Crimen y Justicia
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Confirmaron la condena a 9 años de prisión para el ex jefe de fiscales de Rosario por corrupción vinculada al juego clandestino

La Cámara de Apelaciones ratificó este miércoles el fallo contra Patricio Serjal y también dejó firme la pena de cinco años para al ex empleado del Ministerio Público de la Acusación, Nelson Ugolini. La resolución complica a un senador provincial que fue imputado en el mismo legajo y va camino a juicio oral y público como otro presunto eslabón de la estructura delictiva

Patricio Serjal jefe fiscales Rosario
Patricio Serjal, ex jefe de fiscales de Rosario
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La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó este miércoles la condena a 9 años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal (49) por corrupción vinculada al juego clandestino. El ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación, que fue detenido en 2020 —hecho por el que fue descabezada la Fiscalía local—, fue hallado responsable de haber cobrado coimas mensuales en dólares a cambio de filtrar información a Leonardo Peiti, operador del juego ilegal de Santa Fe.

El fallo de segunda instancia fue firmado por los jueces Ismael Manfrin, Javier Beltramone y Carolina Hernández. No fue unánime, ya que Manfrin y Hernández votaron a favor de ratificar la pena por asociación ilícita y Beltramone votó en disidencia. Sí hubo acuerdo total en cuanto a la confirmación de la sentencia por los delitos de cohecho pasivo agravado y peculado de servicios.

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La resolución también alcanzó al ex empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini (39), cuya pena a 5 años quedó firme por cohecho pasivo simple —por unanimidad del tribunal— y por asociación ilícita —por mayoría—. Se trata del ex secretario de Gustavo Ponce Asahad, que al momento de la investigación era fiscal cercano a Serjal y quien también cobraba coimas del juego clandestino a cambio de filtrar información sensible a Leonardo Peiti, quien abonaba una suma cercana a los 5 mil dólares por ese “servicio”.

Tanto Ponce Asahad como Peiti se acogieron a la figura del “arrepentido”, aceptaron juicios abreviados y fueron condenados.

Ponce Asahad fue rápidamente destituído por la Legislatura de Santa Fe al momento de su imputación. Al declarar como imputado colaborador aseguró que por encima del exjefe de fiscales Patricio Serjal había una pata política, puntualmente, en manos del senador provincial –por la jurisdicción de San Lorenzo– Armando “Pipi” Traferri.

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Traferri fue imputado en octubre de 2024, mucho tiempo después de que la causa cobrara impulso, ya que gozaba de fueros parlamentarios. Es quien, a criterio de los fiscales, era beneficiario del dinero. Así incluso lo señaló el ex fiscal Ponce Asahad a la hora de brindar datos sobre la estructura puesta al servicio del operador Leonardo Peiti.

“Decimos que Serjal, Traferri, Ponce Asahad y Ugolini conformaban una asociación ilícita cuyo objetivo era permitir que Peiti pueda seguir operando de forma ilegal el negocio del juego y apuestas de azar. Los hechos (delitos) que se cometen para dar continuidad a esa empresa criminal fueron muchos, algunos con trascendencia penal y algunos además que recaen en otras figuras penales”, explicaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes comenzaron con la investigación, pero luego fueron apartados de la misma. Fueron los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina quienes continuaron con el pesado legajo.

Por las condenas ya consumadas de Serjal, Peiti, Ponce Asahad y Ugolini, la situación judicial de Traferri parece complicarse, ya que todos los elementos juzgados de este caso apuntan a que él sería otro de los eslabones de la organización que se hizo de dinero del juego ilegal.

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