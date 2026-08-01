Guía cursos gratuitos de Google en agosto 2026 para estudiar en cualquier parte del mundo: cómo inscribirse

Google ofrece 12 cursos gratuitos en agosto de 2026 para estudiar online desde cualquier parte del mundo, con contenidos orientados a habilidades digitales, empleo, marketing y herramientas de la compañía.
La propuesta reúne formaciones sin costo que se pueden iniciar en línea y seguir a ritmo propio, desde una computadora o un celular, según la disponibilidad de cada usuario.
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Los 12 cursos gratuitos disponibles son:
- Productividad Personal
- Transformación digital para el empleo
- YouTube Creators
- Cursos de Google Analytics
- Cursos de Google Marketing Platform
- Guía básica de recursos digitales
- Competencias digitales para profesionales
- Curso de Desarrollo de Apps Móviles
- Cursos de Google Ads
- Biblioteca de cursos de Google Cloud
- Cloud Computing
- Comercio electrónico
Cómo acceder a estos cursos de Google
Para inscribirse, hay que ingresar al sitio de Google dedicado a cursos y herramientas, en la categoría “career” y con el filtro de certificación “free of charge”.
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Desde allí se despliega el listado completo de opciones y se puede abrir cada curso para ver el detalle del programa.
Una vez dentro de la página de cada formación, el usuario debe seleccionar la opción de registro o de inicio para comenzar a cursar. El proceso requiere completar los datos de acceso con una cuenta y seguir los pasos indicados en pantalla.
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Los cursos disponibles en agosto de 2026
Entre las alternativas de este mes figura Productividad Personal, un curso enfocado en herramientas y procesos para organizar tareas y mejorar el rendimiento al buscar trabajo o desarrollar un proyecto.
También está Transformación digital para el empleo, que recorre áreas del sector digital, perfiles profesionales y cambios del mercado laboral vinculados a la tecnología.
En la lista aparece YouTube Creators, orientado a creación de contenido, desarrollo de comunidad y monetización dentro de YouTube.
En el eje de análisis y marketing, Google incluye Cursos de Google Analytics, que enseña a utilizar la herramienta para recoger y analizar datos, y Cursos de Google Marketing Platform, centrado en objetivos de marketing y certificaciones asociadas a la plataforma.
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La oferta suma Guía básica de recursos digitales, con un repaso de acciones posibles para mejorar resultados en Internet, y Competencias digitales para profesionales, dirigido a habilidades digitales básicas para adaptarse al entorno laboral.
En el apartado de desarrollo, se presenta el Curso de Desarrollo de Apps Móviles, con conceptos y habilidades para crear aplicaciones para dispositivos móviles.
Para publicidad online, se ofrecen Cursos de Google Ads, que explican el uso de la herramienta para anunciar en Internet y acceder a certificaciones.
En computación en la nube, el listado incluye Biblioteca de cursos de Google Cloud, una selección de cursos y certificaciones vinculadas a la nube, y Cloud Computing, centrado en transformación e innovación dentro de empresas, con foco en reducción de costos.
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Por último, aparece Comercio electrónico, orientado a transformar un negocio tradicional en uno online o iniciar un proyecto en internet.
Qué otros cursos tiene Google
Por otra parte, Google incorpora certificados de pago. Algunos son:
- Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información
- Certificados Profesionales de Google
- Ciberseguridad
- Certificado Profesional de Análisis de datos
- Certificado Profesional de Diseño de UX
- Certificado Profesional de Gestión de Proyectos
- Certificado Profesional de IA
- Fundamentos de IA
- Acelera tu búsqueda de empleo con la IA
Para ver estas opciones, el usuario debe ingresar al portal de cursos de Google y elegir el programa de su interés. Al abrir cada tarjeta, se despliega la información del curso, su enfoque y los pasos para iniciar la inscripción.
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En el caso de los Certificados Profesionales, el acceso se presenta como una biblioteca de cursos avanzados orientados a obtener certificaciones profesionales para el mercado laboral.
En algunos programas, indica que el certificado se obtiene con Google y Coursera, por lo que el registro puede requerir completar el alta a través de esa plataforma y seguir el proceso indicado en pantalla.
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