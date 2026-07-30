La MLS se prepara para romper su tope salarial: buscan atraer más estrellas y dar libertad de inversión a los clubes

La llegada de Lionel Messi aceleró desde 2023 el debate sobre la evolución de la MLS hacia un modelo denominado MLS 3.0 (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

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Los dueños de la MLS analizarán esta semana una reforma amplia de las reglas de plantel y de gasto para flexibilizar el tope salarial y distribuir salarios con menos restricciones en toda la nómina. La propuesta será evaluada antes del cambio de calendario previsto para el verano de 2027.

La junta de gobernadores de la MLS se reunirá el miércoles en Charlotte, en la antesala del Juego de las Estrellas de la liga, para discutir una reforma que apunta a eliminar buena parte de las trabas del sistema actual sin suprimir la excepción de los jugadores franquicia.

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Antes, el comité deportivo y de competición, un grupo más reducido de propietarios encargado de supervisar cambios en la normativa de planteles, revisará el martes por la tarde un plan preliminar, de acuerdo con múltiples fuentes citadas por The Athletic.

La discusión coincide con la preparación de la próxima negociación audiovisual. Según The Athletic, la MLS cobrará USD 200 millones por la temporada 2026 y USD 107,5 millones por la “temporada sprint” que irá de febrero a mayo de 2027, antes de pasar a USD 275 millones anuales en los dos últimos años del acuerdo con Apple, que vence a mitad de 2029.

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Cómo sería la reforma del tope salarial

Los dueños de la MLS analizarán en Charlotte una reforma del tope salarial para dar más flexibilidad al gasto en los planteles antes del cambio de calendario de 2027 (Mandatory Credit: Scott Kinser-Imagn Images)

El cambio central consiste en simplificar la estructura del tope salarial y permitir que los clubes gasten con mayor libertad a lo largo de toda la nómina.

La idea incluye eliminar herramientas vigentes como el dinero de asignación general y el dinero de asignación específico, conocidos en la liga como GAM y TAM.

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Ese rediseño tendría un efecto directo sobre la calidad y la profundidad de los equipos. El TAM, por ejemplo, impide fichar jugadores cuyo impacto en el tope supere USD 1,8 millones, salvo que ocupen una plaza de jugador franquicia.

La liga debate un nuevo marco desde fines de 2023, cuando la llegada de Lionel Messi aceleró una postura más ambiciosa sobre su evolución.

Ese proceso derivó en lo que ejecutivos de la competición llaman “MLS 3.0”, una etapa que incluye el paso a un calendario de verano a primavera, alineado con las principales ligas europeas, y una nueva estructura de competición, cambios aprobados el año pasado por la junta de gobernadores.

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El límite del TAM hoy impide fichar jugadores con un impacto superior a USD 1,8 millones en el tope salarial, salvo que ocupen una plaza de jugador franquicia (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Para la cúpula de la liga, modificar la forma en que los clubes construyen y pagan sus planteles es la pieza pendiente.

El comisionado de la MLS, Don Garber, dijo a The Athletic: “Es algo que hay que hacer; no es algo opcional. Y va a llevar tiempo encontrar la manera de hacerlo bien, porque todo lo que la MLS es hoy, en comparación con muchas ligas del mundo, se basa en un crecimiento sostenido a partir de una estrategia pensada y del trabajo conjunto para definir qué debemos hacer para pasar al siguiente nivel. No se trata de destruir todo lo que nos trajo hasta aquí. Se trata de evolucionarlo. Se trata de dar un par de pasos audaces”.

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Algunos propietarios consideran indispensable que las nuevas reglas estén listas a tiempo para acompañar el cambio de calendario del verano de 2027.

La dificultad es política y laboral: cualquier modificación probablemente quedará atada a un nuevo convenio colectivo con la asociación de futbolistas de la liga, ya que el actual vence el 31 de enero de 2028.

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El lugar de los jóvenes y las transferencias

La propuesta mantendría algún tipo de excepción para jugadores franquicia jóvenes o para futbolistas de la iniciativa sub-22.

Aunque eso conservaría otro compartimento dentro de un sistema más abierto, varios dueños consideran clave sostener incentivos para fichar jugadores jóvenes que luego puedan ser vendidos en el mercado de transferencias.

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La discusión sobre el tope salarial de la MLS podría quedar atada a un nuevo convenio colectivo, ya que el acuerdo con la asociación de futbolistas vence en enero de 2028 (Mandatory Credit: Scott Kinser-Imagn Images)

Esos incentivos podrían conservar la lógica actual, con un impacto menor en el tope salarial para jugadores franquicia de menos de 22 o 23 años.

La discusión, según la publicación, busca equilibrar dos objetivos: abrir el gasto general y no desalentar la captación de talento joven con valor de reventa.

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En encuestas anónimas anteriores entre directores deportivos de la liga realizadas por The Athletic, una amplia mayoría se manifestó a favor de un sistema abierto bajo un tope salarial.

Uno de esos ejecutivos describió el modelo deseado como “alguna versión de un techo y un piso salarial con suficiente espacio para que los equipos que quieran gastar un poco más y ser más agresivos puedan invertir en toda su plantilla, no solo en tres a seis jugadores discrecionales”.

El mismo directivo defendió la continuidad de los jugadores franquicia para no cerrar la puerta a fichajes de alto impacto.

La MLS prevé mantener excepciones para jugadores franquicia jóvenes y para la iniciativa sub-22 para sostener la captación y la transferencia de talento joven (Mandatory Credit: Mady Mertens-Imagn Images)

“Hay que mantener a los jugadores franquicia, en mi opinión, porque no se puede tener una estructura de reglas que te impida fichar al próximo Messi o a Son (Heung-min). Pero después me gustaría ver un tope salarial que nos permita invertir en jugadores a lo largo de toda la plantilla, en lugar de solo en un puñado, y luego dejar que los equipos elijan su estrategia”, sostuvo.

La presión externa y el recambio de mando

El exdirectivo de Real Salt Lake, Seattle Sounders y Atlanta United Garth Lagerwey también defendió una simplificación del sistema.

“Los equipos de la MLS ya gastan mucho dinero, ese no es el problema. Lo que necesitan hacer es gastarlo de manera más eficiente, si es posible”, afirmó a The Athletic.

Lagerwey agregó: “Cualquier tipo de simplificación de las reglas de plantel, sospecho, va a estar vinculada al convenio colectivo, y sería irresponsable no reconocerlo. Pero yo avanzaría de inmediato, me pondría a trabajar si se puede, e intentaría encontrar soluciones ahí. Porque si logras aumentar la capacidad de elegir, eso va a generar beneficios”.

La urgencia no responde solo al calendario interno. La MLS enfrenta una competencia más intensa de ligas europeas que buscan ampliar su presencia en el mercado estadounidense, de la Liga MX, que estudia cómo potenciar sus fortalezas comerciales como el campeonato más visto en Estados Unidos, y de la FIFA, que sigue llevando competiciones a Norteamérica.

Esta misma semana, la firma estadounidense Apollo propuso un préstamo de 1.000 millones de euros a la Bundesliga, garantizado con ingresos futuros de derechos de televisión domésticos, con el objetivo de reforzar la competitividad del torneo alemán. La empresa ya había mantenido conversaciones con la Liga MX sobre una operación similar.

La presentación del comité deportivo y de competición coincide, además, con el primer cambio de liderazgo que la liga se prepara para afrontar en casi tres décadas.

Los dueños de la MLS prevén reunirse la próxima semana para votar a un nuevo comisionado, con el copropietario de LAFC Larry Berg y el exejecutivo de Fox David Nathanson como finalistas, según múltiples fuentes.

Garber, de 68 años, fue nombrado segundo comisionado de la MLS en 1999. Seguirá en el cargo al menos hasta finales de 2026 y planea continuar vinculado a la liga en alguna función hasta el final de su contrato en 2027.