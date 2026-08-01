Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Guía cursos gratuitos de Google en agosto 2026 para estudiar en cualquier parte del mundo: cómo inscribirse

La compañía integra cursos en Google Ads, Google Cloud, así como en comercio electrónico y desarrollo de apps móviles

En agosto de 2026, Google ofrece 12 cursos gratis para estudiar online desde cualquier lugar del mundo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
En agosto de 2026, Google ofrece 12 cursos gratis para estudiar online desde cualquier lugar del mundo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Guardar

Google ofrece 12 cursos gratuitos en agosto de 2026 para estudiar online desde cualquier parte del mundo, con contenidos orientados a habilidades digitales, empleo, marketing y herramientas de la compañía.

La propuesta reúne formaciones sin costo que se pueden iniciar en línea y seguir a ritmo propio, desde una computadora o un celular, según la disponibilidad de cada usuario.

PUBLICIDAD

Un hombre joven concentrado mira la pantalla de su laptop, la cual muestra un curso virtual. Toma notas en un cuaderno sobre un escritorio de madera, con café.
Son cursos sin costo que se pueden empezar en línea y hacer a tu ritmo, desde computadora o celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 12 cursos gratuitos disponibles son:

  • Productividad Personal
  • Transformación digital para el empleo
  • YouTube Creators
  • Cursos de Google Analytics
  • Cursos de Google Marketing Platform
  • Guía básica de recursos digitales
  • Competencias digitales para profesionales
  • Curso de Desarrollo de Apps Móviles
  • Cursos de Google Ads
  • Biblioteca de cursos de Google Cloud
  • Cloud Computing
  • Comercio electrónico
Para inscribirse, hay que entrar al sitio de cursos y herramientas de Google. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
Para inscribirse, hay que entrar al sitio de cursos y herramientas de Google. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Cómo acceder a estos cursos de Google

Para inscribirse, hay que ingresar al sitio de Google dedicado a cursos y herramientas, en la categoría “career” y con el filtro de certificación “free of charge”.

PUBLICIDAD

Desde allí se despliega el listado completo de opciones y se puede abrir cada curso para ver el detalle del programa.

Una vez dentro de la página de cada formación, el usuario debe seleccionar la opción de registro o de inicio para comenzar a cursar. El proceso requiere completar los datos de acceso con una cuenta y seguir los pasos indicados en pantalla.

Un oficinista mira un curso de Inteligencia Artificial y redes neuronales en la pantalla de su PC en un escritorio de oficina, con auriculares y tazas de café.
En cada curso, se debe elegir “Registro” o “Iniciar” para empezar a cursar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cursos disponibles en agosto de 2026

Entre las alternativas de este mes figura Productividad Personal, un curso enfocado en herramientas y procesos para organizar tareas y mejorar el rendimiento al buscar trabajo o desarrollar un proyecto.

También está Transformación digital para el empleo, que recorre áreas del sector digital, perfiles profesionales y cambios del mercado laboral vinculados a la tecnología.

Para ver las opciones, hay que ingresar al portal de cursos de Google y seleccionar el programa. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
Para ver las opciones, hay que ingresar al portal de cursos de Google y seleccionar el programa. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

En la lista aparece YouTube Creators, orientado a creación de contenido, desarrollo de comunidad y monetización dentro de YouTube.

En el eje de análisis y marketing, Google incluye Cursos de Google Analytics, que enseña a utilizar la herramienta para recoger y analizar datos, y Cursos de Google Marketing Platform, centrado en objetivos de marketing y certificaciones asociadas a la plataforma.

La oferta suma Guía básica de recursos digitales, con un repaso de acciones posibles para mejorar resultados en Internet, y Competencias digitales para profesionales, dirigido a habilidades digitales básicas para adaptarse al entorno laboral.

En desarrollo, figura el Curso de Desarrollo de Apps Móviles. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo
En desarrollo, figura el Curso de Desarrollo de Apps Móviles. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

En el apartado de desarrollo, se presenta el Curso de Desarrollo de Apps Móviles, con conceptos y habilidades para crear aplicaciones para dispositivos móviles.

Para publicidad online, se ofrecen Cursos de Google Ads, que explican el uso de la herramienta para anunciar en Internet y acceder a certificaciones.

En computación en la nube, el listado incluye Biblioteca de cursos de Google Cloud, una selección de cursos y certificaciones vinculadas a la nube, y Cloud Computing, centrado en transformación e innovación dentro de empresas, con foco en reducción de costos.

Adulta mejora habilidades, capacitación virtual, diploma digital, progreso académico, grado superior en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae).
En nube, aparecen la Biblioteca de cursos de Google Cloud y Cloud Computing. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Por último, aparece Comercio electrónico, orientado a transformar un negocio tradicional en uno online o iniciar un proyecto en internet.

Qué otros cursos tiene Google

Por otra parte, Google incorpora certificados de pago. Algunos son:

  • Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información
  • Certificados Profesionales de Google
  • Ciberseguridad
  • Certificado Profesional de Análisis de datos
  • Certificado Profesional de Diseño de UX
  • Certificado Profesional de Gestión de Proyectos
  • Certificado Profesional de IA
  • Fundamentos de IA
  • Acelera tu búsqueda de empleo con la IA
Los cursos pagos incluyen varias opciones especializadas en IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Los cursos pagos incluyen varias opciones especializadas en IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Para ver estas opciones, el usuario debe ingresar al portal de cursos de Google y elegir el programa de su interés. Al abrir cada tarjeta, se despliega la información del curso, su enfoque y los pasos para iniciar la inscripción.

En el caso de los Certificados Profesionales, el acceso se presenta como una biblioteca de cursos avanzados orientados a obtener certificaciones profesionales para el mercado laboral.

En algunos programas, indica que el certificado se obtiene con Google y Coursera, por lo que el registro puede requerir completar el alta a través de esa plataforma y seguir el proceso indicado en pantalla.

Temas Relacionados

GoogleCursosGratisAgosto 2026OnlineTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

Los atacantes responden a consultas en los foros de Steam con instrucciones aparentemente legítimas que terminan instalando un minero de criptomonedas en el equipo de la víctima

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

WhatsApp Estilo iPhone APK para Android: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta

Meta estipula en sus Condiciones de Servicio que alterar la apariencia de la plataforma constituye una infracción que puede derivar en la suspensión de la cuenta

WhatsApp Estilo iPhone APK para Android: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta

El electrodoméstico que puede representar un mayor riesgo de incendio si permanece enchufado

Un electrodoméstico presente en millones de cocinas podría convertirse en un riesgo si no se desconecta tras su uso y recibe poco mantenimiento

El electrodoméstico que puede representar un mayor riesgo de incendio si permanece enchufado

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Google prepara Pixel Tag para encontrar objetos perdidos: le llegó competencia al AirTag de Apple

El nuevo Pixel Tag aprovecharía la tecnología de Find Hub para ofrecer una experiencia de localización más integrada en Android

Google prepara Pixel Tag para encontrar objetos perdidos: le llegó competencia al AirTag de Apple

DEPORTES

En Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto y Banfield se miden en una final anticipada por la Permanencia

En Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto y Banfield se miden en una final anticipada por la Permanencia

Se presentó la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en Neuquén

Los 17 fichajes que se confirmaron durante el último día del mercado de pases del fútbol argentino en pleno Torneo Clausura

Fútbol de ascenso bajo el agua: las exóticas imágenes del partido de Primera C que se jugó en pleno temporal

El mercado de pases de River Plate: los números de la compra de Tobías Andrada y los otros nombres que busca

TELESHOW

La Joaqui, a pocos días de anunciar su separación de Luck Ra: “Nunca más en la vida le creo nada a un hombre”

La Joaqui, a pocos días de anunciar su separación de Luck Ra: “Nunca más en la vida le creo nada a un hombre”

Murió Enrique Otranto, actor de Nano, Historias mínimas, Los buscas de siempre y figura del cine, el teatro y la TV

Silvina Escudero: “Me separé hace cuatro meses y dije ‘quiero estar con todos’”

Internaron a Denisse González, ex Gran Hermano: “Fueron días de mucho susto y de valorar la salud más que nunca”

Las sensuales fotos playeras de Pampita en Punta Cana, a pura microbikini y relax

INFOBAE AMÉRICA

Tras décadas de reclamos, Wim Wenders elimina una escena de Nastassja Kinski a los 13 años en ‘Falso movimiento’

Tras décadas de reclamos, Wim Wenders elimina una escena de Nastassja Kinski a los 13 años en ‘Falso movimiento’

Capturan en Texas a inmigrante hondureño acusado de asesinar a su novia en Maryland

Bukele encabeza el acuerdo para incorporar nueva ruta aérea que conectará El Salvador con Madrid

El Salvador registra nuevo accidente laboral, un trabajador muere soterrado en Antiguo Cuscatlán

El Gobierno de Guatemala abre convocatoria para supervisores educativos y reactiva el cargo tras casi 30 años