura, el dispositivo detecta los impulsos musculares y los traduce en texto.

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Así, las gafas pueden convertir microgestos en comandos útiles, permitiendo al usuario responder mensajes o realizar otras acciones de forma discreta y sin necesidad de sacar el celular del bolsillo.

La escritura a mano neural de Meta Ray-Ban Display detecta impulsos musculares de la mano y los traduce en texto.

El sistema está diseñado para reducir la dependencia de teclados físicos o el dictado por voz, lo que resulta especialmente útil en situaciones de movilidad.

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Para comenzar a usar la función, es necesario conectar WhatsApp o Messenger en la aplicación de Meta AI y asegurarse de tener actualizados tanto el software de las gafas Meta Ray-Ban Display como el de la pulsera Meta Neural Band.

Cómo utilizar la escritura neural

Para activar y utilizar la escritura a mano neural, es necesario seguir una serie de pasos sencillos. Primero, se abre una conversación y se desliza hacia abajo en la pantalla hasta encontrar el cuadro de respuesta. Allí, se toca el botón etiquetado como “Escribir” para comenzar a usar la función.

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Se recomienda escribir usando el dedo índice, apoyando la muñeca sobre una superficie dura, y formar cada letra por separado en lugar de utilizar letra ligada. A medida que se van trazando las letras, aparecen sugerencias de autocompletar en color gris claro en el cuadro de redacción. Si se desea aceptar una sugerencia, basta con deslizar el pulgar hacia la derecha.

Para usar la escritura neural, los usuarios deben vincular WhatsApp o Messenger en Meta AI y actualizar el software de las gafas y la pulsera. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

El menú contextual, que permite insertar signos de puntuación o emoticonos, se abre tocando una vez con el dedo índice. Para obtener los mejores resultados, es importante realizar gestos fluidos y mantener una velocidad de escritura constante.

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No es necesario esperar a que cada letra aparezca en la pantalla; la inteligencia artificial se encarga de corregir automáticamente posibles errores ortográficos.

Guía de gestos para una experiencia fluida

La interacción con la escritura a mano neural se basa en una serie de gestos intuitivos que facilitan la redacción y edición de mensajes. Algunos de los gestos principales son:

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Para empezar a redactar, se toca el botón “Escribir”.

Escribir letras individuales con el dedo índice en una superficie plana, permitiendo que la inteligencia artificial corrija posibles errores de trazado.

Para eliminar texto, se desliza el dedo hacia la izquierda.

Para mover el cursor y resaltar palabras, se desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha.

Insertar un espacio se logra deslizando el dedo hacia la derecha.

Las sugerencias de autocompletar se aceptan deslizando el pulgar hacia la derecha.

Seleccionar respuestas inteligentes implica deslizar el dedo hacia arriba y tocar la opción deseada.

Para añadir emojis o símbolos, se toca el menú contextual con el dedo índice.

La inteligencia artificial de Meta Ray-Ban Display corrige errores ortográficos y permite aceptar sugerencias de autocompletar con un gesto del pulgar. (META)

Estos gestos fueron diseñados para resultar naturales y accesibles, permitiendo que el proceso de escritura sea cómodo y eficiente, incluso en movimiento.

Dónde se puede usar la escritura neural

Uno de los puntos destacados de la tecnología es su amplia compatibilidad. Además de los servicios propios de Meta como WhatsApp, Messenger e Instagram, la escritura con gestos puede utilizarse en aplicaciones de mensajería nativas tanto de iOS como de Android, siempre que los dispositivos estén correctamente vinculados y configurados.

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Esta característica amplía el rango de uso más allá del ecosistema Meta, permitiendo a los usuarios responder mensajes en distintas plataformas sin necesidad de recurrir al teléfono móvil. La discreción y la rapidez para interactuar con notificaciones y mensajes son dos de los beneficios más relevantes de este sistema.