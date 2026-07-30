Murió un jugador de rugby de 18 años en un violento accidente en La Plata

Juan Cruz Saroglia perdió el control del Fiat Bravo blanco, se salió de la calzada y se estrelló contra una columna del alumbrado público

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Un joven de 18 años murió en un accidente de tránsito en el Camino Centenario, a la altura de Arana, en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata. La víctima, identificada como Juan Cruz Saroglia, perdió el control del Fiat Bravo blanco que conducía, se salió de la calzada y se estrelló contra una columna del alumbrado público. El impacto fue de tal magnitud que el poste atravesó el vehículo, y el joven falleció prácticamente en el acto, antes de poder recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió en el sentido hacia la Capital Federal, en un punto donde habitualmente opera una parada de micros de líneas locales e interurbanas. Según informó 0221, la colisión también derrumbó la garita de esa parada, ubicada a pasos de un puente peatonal sobre el Camino Centenario.

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La escena del automóvil atravesado por el poste generó una fuerte conmoción entre los vecinos del sector, quienes durante el transcurso del miércoles se acercaron al lugar para manifestar sus condolencias.

El SAME, la Policía y los Bomberos intervinieron en el accidente en Villa Elisa, donde constataron que Saroglia era el único ocupante del vehículo

Varios móviles policiales y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) local llegaron al lugar, pero tanto los efectivos como los paramédicos constataron que Saroglia ya no tenía signos de vida. El joven era el único ocupante del rodado.

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Además del personal policial y del SAME, una dotación de Bomberos debió intervenir para tareas de rescate y remoción del vehículo siniestrado. El Día informó que, durante toda la jornada, los restos del coche permanecieron en el lugar mientras se mantenía una guardia policial y de tránsito en la intersección.

Las fuerzas de seguridad preservaron la escena y convocaron a los especialistas de la Policía Científica para realizar las pericias de rigor. Los motivos por los que Saroglia perdió el control del automóvil son materia de investigación.

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La Justicia de La Plata abrió una causa que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12, dirigida por el fiscal Fernando Padovan. El expediente fue caratulado como “homicidio culposo”.

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes consultadas por 0221, el joven tenía domicilio en el barrio privado El Quimilar, de City Bell. El joven era jugador del club de rugby Club San Luis, allí se desempeñaba dentro de la categoría M19.

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El Club San Luis confirmó la muerte de Juan Cruz Saroglia, jugador de rugby de la categoría M19, y canceló sus actividades por duelo

A través de las redes sociales, la institución emitió un comunicado para despedirlo. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro jugador M19 Juan Cruz Saroglia. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”, escribieron.

Además, confirmaron que el velatorio se realizaría entre este miércoles, de 20 a 21, y jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 13:30, en Sepelios Betti, en City Bell. También confirmaron que se cancelaron las actividades del club durante la jornada a forma de duelo.

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Un hombre murió atropellado por su propio camión mientras intentaba arreglarlo

Un camionero de 52 años perdió la vida en el Parque Industrial Nº 1 de Alberti, localidad del centro de la provincia de Buenos Aires, tras ser aplastado por su propio vehículo, un camión Fiat 619, en un hecho cuyas circunstancias las autoridades aún intentan determinar.

La víctima, Cristián Sawinsky, vecino de Lanús, al sur del Gran Buenos Aires, había terminado de entregar una carga de maderas en una empresa del predio minutos antes del accidente fatal, ocurrido sobre la calle Arquímedes Hernández.

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Cristián Sawinsky, un camionero de 52 años, murió en el Parque Industrial Nº 1 de Alberti tras ser atropellado por su propio camión Fiat 619

Según el medio local Diario El Salado, la Policía Comunal informó que Sawinsky fue embestido por el camión de su propiedad por razones que aún no lograron establecerse. Tras el golpe, el vehículo no se detuvo: recorrió varios metros hasta quedar atascado en la zanja de la vereda, con el motor en marcha y en tracción.

La escena generó desconcierto entre los investigadores que llegaron al lugar. La primera clave para ordenar lo sucedido provino de las cámaras de seguridad privadas del predio, cuyas imágenes quedaron incorporadas al expediente judicial.

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La causa fue caratulada como averiguación de causa de muerte. En el marco de las diligencias, se recolectaron testimonios de interés, se procedió al secuestro del camión y la Policía Científica de la Delegación Bragado efectuó un peritaje en el sitio. La instrucción del expediente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes.