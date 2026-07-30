La red armada de Irán en Irak: quiénes conforman las milicias al servicio del régimen para alterar el equilibrio regional

Miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias iraquíes integrada oficialmente en las fuerzas de seguridad del país y compuesta principalmente por grupos chiitas (EP/Archivo)

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Los ataques aéreos lanzados el martes por Estados Unidos y Arabia Saudita contra instalaciones de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF, por sus siglas en inglés) en Irak, que dejaron al menos 20 combatientes muertos según informó la propia organización, devolvieron el foco internacional sobre uno de los actores más controvertidos del país. Integradas por decenas de milicias, muchas de ellas respaldadas por Irán, estas fuerzas desempeñan un papel clave en la seguridad iraquí, pero también son un factor de tensión permanente entre Bagdad, Washington y Teherán.

Las PMF constituyen una coalición de grupos armados creada para enfrentar amenazas internas, aunque con el paso de los años ampliaron su poder militar y político. Si bien forman parte oficialmente del aparato de seguridad iraquí, varias de las organizaciones que las integran conservan estructuras de mando propias y mantienen una relación directa con Irán, lo que ha dificultado los esfuerzos del Gobierno para ejercer un control efectivo sobre ellas.

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El origen de estas milicias se remonta a 2003, cuando la invasión liderada por Estados Unidos derrocó al régimen de Saddam Hussein. La caída del régimen provocó un vacío de seguridad y favoreció el surgimiento de numerosos grupos armados, especialmente entre la mayoría chiíta del país. En ese contexto, Irán comenzó a brindar entrenamiento, financiamiento y armamento a varias de esas organizaciones, que dirigieron parte de sus operaciones contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en territorio iraquí.

Las Fuerzas de Movilización Popular surgieron durante la guerra contra el Estado Islámico, pero con el paso de los años varias de sus facciones acumularon poder militar, influencia política y vínculos directos con la Guardia Revolucionaria iraní (AFP)

Más de una década después, el avance del grupo extremista Estado Islámico volvió a modificar el panorama. En 2014, cuando la organización yihadista llegó a controlar amplias zonas del norte y oeste de Irak, decenas de milicias decidieron coordinar sus operaciones bajo una misma estructura: las Fuerzas de Movilización Popular.

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La nueva coalición reunió a organizaciones con distintos niveles de influencia y respaldo externo. Varias de ellas recibían asistencia militar y económica de Irán, aunque algunas también cooperaron con la coalición internacional encabezada por Estados Unidos durante la ofensiva para expulsar al Estado Islámico de las ciudades que permanecían bajo su control.

Entre los grupos más importantes figura la Organización Badr, considerada una de las milicias chiítas más poderosas de Irak. Sus combatientes participaron en algunas de las principales operaciones contra el Estado Islámico, aunque la organización también fue acusada de cometer abusos contra integrantes de la comunidad sunita durante el conflicto. Esa milicia estuvo entre los objetivos alcanzados por los recientes bombardeos.

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Con la derrota territorial del Estado Islámico, las PMF conservaron su estructura y ampliaron su presencia dentro del Estado. Varios de sus dirigentes ocuparon cargos políticos y ministeriales, lo que incrementó su capacidad de influencia en las decisiones del gobierno. Sin embargo, esa integración nunca fue total. Aunque oficialmente responden a las fuerzas de seguridad iraquíes, numerosas milicias continúan actuando con un amplio margen de autonomía.

Integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) participan en el funeral de combatientes de Hezbollah muertos en un ataque aéreo estadounidense en la provincia de Babil, al sur de Bagdad, Irak

Los ataques de este martes se produjeron después de que Washington responsabilizara a grupos armados iraquíes alineados con Irán por una serie de ofensivas con drones. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que esas milicias, bajo la dirección de la Guardia Revolucionaria iraní, lanzaron más de 30 ataques contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y contra instalaciones energéticas de Arabia Saudita.

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En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores saudí afirmó que “el Reino no busca una escalada”, aunque advirtió que “no dudará en responder a cualquier agresión”.

Desde Irak, la Organización Badr condenó la operación militar y denunció que se trató de “un ataque atroz e injustificado contra la soberanía de Irak y sus fuerzas armadas”. Además, instó al Gobierno iraquí a adoptar “una posición firme” frente a los bombardeos.

La tensión ya había aumentado meses antes. A finales de febrero, otro grupo integrado en las PMF, Kataib Hezbollah, sufrió un ataque contra uno de sus cuarteles que dejó tres de sus miembros muertos y varios heridos. Aunque ni Estados Unidos ni Israel asumieron la autoría de esa operación, las Fuerzas de Movilización Popular responsabilizaron a las “fuerzas sionista-estadounidenses”.

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Tras ese episodio, Kataib Hezbollah y otras milicias aliadas de Irán prometieron responder militarmente. Desde entonces se registraron ataques con drones y cohetes dirigidos contra objetivos estadounidenses dentro de Irak. Washington considera a Kataib Hezbollah una organización estrechamente vinculada con la Fuerza Quds, el brazo encargado de las operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní, y la incluyó en 2009 en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Al menos 20 muertos en bombardeos de EEUU y Arabia Saudí contra instalaciones de milicias proiraníes en Irak

El grupo también ha sido señalado por acciones de alto perfil, entre ellas el secuestro este año de la periodista estadounidense Shelly Kittleson en Bagdad. La reportera recuperó la libertad una semana después.

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Mientras las hostilidades aumentan, el Gobierno iraquí intenta evitar que el país vuelva a convertirse en un escenario de confrontación entre potencias regionales e internacionales. La Presidencia condenó los recientes bombardeos y aseguró que “considera esto un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía de Irak”, además de sostener que la operación vulneró el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

En el mismo comunicado, las autoridades reiteraron que Irak rechaza que su territorio sea utilizado “como plataforma de lanzamiento o escenario para ataques contra países vecinos o para dirimir disputas regionales e internacionales”.

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Ese equilibrio también explica los esfuerzos del primer ministro, Ali al-Zaidi, para reforzar el control estatal sobre las milicias. Poco después de asumir el cargo en abril, ordenó que todos los grupos armados quedaran bajo mando directo del Estado. Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia entre varias de las organizaciones más poderosas vinculadas a Irán, que rechazaron ceder su autonomía.

La persistencia de esas estructuras armadas, su influencia dentro de las instituciones iraquíes y sus estrechos vínculos con Teherán explican por qué las Fuerzas de Movilización Popular continúan siendo un actor determinante en la seguridad de Irak y uno de los principales focos de la disputa regional entre Estados Unidos e Irán.

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