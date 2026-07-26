Conflicto en Netflix: Kalshi exige retirar el tráiler de su nuevo documental por presunta difamación

Exigen a Netflix retirar el tráiler de un documental por presunta difamación - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Netflix se encuentra en el centro de un nuevo conflicto legal tras el reclamo del mercado de predicciones Kalshi, que ha solicitado la retirada inmediata del tráiler de su próximo documental “Instadocs: The Prediction Games”.

De acuerdo con la plataforma de predicciones el adelanto es “difamatorio” y contiene “documentos fabricados y declaraciones falsas”, lo que habría generado una situación tensa a solo días del estreno oficial.

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Cuál es el conflicto con el tráiler de Netflix

Netflix niega manipulación tras el reclamo de Kalshi por una escena de apuestas en Las Vegas - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El documental de Netflix, que forma parte de la serie “Instadoc”, explora el auge de los mercados de predicción y cuenta con entrevistas tanto al CEO de Polymarket, Shayne Coplan, como al CEO de Kalshi, Tarek Mansour. Sin embargo, el foco del conflicto está en una escena ambientada en una fiesta en Las Vegas durante la final de la Copa del Mundo, donde varios asistentes muestran apuestas millonarias realizadas en plataformas como Kalshi.

Según la carta de cese y desistimiento enviada por Kalshi, el tráiler induce al público a creer que se realizaron apuestas deportivas en Nevada el 19 de julio de 2026, a pesar de que la empresa tenía prohibido operar en ese estado desde mucho antes. Desde la plataforma afirman que la captura de pantalla mostrada es de una apuesta realizada en mayo de 2025, antes de la prohibición judicial, y que Netflix acordó no incluir ese recibo en el documental final.

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Sin embargo, la imagen sigue presente en el tráiler, lo que llevó a Kalshi a denunciar una maniobra engañosa destinada a “engañar a millones de clientes”.

Netflix, por su parte, reconoce que la captura de pantalla corresponde a 2025 pero niega cualquier manipulación. “Las imágenes fueron filmadas en el evento Winible World Cup Watch Weekend en Las Vegas el 17 de julio de 2026”, señaló un portavoz a The Hollywood Reporter, subrayando que cualquier operación específica es responsabilidad de los usuarios y de las aplicaciones implicadas.

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El trasfondo: apuestas, reputación y presión legal

Netflix evalúa sumar canales en vivo y programación lineal para frenar la caída de participación - REUTERS/Dado Ruvic

El caso visibiliza el delicado equilibrio entre la libertad creativa de los documentales y la protección de la reputación de actores relevantes en la industria fintech y de apuestas. Kalshi sostiene que la difusión del tráiler puede afectar su imagen ante reguladores, usuarios y socios comerciales, especialmente cuando el sector de los mercados de predicción se encuentra bajo estricta supervisión legal en Estados Unidos.

El conflicto también refleja la presión sobre las plataformas de streaming para generar contenido atractivo y de impacto rápido, en un mercado donde la competencia, y la polémica, son moneda corriente.

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Netflix: cambios estratégicos, caída en la participación y nuevos formatos

No es el único frente abierto para Netflix, que en paralelo estudia incorporar canales de televisión en vivo y programación lineal para revertir la caída de la participación de sus suscriptores. La métrica de interacción, que mide el tiempo y la frecuencia con la que los usuarios completan películas y series, ha mostrado signos de declive, llevando a la empresa a explorar nuevas formas de retener audiencia.

Entre las estrategias en análisis figuran la transmisión continua de contenido por género o programación temática, la integración de servicios de terceros como Peacock y la entrada selectiva en eventos deportivos en directo. En Francia, Netflix ya ha comenzado a ofrecer acceso a la programación de la cadena TF1, lo que podría anticipar movimientos similares en otros mercados.

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En medio de estos cambios, Netflix firmó un acuerdo exclusivo para transmitir en Estados Unidos y Puerto Rico las ediciones 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, incluyendo la producción de docuseries sobre las jugadoras y el crecimiento del fútbol femenino. Este movimiento refuerza el interés de la plataforma por combinar deporte en directo, contenido original y estrategias de fidelización.

El conflicto con Kalshi y las nuevas apuestas de Netflix en programación en directo muestran el dinamismo y los desafíos del sector del streaming. Entre la presión legal, las demandas de los usuarios y la competencia por la atención, las plataformas deberán navegar con cautela la delgada línea entre el storytelling de impacto y la rigurosidad factual, en un entorno donde cada imagen y cada dato pueden desencadenar disputas de alto voltaje.

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