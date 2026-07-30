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Lula da Silva autorizó el regreso a la Argentina del embajador de Brasil y desescala el conflicto político con Milei

El mandatario brasileño dispuso que Julio Bitelli retorne a la sede diplomática en Buenos Aires tras haber sido llamado a consultas a raíz de las críticas del líder libertario

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (Reuters)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (Reuters)

El presidente de Brasil, Lula da Silva, autorizó en las últimas horas el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires, aunque aún no fijó una fecha concreta para el retorno y calificó esta posición como un movimiento “a corto plazo”.

La decisión se tomó tras una reunión en Brasilia entre el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y el propio Bitelli, quien fue llamado a consultas el domingo pasado luego de que el presidente argentino Javier Milei calificara a Lula de “ladrón” y “presidiario” durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo.

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En ese ese encuentro, el mandatario brasileño evaluó el impacto de la medida diplomática en Argentina y analizó las reacciones del gobierno de Milei en los días posteriores.

Según reveló el portal UOL, Lula se mostró conforme con las expresiones de apoyo y solidaridad que sectores de la sociedad civil y parlamentarios argentinos dirigieron hacia el gobierno brasileño tras la convocatoria del embajador a consultas. Según fuentes diplomáticas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) ya dieron el visto bueno para que Bitelli vuelva a Buenos Aires, aunque el timing de la medida no está definido. “La decisión está, pero no se sabe cuando”, afirmaron.

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La crisis diplomática se desató el sábado 26 de julio, cuando Milei participó como invitado estelar en la Convención Nacional del PL y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. Al día siguiente, el mandatario argentino volvió a cargar contra el gobierno brasileño al afirmar en Radio Mitre que Brasil era responsable “del 25 por ciento de la campaña antiargentina” desplegada en redes sociales durante el Mundial de fútbol en Estados Unidos. El canciller Vieira calificó los dichos de Milei de “provocación sin precedentes” y, además de convocar a Bitelli, citó al embajador argentino Daniel Raimondi a dar explicaciones.

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El embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli

La segunda reunión en Itamaraty tuvo un propósito diferente al del primer encuentro del domingo. El gobierno brasileño buscaba evaluar las reacciones registradas en Argentina tras la convocatoria del embajador y las acciones posteriores de Milei. La percepción en Brasilia fue que el llamado a consultas generó una fuerte ola de apoyo interno en Argentina, con muestras de solidaridad de parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil. Esa atmósfera inclinó la balanza hacia una resolución más rápida de la crisis.

Aun así, en los días previos a la reunión se especuló con la posibilidad de que Bitelli permaneciera en Brasil hasta después de las elecciones presidenciales de octubre. Las fuentes consultadas descartaron esa hipótesis. “La decisión depende del presidente Lula”, aclararon desde una oficina diplomática, en referencia a los tiempos del regreso. Con la autorización política ya otorgada, la pregunta que queda abierta es cuándo se concretará el retorno.

El primer gesto concreto del lado argentino llegó del canciller Pablo Quirno, quien descartó en declaraciones radiales cualquier posibilidad de ruptura de relaciones con Brasil. No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan, afirmó Quirno en Radio Mitre. El jefe de la diplomacia argentina también tendió un puente con el representante brasileño: “Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli, y de alguna manera esperamos que luego de estas consultas retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral que tenemos”, sostuvo.

Esas declaraciones tuvieron efecto en Brasilia. El gobierno brasileño interpretó las palabras de Quirno como un reconocimiento de la importancia del vínculo bilateral y como una separación deliberada entre la diferencia ideológica de ambos presidentes y la relación de Estado. Según las fuentes consultadas, ese gesto fue determinante para acelerar la decisión diplomática.

El vocero presidencial argentino Adrián Ravier también había dado señales de querer distender la tensión días antes: “No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

A pesar del avance, en Itamaraty no hay ambiente de celebración. Una fuente diplomática evocó una frase del barón Rio Branco, considerado el padre de la diplomacia brasileña, quien tras ganar una disputa territorial con Argentina afirmó que “las victorias no se celebran con naciones hermanas”. En diplomacia, no se trata de celebrar ni de dar vueltas de victoria, explicó la misma fuente. Lo que importa, según esa visión, es medir cada paso y evitar que situaciones similares se repitan.

La respuesta del lado brasileño no se limitó a los canales formales durante los días de mayor tensión. El ministro de Hacienda Dario Durigan calificó a Milei de “payaso”, el vicepresidente Gerardo Alckmin tildó sus dichos de “lamentables” y advirtió que esa actitud perjudica a la Argentina. El propio Lula optó por la ironía cuando la prensa le preguntó por los insultos del mandatario argentino: “¿Quién es ese tipo?”, respondió ante las cámaras en las puertas de Itamaraty. El partido oficialista PT, a su vez, presentó una demanda judicial para investigar el financiamiento del viaje de Milei a São Paulo, aunque la Casa Rosada sostuvo que se trató de un viaje de carácter “oficial”.

La reconstrucción del vínculo bilateral enfrenta obstáculos de fondo que van más allá del episodio reciente. Fuentes diplomáticas brasileñas señalaron que “antes de octubre no va a pasar, pero después es indispensable” avanzar en la reconstrucción de la relación. Uno de los factores que complica ese proceso es la ausencia de interlocutores confiables dentro del gobierno argentino: hasta el año pasado, Brasil contaba con múltiples canales al interior del Ejecutivo, entre ellos Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Daniel Scioli —exembajador en Brasil durante la presidencia de Alberto Fernández—. Los cambios de gabinete hacia finales de 2025 dejaron sin funcionarios con experiencia y trayectoria en la relación bilateral.

El trasfondo del conflicto tiene raíces más profundas. La tensión entre ambos mandatarios se remonta a 2023, cuando Lula manifestó abiertamente su preferencia política en la campaña presidencial argentina, con apoyo explícito a Sergio Massa. Esa intervención consolidó un antagonismo personal que se proyecta sobre las elecciones brasileñas del 4 de octubre, en las que Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro. En paralelo al conflicto diplomático, Milei y Quirno viajaron a Lima para asistir a la jura de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Allí, la comitiva argentina y el canciller Vieira coincidieron en el Congreso peruano, aunque no hubo contacto público entre ambas delegaciones registrado por las cámaras oficiales.

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