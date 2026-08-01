Google prepara Pixel Tag para encontrar objetos perdidos: le llegó competencia al AirTag de Apple

Google lanzará su propio dispositivo para encontrar objetos perdidos. (Google)

Guardar

Google estaría a punto de entrar de lleno en el mercado de los localizadores inteligentes con el desarrollo del Pixel Tag, un accesorio diseñado para ayudar a encontrar llaves, mochilas, maletas y otros objetos personales mediante la red Find Hub. Aunque la compañía aún no ha anunciado oficialmente el dispositivo, una reciente filtración mostró su diseño y reveló algunos detalles sobre su funcionamiento.

El Pixel Tag aprovecharía la infraestructura de Find Hub, anteriormente conocida como Find My Device, para localizar objetos perdidos utilizando la extensa red de dispositivos Android.

PUBLICIDAD

La filtración llega a pocos días del evento Made by Google, programado para el 12 de agosto de 2026, donde la empresa ya confirmó la presentación de la nueva familia Pixel 11. El rastreador podría convertirse en una de las principales sorpresas del evento.

El Pixel Tag sería presentado junto al Pixel 11. (Foto: OnLeaks)

Hasta ahora, Google había fortalecido Find Hub para localizar teléfonos, auriculares y otros accesorios compatibles, pero aún carecía de un producto propio que compitiera directamente con el AirTag de Apple. Todo indica que esa situación podría cambiar muy pronto.

PUBLICIDAD

La primera imagen deja ver un diseño compacto y redondeado

Las imágenes filtradas por 9to5Google muestran un dispositivo pequeño, con bordes redondeados y un aspecto diferente al AirTag. Mientras el accesorio de Apple mantiene un formato completamente circular, el supuesto Pixel Tag presenta una silueta ligeramente ovalada, alineada con el diseño habitual de otros productos Pixel.

Aunque todavía no existen especificaciones oficiales, el dispositivo parece pensado para transportarse fácilmente junto a objetos cotidianos como llaves, equipaje, carteras o mochilas.

Uno de los aspectos que todavía genera dudas es si incluirá un orificio para sujetarlo directamente a un llavero. Esta característica ha sido una de las solicitudes más repetidas por los usuarios del AirTag, ya que el accesorio de Apple requiere una funda adicional para poder engancharse.

PUBLICIDAD

Este sería el modelo que usaría Google para su Pixel Tag. (9to5Google)

La filtración tampoco permite confirmar el tipo de batería, el peso, el tamaño exacto ni los materiales utilizados en su fabricación.

Find Hub será la pieza clave del sistema

El funcionamiento del Pixel Tag estaría basado en Find Hub, la plataforma de localización de Google que utiliza millones de dispositivos Android repartidos por todo el mundo.

PUBLICIDAD

Cuando un teléfono Android detecta mediante Bluetooth un rastreador perdido, puede enviar de forma cifrada su ubicación aproximada al propietario. Todo el proceso ocurre automáticamente y sin que la persona que lleva el teléfono conozca la identidad del dueño del accesorio.

Este sistema funciona de manera similar al ecosistema Buscar de Apple, que aprovecha la enorme cantidad de iPhone activos para localizar AirTags incluso cuando se encuentran lejos de su propietario.

PUBLICIDAD

Google busca fortalecer su sistema Find Hub.

En teoría, Android dispone de una base de dispositivos aún mayor. Sin embargo, Google ha enfrentado durante años el reto de ofrecer una experiencia homogénea debido a la enorme diversidad de fabricantes, configuraciones de privacidad y accesorios compatibles.

La llegada de un dispositivo propio permitiría a la compañía controlar tanto el hardware como el software, optimizando la experiencia de búsqueda.

Un producto que puede fortalecer el ecosistema Pixel

Actualmente existen diversos localizadores compatibles con Find Hub fabricados por empresas como Motorola, Chipolo o Pebblebee.

Cada uno ofrece características diferentes, desde baterías reemplazables hasta diseños específicos para equipaje o llaveros. Sin embargo, ninguno pertenece directamente a Google.

Con el Pixel Tag, la empresa podría establecer un estándar dentro de Android, del mismo modo que los teléfonos Pixel sirven como referencia para mostrar las capacidades más recientes del sistema operativo.

PUBLICIDAD

Esto facilitaría una integración más profunda con los teléfonos Pixel y posiblemente con otros dispositivos del ecosistema, ofreciendo una configuración más sencilla y una experiencia uniforme para los usuarios.

El Pixel Tag se integraría con Find Hub de Android. (Google)

Además, disponer de un producto propio permitiría a Google impulsar más rápidamente las mejoras en Find Hub, incorporando nuevas funciones conforme evolucione la plataforma.

Apple sigue siendo el principal rival

Desde su lanzamiento, el AirTag se convirtió en uno de los localizadores inteligentes más populares del mercado gracias a su integración con la aplicación Buscar y la enorme red de dispositivos Apple.

PUBLICIDAD

Su éxito impulsó a otros fabricantes a desarrollar productos similares compatibles con Android, aunque hasta ahora Google había optado por limitarse al desarrollo de la plataforma de localización.

La aparición del Pixel Tag supone un cambio de estrategia. En lugar de depender exclusivamente de terceros, la compañía podría ofrecer una solución completamente integrada dentro de su ecosistema.

PUBLICIDAD

Esta decisión también responde al creciente interés de los consumidores por dispositivos capaces de localizar objetos personales de forma rápida, especialmente durante viajes o desplazamientos cotidianos.