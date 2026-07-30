Crimen y Justicia
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Nueve robos y entraderas en dos semanas: el feroz raid delictivo de una banda de ladrones en Mar del Plata

Los delitos ocurrieron en la zona norte de la ciudad balnearia entre el 10 y el 25 de julio. La Policía Bonaerense realizó allanamientos y detuvo a dos sospechosos

El grupo está acusado de al menos siete hechos delictivos
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En las últimas semanas, la zona norte de la ciudad de Mar del Plata fue foco de inseguridad. Una serie de robos de autos y entraderas afectó a varios vecinos, con episodios que se repitieron en distintos barrios y sumaron, al menos, nueve hechos en menos de quince días.

La investigación judicial derivó en la detención de dos sospechosos en las últimas horas, tras operativos realizados por la Policía Bonaerense.

La causa está caratulada como robo agravado, con intervención del Juzgado de Garantías N°4 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°13. Dos de los allanamientos se concretaron en domicilios de la calle Ringuelet al 6700 y Rizzutto al 300. Allí fueron arrestados Joaquín Javier Cisneros, de 19 años, con un largo historial de antecedentes, y Malena Soledad Palacios, de 30.

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Cayó una banda de asaltantes en Mar del Plata
Mariana Palacios tras su detención

Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron una pistola semiautomática, ropa presuntamente utilizada en los delitos, teléfonos celulares y tres motos, entre ellas una Honda GLH y una Mondial Storke.

También fueron secuestradas llaves de rodados de diferentes marcas, una chapa patente, una alfombra de Toyota Etios y un block de motor con pedido de secuestro activo.

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Varios de los vehículos y autopartes retenidos estaban vinculados a denuncias recientes por robo o hurto, indicaron fuentes policiales.

Cayó una banda de asaltantes en Mar del Plata
Tres motos fueron secuestradas en los operativos

El primero de los hechos investigados ocurrió la noche del 10 de julio pasado, cuando un médico denunció el robo de las patentes de su auto estacionado en la puerta de su casa. A ello le siguió una serie de ataques el 24 de julio.

Ese día, una abogada de 73 años fue interceptada en la vereda de su domicilio de Pedraza y Chubut por un grupo de ladrones armados que ingresaron a la vivienda y huyeron con pertenencias. Por otra parte, un jubilado de 80 años fue abordado en la calle Aragón, reducido y despojado de sus objetos y de su Chevrolet Cruze, que luego apareció abandonado.

También el viernes pasado, un hombre de 68 años fue sorprendido mientras salía de su vivienda en Unamuno por cuatro sospechosos que lo obligaron a descender de su Peugeot 208 y le robaron la billetera y un reloj.

Cayó una banda de asaltantes en Mar del Plata
Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron una pistola semiautomática

Otro vecino, de 61 años, fue asaltado por tres delincuentes armados cuando estacionaba su Renault Sandero, con el cual los ladrones escaparon. A un hombre de 57 años le hicieron lo mismo: lo abordaron y se llevaron su Peugeot 208, que fue hallado luego en un descampado de la zona. El siguiente fue un jubilado de 63 años, al que le sustrajeron su Fiat Cronos.

En aquella jornada, los policías estuvieron cerca de capturar a un sospechoso, que logró escapar por el fondo de una casa ubicada sobre la calle Rizzutto. Ese lugar fue allanado y se encontraron elementos relacionados con los hechos bajo investigación, como una chapa patente, una alfombra de Toyota Etios y un block de motor con pedido de secuestro activo. Por ello, la dueña, una mujer de 50 años, fue imputada por encubrimiento.

El raid continuó al día siguiente: un hombre de 48 años denunció el hurto de su moto Honda GLH, que había dejado estacionada en De La Salle al 1400.

Además, una docente de 49 años relató que fue sorprendida junto a su empleada por tres asaltantes armados mientras limpiaba el patio delantero de su vivienda. A la víctima la golpearon en el rostro y le robaron las llaves y otros objetos personales.

Cayó una banda de asaltantes en Mar del Plata
Dos sospechosos fueron detenidos en las últimas horas

En el análisis de cámaras y el relevamiento de domicilios los investigadores encontraron conexiones entre todos estos episodios. Todo ello desembocó en los allanamientos de este miércoles.

Cisneros ya era buscado por la Justicia: tenía un pedido de captura vigente emitido en mayo por el Juzgado en lo Correccional N°4.

Además, el joven cuenta con antecedentes penales por tentativa de robo, hurto y robos agravados registrados en diferentes dependencias de la ciudad desde 2019.

Cayó una banda de asaltantes en Mar del Plata
Cisneros tiene un largo historial delictivo

Fuentes policiales precisaron que, tras la notificación de la formación de causa por los delitos de encubrimiento y tenencia compartida de arma de fuego de uso civil, Cisneros fue alojado en la Unidad Penal 44.

Palacios, por su parte, fue enviada a la Unidad Penal 50.

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