El subdirector adjunto del FBI se reúne con Bernardo Arévalo en Guatemala

Andrew Bailey, subdirector adjunto del FBI, visitó Guatemala el 29 de julio de 2026 para reforzar la cooperación bilateral en seguridad y justicia. (X Bernardo Arévalo)

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El subdirector adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Andrew Bailey, visitó Guatemala este 29 de julio para reforzar la cooperación bilateral en seguridad y justicia, en una agenda que incluyó una reunión con el presidente Bernardo Arévalo

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, el viaje forma parte de la estrategia de Washington para combatir organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas antes de que alcancen territorio estadounidense.

Por su parte, el presidente guatemalteco informó a través de sus redes sociales que el encuentro está orientado a reafirmar el compromiso de ambos países de fortalecer la colaboración frente al crimen transnacional y de respaldar a las instituciones encargadas de la seguridad.

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En un video divulgado por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Bailey afirmó: “Estoy aquí en la Ciudad de Guatemala para fortalecer la alianza bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y Guatemala”.

El funcionario estadounidense también vinculó esa cooperación con la línea política del presidente Donald Trump, en la que resalta la prioridad de proteger el territorio estadounidense mediante la desarticulación de organizaciones criminales y la detención de personas que representen una amenaza para la seguridad del país.

“Esto refleja el compromiso del presidente Trump con la política de ‘Estados Unidos primero’ y con la protección de la nación estadounidense, mediante el desmantelamiento de organizaciones criminales y la detención de terroristas antes de que puedan amenazar las fronteras y comunidades de Estados Unidos”, manifestó Bailey en su mensaje.

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Andrew Bailey, codirector adjunto del FBI, ofrece un mensaje durante su visita a Guatemala este 29 de julio de 2026. Bailey sostuvo que su presencia buscó fortalecer la alianza bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y Guatemala.

La visita se enmarca en la ofensiva contra el crimen transnacional

La Embajada de Estados Unidos señaló que la visita de Bailey se inscribe en la estrategia del Gobierno estadounidense para reforzar el trabajo conjunto con Guatemala contra redes criminales transnacionales. El enfoque, según esa explicación oficial, abarca tanto a esas estructuras como a otras amenazas a la seguridad.

Bailey definió a Guatemala como un “socio confiable y valioso” y sostuvo que la relación bilateral sigue fortaleciéndose sobre la base de intereses compartidos. Esa definición apareció en el video difundido por la sede diplomática durante la jornada.

Guatemala y Estados Unidos acordaron profundizar la cooperación bilateral para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia ante amenazas compartidas. (X Bernardo Arévalo)

Arévalo utilizó un tono similar al comunicar su reunión con el funcionario del Buró Federal de Investigaciones. “Guatemala es un socio serio, confiable y comprometido con la seguridad y la justicia. Fue un gusto recibir al señor Andrew Bailey, codirector adjunto del FBI, en una productiva visita a Guatemala”, expresó el mandatario.

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Arévalo y Bailey coincidieron en profundizar la cooperación en seguridad y justicia

La respuesta central del encuentro fue una: Guatemala y Estados Unidos acordaron profundizar la cooperación bilateral en seguridad y justicia para enfrentar amenazas vinculadas al crimen transnacional. Esa fue la definición compartida en los mensajes públicos del presidente guatemalteco y del funcionario estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala afirmó que la visita forma parte de la estrategia de Washington contra organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas. (Twitter Bernardo Arévalo)

Arévalo afirmó que ambos países reforzarán la colaboración para enfrentar esas amenazas y fortalecer a las instituciones responsables del área. Bailey, por su parte, remarcó que la cooperación busca combatir las redes criminales antes de que lleguen a suelo estadounidense.

“La cooperación y la colaboración se fortalecen para enfrentar juntos las amenazas del crimen transnacional y seguir construyendo instituciones al servicio de nuestros pueblos”, resaltó el mandatario guatemalteco.

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