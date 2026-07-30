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Estados Unidos bombardeó posiciones militares en Irán en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

La operación fue anunciada por el Comando Central estadounidense horas después de que el presidente Donald Trump prometiera una respuesta militar “contundente” contra la República Islámica

Cazas de Estados Unidos despegando y aterrizando en el USS Abraham Lincoln (CVN 72) (@centcom)
Cazas de Estados Unidos despegando y aterrizando en el USS Abraham Lincoln (CVN 72) (@centcom)
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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron este miércoles una nueva ofensiva contra objetivos en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el mando militar, la operación comenzó a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y fue ordenada como respuesta a los recientes ataques de Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

"Las fuerzas de Estados Unidos comenzaron hoy a lanzar ataques contra Irán a las 8:00 p.m., hora del Este“, señaló el CENTCOM en su comunicado.

El organismo añadió que la ofensiva constituye una represalia por los intentos de ataque registrados el martes contra personal militar estadounidense en la región.

"Los ataques representan una respuesta contundente a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente“, indicó el comando militar.

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La nueva acción militar se produce pocas horas después de que el presidente Donald Trump prometiera responder con firmeza a los ataques lanzados por Irán contra posiciones estadounidenses en Jordania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS)

"Los vamos a golpear duro“, afirmó Trump en declaraciones a Fox News.

Van a recibir una paliza“, añadió el mandatario al referirse a la respuesta que preparaba Washington.

Las autoridades estadounidenses informaron previamente que las fuerzas desplegadas en Jordania interceptaron varios misiles lanzados desde territorio iraní contra instalaciones militares de Estados Unidos. El Ejército jordano también confirmó que logró destruir cinco proyectiles antes de que alcanzaran sus objetivos.

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Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que esos misiles estaban dirigidos contra bases estadounidenses ubicadas en Jordania y advirtió que las operaciones continuarán mientras, según afirmó, persistan las amenazas contra la República Islámica.

La escalada también se extendió a Irak. Estados Unidos y Arabia Saudita anunciaron operaciones conjuntas contra posiciones de grupos armados respaldados por Irán, después de que Riad denunciara nuevos ataques con drones contra instalaciones petroleras del reino durante los últimos dos días.

Estados Unidos bombardeó posiciones militares en Irán en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente
Estados Unidos bombardeó posiciones militares en Irán en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

El ejército estadounidense informó que los bombardeos tuvieron como objetivo centros logísticos y depósitos de armas utilizados por milicias alineadas con Teherán.

La milicia Hashed al-Shaabi, integrada por diversas Fuerzas de Movilización Popular de Irak, aseguró que al menos 20 de sus integrantes murieron durante esos ataques. La organización calificó la ofensiva como una “escalada peligrosa”, mientras dos de sus responsables afirmaron que entre los fallecidos había cinco asesores iraníes.

El Gobierno iraquí condenó los bombardeos y rechazó cualquier acción militar realizada en su territorio. En un comunicado, el Consejo Ministerial de Seguridad Nacional afirmó que Bagdad enfrentará “cualquier violación de la soberanía de Irak” y evitará que el país sea utilizado para amenazar a Estados vecinos.

Mientras tanto, Israel denunció que el grupo Hezbollah lanzó un dron contra un vehículo israelí dentro del territorio libanés, acción que calificó como una “violación flagrante” del alto el fuego vigente entre ambas partes.

En paralelo, las tensiones también se mantienen sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. La Guardia Revolucionaria afirmó haber detenido tres buques cisterna en esa vía navegable y reiteró que Irán mantiene el control del paso estratégico.

Un avión de combate despega para una operación contra los rebeldes hutíes de Yemen desde un lugar no revelado, en una imagen difundida por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM)
Un avión de combate despega para una operación contra los rebeldes hutíes de Yemen desde un lugar no revelado, en una imagen difundida por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM)

El deterioro de la situación de seguridad provocó una fuerte reacción en los mercados internacionales. Los precios del petróleo registraron un marcado incremento ante el temor de interrupciones en el suministro global, mientras los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron la jornada con pérdidas y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007.

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