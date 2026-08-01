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La Joaqui, a pocos días de anunciar su separación de Luck Ra: “Nunca más en la vida le creo nada a un hombre”

La cantante bromeó con Santi Talledo en PLP, un día después de que el cantante cordobés habló con Ángel de Brito sobre su ruptura sentimental

La cantante bromeó con Santi Talledo en el ciclo (Video: PLP/ Luzu TV)
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La Joaqui reapareció este viernes en el programa PLP de Luzu TV y mostró un ánimo distendido, apenas unos días después después de anunciar su separación de Luck Ra. Lejos del tono melancólico que había compartido en días previos, la artista participó de un intercambio cargado de humor y guiños con Santi Talledo y Flor Jazmín Peña, donde no faltaron bromas sobre la atracción, la confianza y la vida sentimental tras el fin de una relación.

Desde el inicio de la emisión, sus compañeros remarcaron el buen semblante de la cantante. “Estás hermosa, más hermosa que nunca”, comentó Flor, reflejando el clima relajado en el estudio. El ida y vuelta fue escalando en picardía, con Santi confesando: “Estoy a nada de tirarme a Joaqui. Estoy a nada de invitarla a salir yo”. La propia artista, lejos de incomodarse, se sumó al juego: “Vos sos muy open experience, ¿o no?”

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En emisiones previas, la artista había compartido con la audiencia su tristeza por el final del vínculo sentimental. Sin embargo, en el programa se mostró animada, sonriente y receptiva a las bromas de sus compañeros, quienes no esquivaron el tema sentimental.

La Joaqui bromeó tras su separación de Luck Ra: “Yo nunca más en la vida le creo nada a un hombre, ¿entendés?” (Instagram)
La Joaqui bromeó tras su separación de Luck Ra: “Yo nunca más en la vida le creo nada a un hombre, ¿entendés?” (Instagram)

La novia de Nico Occhiato, atenta al clima del equipo, resaltó: “Te vi, te vi los ojitos en preproducción”, en alusión a la sintonía visible entre la cantante y Santi Talledo. La situación dio pie a que ambos protagonistas profundizaran el tono humorístico de la charla.

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El cruce entre La Joaqui y Santi Talledo ocupó varios minutos del aire y estuvo marcado por una complicidad evidente. Talledo no dudó en verbalizar su atracción: “Sí, la verdad que sí”, respondió cuando Flor Jazmín sugirió que tenía interés en la cantante. El actor se permitió bromear sobre su orientación sexual y su historial amoroso, mientras su compañera ironizaba: “Este se hace el gay y de repente se come cada minón que vos decís: ‘Che’”.

Por su parte, La Joaqui se mantuvo firme en el juego, pero también dejó en claro sus límites: “Santi, Santi, sos guapísimo, todo, pero, yo nunca más en la vida le creo nada a un hombre, ¿entendés?” La respuesta de Talledo no tardó en llegar: “Yo no soy un hombre… Soy un puto. Es distinto, ¿eh?” El intercambio fue celebrado con risas y comentarios de Flor Jazmín, quien supo sostener el clima relajado.

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La Joaqui y Luck Ra estuvieron juntos aproximadamente dos años, desde que blanquearon su vínculo en 2024 hasta su separación definitiva la semana pasada

Durante una conversación con Ángel de Brito un día antes, Luck Ra explicó los motivos que lo llevaron a separarse y abordó las especulaciones de una supuesta infidelidad. La separación generó numerosas versiones en redes sociales, muchas de ellas vinculando a la artista Tuli Acosta como un tercero en discordia. El cantante negó rotundamente esa posibilidad y expresó su incomodidad frente a las acusaciones: “Con Tuli no pasó nada”, aseguró el cantante, según relató De Brito.

La ruptura de la pareja se produjo por decisión de Luck Ra, quien manifestó que prefería evitar que la relación terminara en malos términos. El artista detalló, a través de mensajes leídos por el conductor, que tomó la determinación de finalizar la relación porque sentía que “ya no estaba el amor que había antes”. Agregó que no quería “que la relación termine peor estirando algo que ya no iba para mí, aunque la quería”.

Luck Ra habló con Ángel de Brito sobre el final de su relación con La Joaqui

La noticia de la separación se hizo pública poco después de que ambos dejaran de compartir publicaciones juntos. La exposición en redes sociales intensificó los rumores y generó críticas hacia Luck Ra, especialmente en torno a su vínculo con las hijas de La Joaqui. El cantante respondió a esas críticas afirmando: “Yo con las nenas tengo una relación”. Además, aclaró que “no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas”.

En relación a los rumores de infidelidad, tanto Luck Ra como los involucrados negaron cualquier conflicto de esa naturaleza. El cantante se mostró dolido por las dudas que surgieron sobre su intención de hacer feliz a su expareja: “Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz”. Recordó que la propia La Joaqui había dicho que fue “el novio que más feliz me hizo”.

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