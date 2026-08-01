Guía cursos gratuitos de Google en agosto 2026 para estudiar en cualquier parte del mundo: cómo inscribirse

En agosto de 2026, Google ofrece 12 cursos gratis para estudiar online desde cualquier lugar del mundo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

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Google ofrece 12 cursos gratuitos en agosto de 2026 para estudiar online desde cualquier parte del mundo, con contenidos orientados a habilidades digitales, empleo, marketing y herramientas de la compañía.

La propuesta reúne formaciones sin costo que se pueden iniciar en línea y seguir a ritmo propio, desde una computadora o un celular, según la disponibilidad de cada usuario.

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Son cursos sin costo que se pueden empezar en línea y hacer a tu ritmo, desde computadora o celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 12 cursos gratuitos disponibles son:

Productividad Personal

Transformación digital para el empleo

YouTube Creators

Cursos de Google Analytics

Cursos de Google Marketing Platform

Guía básica de recursos digitales

Competencias digitales para profesionales

Curso de Desarrollo de Apps Móviles

Cursos de Google Ads

Biblioteca de cursos de Google Cloud

Cloud Computing

Comercio electrónico

Para inscribirse, hay que entrar al sitio de cursos y herramientas de Google. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Cómo acceder a estos cursos de Google

Para inscribirse, hay que ingresar al sitio de Google dedicado a cursos y herramientas, en la categoría “career” y con el filtro de certificación “free of charge”.

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Desde allí se despliega el listado completo de opciones y se puede abrir cada curso para ver el detalle del programa.

Una vez dentro de la página de cada formación, el usuario debe seleccionar la opción de registro o de inicio para comenzar a cursar. El proceso requiere completar los datos de acceso con una cuenta y seguir los pasos indicados en pantalla.

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En cada curso, se debe elegir “Registro” o “Iniciar” para empezar a cursar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cursos disponibles en agosto de 2026

Entre las alternativas de este mes figura Productividad Personal, un curso enfocado en herramientas y procesos para organizar tareas y mejorar el rendimiento al buscar trabajo o desarrollar un proyecto.

También está Transformación digital para el empleo, que recorre áreas del sector digital, perfiles profesionales y cambios del mercado laboral vinculados a la tecnología.

Para ver las opciones, hay que ingresar al portal de cursos de Google y seleccionar el programa. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

En la lista aparece YouTube Creators, orientado a creación de contenido, desarrollo de comunidad y monetización dentro de YouTube.

En el eje de análisis y marketing, Google incluye Cursos de Google Analytics, que enseña a utilizar la herramienta para recoger y analizar datos, y Cursos de Google Marketing Platform, centrado en objetivos de marketing y certificaciones asociadas a la plataforma.

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La oferta suma Guía básica de recursos digitales, con un repaso de acciones posibles para mejorar resultados en Internet, y Competencias digitales para profesionales, dirigido a habilidades digitales básicas para adaptarse al entorno laboral.

En desarrollo, figura el Curso de Desarrollo de Apps Móviles. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

En el apartado de desarrollo, se presenta el Curso de Desarrollo de Apps Móviles, con conceptos y habilidades para crear aplicaciones para dispositivos móviles.

Para publicidad online, se ofrecen Cursos de Google Ads, que explican el uso de la herramienta para anunciar en Internet y acceder a certificaciones.

En computación en la nube, el listado incluye Biblioteca de cursos de Google Cloud, una selección de cursos y certificaciones vinculadas a la nube, y Cloud Computing, centrado en transformación e innovación dentro de empresas, con foco en reducción de costos.

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En nube, aparecen la Biblioteca de cursos de Google Cloud y Cloud Computing. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Por último, aparece Comercio electrónico, orientado a transformar un negocio tradicional en uno online o iniciar un proyecto en internet.

Qué otros cursos tiene Google

Por otra parte, Google incorpora certificados de pago. Algunos son:

Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información

Certificados Profesionales de Google

Ciberseguridad

Certificado Profesional de Análisis de datos

Certificado Profesional de Diseño de UX

Certificado Profesional de Gestión de Proyectos

Certificado Profesional de IA

Fundamentos de IA

Acelera tu búsqueda de empleo con la IA

Los cursos pagos incluyen varias opciones especializadas en IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Para ver estas opciones, el usuario debe ingresar al portal de cursos de Google y elegir el programa de su interés. Al abrir cada tarjeta, se despliega la información del curso, su enfoque y los pasos para iniciar la inscripción.

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En el caso de los Certificados Profesionales, el acceso se presenta como una biblioteca de cursos avanzados orientados a obtener certificaciones profesionales para el mercado laboral.

En algunos programas, indica que el certificado se obtiene con Google y Coursera, por lo que el registro puede requerir completar el alta a través de esa plataforma y seguir el proceso indicado en pantalla.

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