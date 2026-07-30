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La agencia nuclear de la ONU alertó de múltiples riesgos en Zaporizhzhia y otras plantas nucleares de Ucrania

El director general del OIEA, Rafael Grossi, indicó que el aumento de la actividad militar en sus inmediaciones “supone un desafío adicional para los esfuerzos por mantener la seguridad nuclear en el lugar”

Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko/Fotografía de archivo)
Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko/Fotografía de archivo)
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El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, alertó este jueves sobre el riesgo de accidente atómico por las crecientes actividades militares en torno a la central de Zaporizhzhia, al sureste de Ucrania, y otros problemas que amenazan las plantas nucleares de este país invadido por Rusia.

Zaporizhzhia (ZNPP), la mayor planta nuclear de Europa con seis reactores y ocupada por el Ejército ruso desde 2022, continúa “enfrentándose a dificultades en el suministro de agua tras una interrupción la semana pasada”, recordó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en un comunicado.

Además, “el aumento de la actividad militar” en sus inmediaciones, así como en la ciudad de Enerhodar —donde reside gran parte de los operadores de la planta—, “supone un desafío adicional para los esfuerzos por mantener la seguridad nuclear en el lugar”, subrayó el director general del OIEA, Rafael Grossi.

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“Las dificultades más recientes quedaron patentes con una interrupción del servicio de internet de dos días desde el mediodía del lunes, la más prolongada desde que el OIEA estableció su presencia permanente en el lugar hace casi cuatro años”, agregó.

El director general del OIEA, Rafael Grossi (REUTERS/Elisabeth Mandl)
El director general del OIEA, Rafael Grossi (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Grossi, uno de los candidatos para ser el próximo secretario general de la ONU, insistió en que los operadores de la planta “deben poder desempeñar sus funciones en condiciones que les permitan mantener el funcionamiento seguro de la planta” y “tomar decisiones sin presiones indebidas”.

Por otra parte, el OIEA manifestó preocupación por la situación en otras instalaciones nucleares ucranianas, que siguen en operación, donde los enfrentamientos cercanos con drones y misiles han provocado cortes del suministro eléctrico.

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“Los continuos informes sobre alarmas antiaéreas y actividad de drones cerca de instalaciones nucleares subrayan la necesidad de la máxima moderación y el estricto cumplimiento de los principios básicos para la protección de la seguridad nuclear”, sostuvo Grossi.

Aunque no produce electricidad por encontrarse sus reactores en parada técnica desde septiembre de 2022, la ZNPP requiere un suministro eléctrico constante para asegurar la refrigeración del combustible nuclear, que todavía emite calor residual.

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