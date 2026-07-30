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Guatemala: Hombres armados irrumpen en un velorio y matan a tres personas en Parramos, Chimaltenango

Las autoridades reportaron que el ataque ocurrió en la 3.ª avenida del cantón La Libertad durante la madrugada del jueves 30 de julio, cuando desconocidos irrumpieron y dispararon contra los asistentes

Vista nocturna de una calle adoquinada con personas, policías, personal de emergencia, dos vehículos amarillos y dos cuerpos cubiertos bajo una lona roja.
Personal de emergencia y agentes de policía asisten en un incidente nocturno en una calle adoquinada, donde se observa la presencia de dos cuerpos cubiertos bajo una lona. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres hombres murieron en Parramos, Chimaltenango, durante la madrugada de este jueves 30 de julio, cuando hombres armados irrumpieron en un velorio en el cantón La Libertad y abrieron fuego contra quienes participaban en las honras fúnebres de una persona asesinada el día anterior.

Dos de las víctimas ya habían muerto cuando llegaron los socorristas, mientras que la tercera fue estabilizada y trasladada en estado crítico al Hospital Regional de Chimaltenango, donde falleció minutos después. Entre los muertos hay un adolescente de 14 años.

Según los Bomberos Voluntarios de Parramos, el ataque ocurrió en la 3.ª avenida del cantón La Libertad. Vecinos alertaron sobre varias personas heridas por proyectil de arma de fuego y, tras la llamada, los paramédicos se movilizaron al lugar.

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Víctor Gómez, portavoz de los bomberos, explicó que al evaluar a las víctimas confirmaron que dos no presentaban signos vitales y que la tercera murió al ingresar al centro asistencial. Los cuerpos quedaron tendidos en la calle, de acuerdo con el reporte difundido por la institución.

Una persona con uniforme y guantes se agacha en la calle. Hay una silla azul volcada, dos perros, una motocicleta y objetos dispersos
Un individuo uniformado se inclina en una calle iluminada, cerca de una silla azul caída y dos perros. (Redes sociales)

El ataque ocurrió durante el funeral de un hombre asesinado un día antes

De acuerdo con la información preliminar citada por Prensa Libre, en la vivienda se realizaba el funeral de Jaime Antonio Morales Pérez, quien había sido asesinado el martes 28 de julio en el cantón La Unión, del mismo municipio.

Otra versión incluida en el texto fuente señala que el velatorio correspondía a una persona ultimada el día anterior. En ambos reportes, el punto coincidente es que el ataque armado se produjo mientras familiares, amigos y vecinos participaban en las honras fúnebres.

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Las víctimas fueron identificadas como Andrés Sabino Pérez, de 20 años; Juan Gabriel Jauría Dávila, de 14; y Luis Antonio Morales Pérez, de 29. En una primera identificación brindada por familiares y recogida por los bomberos, uno de los fallecidos había sido señalado como Luis Antonio Morales, de 29 años.

Bomberos Voluntarios de Parramos y de San Andrés Itzapa acudieron a la emergencia y localizaron a los tres hombres heridos. El tercer afectado había sido trasladado todavía con vida, pero la gravedad de las lesiones impidió que sobreviviera.

La PNC y el MP investigan el móvil del triple crimen

La Policía Nacional Civil informó que ya inició las investigaciones para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas.

Agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público acordonaron el área para procesar la escena y recabar indicios. Según el diario, el caso permanece bajo investigación y no se ha informado qué motivó el ataque armado en el velorio.

El Gobierno de Guatemala reorientará la estrategia de seguridad tras una jornada con 24 homicidios

Guatemala reorientará su estrategia de seguridad tras los hechos violentos del fin de semana, el sábado registro 24 homicidios, la cifra diaria más alta de 2026, y después de tres masacres en Villa Canales, San José Acatempa y San Benito, Petén, un repunte que llevó al Ministerio de Gobernación a revisar sus operativos con el Ejército, impulsar una reforma legal sobre portación ilegal de armas y acelerar acciones dentro de las cárceles, así como la investigación de un grupo de limpieza social.

El anuncio se hizo este lunes 27 de julio en la primera conferencia mensual del Ministerio de Gobernación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. El ministro Marco Antonio Villeda Sandoval informó además que entre enero y julio las fuerzas de seguridad impactaron a 53 estructuras criminales, realizaron 522 allanamientos y capturaron a 292 personas.

Ese mismo balance incluyó otro dato que marcó el contexto del mensaje oficial: 20 agentes de la PNC murieron en cumplimiento del deber durante el año. El caso más reciente fue el del agente Byron Aníbal Mejía Montenegro, fallecido la noche del domingo 26 de julio en Amatitlán cuando respondió junto a un compañero a un llamado de auxilio y ambos fueron recibidos a balazos.

El repunte del sábado obligó a revisar los despliegues conjuntos

Villeda Sandoval sostuvo que los repuntes de violencia detectados en días específicos de mayo y junio ya habían activado alertas, pero que lo ocurrido el sábado obliga a un ajuste inmediato. “Hace que replanteemos la estrategia de seguridad, que analicemos los operativos que estamos realizando con el ejército para que los focalicemos en ciertas áreas donde se está generando esta violencia”, dijo.

El ministro anunció una reunión ese mismo día con el ministro de Defensa para reforzar los operativos conjuntos. También descartó cambios en la cúpula policial y atribuyó parte del problema al desplazamiento de la violencia hacia zonas con menor presencia de agentes por efecto de los planes Centinela Escuintla y Centinela Metropolitano.

El funcionario añadió que una parte de los homicidios ocurre dentro de viviendas, donde la policía no puede entrar sin orden judicial o flagrancia. Esa limitación, explicó, reduce la capacidad de prevenir ataques cuando los hechos se producen en espacios privados.

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