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Cuba tendrá apagones que afectarán a la vez hasta el 70% de la isla este jueves

La Unión Eléctrica estima para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.000 megavatios frente a una demanda máxima de 3.250 MW

La gente cocina con leña en la calle durante un apagón en La Habana (Yamil Lage/AFP)
La gente cocina con leña en la calle durante un apagón en La Habana (Yamil Lage/AFP)
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Cuba afronta este jueves una nueva jornada de apagones prolongados en todo el país, con cortes que podrían dejar desconectado hasta un 70% de la isla durante el pico de demanda energética, que ocurre en la tarde-noche, según datos recopilados por la agencia de noticias EFE.

Desde mediados de 2024, la isla atraviesa una crisis energética profunda. Entre las causas figuran problemas internos, como el sistema eléctrico obsoleto y la falta crónica de inversión, agravados desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

El día anterior se alcanzó un récord, con el 74% de la isla sin electricidad de manera simultánea.

La Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal, estima para el horario de mayor demanda de este jueves una capacidad de generación de 1.000 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW. La afectación prevista, es decir, lo que se desconectará para evitar apagones desordenados, será de 2.280 MW.

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Personas pasan el tiempo sentadas en el muro del Malecón durante un apagón en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa)
Personas pasan el tiempo sentadas en el muro del Malecón durante un apagón en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa)

Ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están en funcionamiento. Este sistema aporta el 40% del mix energético y utiliza crudo nacional. La falta de inversiones y las décadas de explotación provocan fallas frecuentes.

Otro 40% del mix energético dependía de los motores de generación, que requieren diésel y fueloil. Sin embargo, esta fuente permanece inactiva desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense.

El 20% restante de la matriz energética se obtiene de gas y fuentes renovables, con especial apoyo de China.

Expertos independientes calculan que la rehabilitación total del SEN costaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Diversas estimaciones indican que Cuba necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo consigue unos 40.000 con producción nacional. El resto debe importarlo.

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