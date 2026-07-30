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Milicias proiraníes prometieron una respuesta “inevitable” tras los bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

La alianza Resistencia Islámica en Irak advirtió que podría atacar intereses saudíes, luego de que Washington y Riad bombardearan sus posiciones dejando al menos 20 muertos

Imagen de archivo de combatientes de la milicia Al Nujaba, una de las más prominentes de la Resistencia Islámica en Irak EFE/ Murtaja Lateef
Imagen de archivo de combatientes de la milicia Al Nujaba, una de las más prominentes de la Resistencia Islámica en Irak EFE/ Murtaja Lateef
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La alianza de milicias proiraníes conocida como Resistencia Islámica en Irak amenazó este miércoles con lanzar una respuesta contra Estados Unidos que podría alcanzar sus intereses en Arabia Saudita, luego de que fuerzas estadounidenses y saudíes bombardearan posiciones de grupos armados afines a Irán en territorio iraquí. El ataque conjunto dejó al menos 20 muertos, según un balance preliminar difundido por las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la estructura de seguridad iraquí en la que operan varias de estas milicias.

Nuestra respuesta al enemigo estadounidense es inevitable, y podría tener como objetivo a sus agentes en Arabia Saudita cuando las circunstancias lo justifiquen”, afirmó la Resistencia Islámica en Irak en un comunicado. La organización condenó los bombardeos y sostuvo que también provocaron víctimas entre un grupo de peregrinos, una afirmación que no ha sido corroborada de forma independiente.

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Según informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los ataques de precisión ejecutados el martes por aviones estadounidenses y saudíes respondieron a más de treinta ataques con drones dirigidos por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra fuerzas de Washington en los últimos tres días. Un funcionario estadounidense precisó que esta ofensiva no guarda relación directa con el ataque con misiles balísticos que Irán lanzó ese mismo día contra bases en Jordania, interceptado en su totalidad por las defensas estadounidenses.

Las bombas cayeron sobre instalaciones logísticas y depósitos de armamento de las FMP repartidos en Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Karbala y Diyala, de acuerdo con el comunicado de la organización militar iraquí, que advirtió de que el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las labores de evaluación sobre el terreno. Las FMP son una estructura de seguridad creada en 2014 para combatir al Estado Islámico y posteriormente integrada al aparato oficial del Estado iraquí, aunque Irán ha ampliado con los años su influencia sobre varias de sus facciones chiítas.

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Fotografía cedida el pasado 23 de julio por el Comando Central de EEUU (CENTCOM) en la que se captó a miembros del servicio estadounidense a bordo del buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) al apoyar operaciones de vuelo desde el mar Arábigo, mientras el CENTCOM hace cumplir el bloqueo naval contra Irán EFE/CENTCOM
Fotografía cedida el pasado 23 de julio por el Comando Central de EEUU (CENTCOM) en la que se captó a miembros del servicio estadounidense a bordo del buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) al apoyar operaciones de vuelo desde el mar Arábigo, mientras el CENTCOM hace cumplir el bloqueo naval contra Irán EFE/CENTCOM

La Resistencia Islámica en Irak, en cambio, es una alianza distinta, formada en octubre de 2023 tras el estallido de la guerra en Gaza y compuesta por grupos como Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al Haq y Harakat al Nujaba. Desde entonces ha reivindicado numerosos ataques contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente en apoyo a Irán y al movimiento terroristas Hamas, aunque parte de sus milicias también forman parte de las FMP, lo que complica la respuesta del Gobierno iraquí ante los señalamientos externos.

El origen inmediato de la escalada se remonta al lunes, cuando Arabia Saudita denunció que “milicias terroristas” habían lanzado drones desde territorio iraquí contra su infraestructura petrolera en la Región Oriental y en Riad. El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, el general Turki al Maliki, calificó los hechos de “intentos terroristas”. La Resistencia Islámica en Irak rechazó categóricamente esa acusación y sugirió que los responsables fueron los hutíes yemeníes, que en efecto reivindicaron ataques con misiles contra instalaciones sauditas y contra un petrolero, el NCC Ghazal, además de anunciar un bloqueo al tráfico marítimo saudí en el estrecho de Bab el Mandeb.

“Incluso si admitiéramos la validez de su afirmación, de que el ataque a sus instalaciones petroleras se originó en Irak, ¿es concebible que un intento fallido de atacar un yacimiento petrolífero resulte en la muerte y heridas de decenas de personas inocentes?”, cuestionó la alianza proiraní en su comunicado, en un intento de desvincularse de la ofensiva contra Arabia Saudita.

El episodio se produce en el marco de una guerra regional que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán desde hace semanas, con el estrecho de Ormuz como epicentro de una disputa que ha afectado el tránsito de petroleros y elevado el riesgo de un conflicto de mayor escala en el golfo Pérsico. Washington había suspendido de forma unilateral sus ataques aéreos contra Irán durante el fin de semana, una tregua que se rompió tras la nueva oleada de drones y misiles.

La escalada golpea además un proceso interno delicado en Irak, donde el Gobierno intenta avanzar en el desarme de las FMP pese a la resistencia de sus facciones más poderosas, respaldadas por Teherán y señaladas por Estados Unidos como organizaciones terroristas. Cada nuevo bombardeo sobre suelo iraquí debilita la posición de Bagdad frente a unas milicias que actúan, cada vez con mayor autonomía, al margen del control formal del Estado.

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