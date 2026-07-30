La reacción de Tuli Acosta tras ser apuntada como la tercera en discordia en la separación de La Joaqui y Luck Ra

La reacción de Tuli Acosta tras ser apuntada como la tercera en discordia en la ruptura de La Joaqui y Luck Ra

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Después de muchas especulaciones, indirectas y silencio en redes sociales, La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación. Si bien los cantantes explicaron que fue una decisión de mutuo acuerdo y tomada con amor, las versiones de una posible tercera en discordia comenzaron a crecer. En ese marco, todos los cañones apuntaban a Tuli Acosta quien, este miércoles, decidió pronunciarse al respecto.

Fiel a su estilo, y mientras se encontraba terminando su rutina de entrenamiento, Acosta publicó un video en el que se la veía posando con sus manos en jarra, luciendo su figura y luego bailando. Como si fuera poco, la cantante también respondió con una llamativa frase: “Ni idea, yo ando en mi mundo”.

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La reciente separación entre La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones en el ambiente artístico y en las redes sociales. La posibilidad de una tercera persona en la relación fue tema central en una conversación en Bondi Live, donde Ángel de Brito, acompañado de otros panelistas, abordó los motivos de la ruptura.

De Brito afirmó que la decisión de terminar el vínculo habría partido de Luck Ra. Según relató, el cantante optó por finalizar la relación y dar un giro a su vida personal. “Sí, él la dejó. Eso lo contó Pepe en LAM el otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y terminó la relación”, expresó el conductor, aportando así una versión que coincide con las primeras versiones difundidas en los medios.

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Tuli Acosta respondió ante las versiones de que sería la tercera en discordia tras la separación de La Joaqui y Luck Ra

En medio del debate, Ronnie Arias lanzó una pregunta sobre la orientación sexual de Luck Ra, en busca de una explicación alternativa a la ruptura. De Brito respondió descartando esa posibilidad y sugirió, sin certezas, la presencia de otra mujer. “No, otra chica u otras”, dijo, aunque aclaró de inmediato que se trataba de una hipótesis y no de información confirmada.

El intercambio se intensificó cuando Romi Scalora mencionó que, en las redes sociales, circulaban rumores sobre una tercera persona vinculada a la separación. “¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada”, señaló Scalora, evidenciando la falta de certezas pero también la fuerza que había cobrado ese rumor. Consultada por De Brito sobre la identidad de la persona, Scalora mencionó a Tuli, en referencia a Tuli Acosta, una artista cuyo nombre ya había sido mencionado anteriormente en el programa. De Brito recordó ese antecedente y opinó sobre la supuesta pareja: “Sí, la nombramos acá. Yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja”, expresó, sumando su punto de vista al debate.

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La confirmación oficial de la ruptura llegó a través de un comunicado que ambos cantantes difundieron en sus redes sociales. La Joaqui publicó un mensaje dirigido a sus seguidores y a los medios, en el que buscó aclarar los motivos de la separación y evitar que continuaran las especulaciones. “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin”, comenzó el texto.

En ese comunicado, La Joaqui enfatizó que la decisión fue tomada en buenos términos, con respeto y afecto mutuo. “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él”, escribió la cantante, despejando dudas sobre posibles conflictos personales o familiares.

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Respecto a las razones de la separación, la artista explicó que ambos tienen proyectos y deseos distintos para el futuro, y que por eso optaron por dar por terminada la relación. “Son deseos de un futuro y etapas distintas; por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y aprendizajes que nos dejó esta etapa”, detalló.

El mensaje finalizó con un agradecimiento al público y una solicitud de respeto por su privacidad en este momento complejo. La Joaqui pidió comprensión de parte de los medios y valoró el apoyo recibido a lo largo de su carrera. Además, solicitó que durante este proceso de duelo, se les permita transitarlo con la menor exposición posible. Actualmente, la cantante se encuentra en Costa Rica junto a sus hijas, Shaina y Eva, priorizando el bienestar de su familia mientras define sus próximos pasos profesionales.

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