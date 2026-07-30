La arquitectura del miedo según Mariana Enriquez: su nuevo libro revela los fundamentos del terror latinoamericano

Mariana Enriquez anunció la publicación de 'Conversación con la oscuridad', su primer libro de teoría literaria

Guardar

Mariana Enriquez anunció la publicación de su primer libro de teoría literaria, Conversación con la oscuridad. Teorías, intuiciones y escritura del miedo, una obra de no ficción en la que la escritora argentina sistematiza más de dos décadas de reflexión sobre el terror, el gótico latinoamericano y su propio proceso creativo. El volumen se publicará en España y América Latina de forma simultánea el 8 de octubre.

“Es un libro de no ficción donde de alguna manera se recopila o se articula lo que vengo pensando hace veinte años acerca de escribir terror en América Latina, y de cómo el terror en la literatura argentina se articula con la política, con la sociedad, y con otras ficciones de género”, explicó la autora en un video promocional que publicó la editorial. “Cómo eso va configurando un nuevo espacio contemporáneo en el que se ubica mi literatura”, añadió.

PUBLICIDAD

El libro se organiza en cinco secciones que proponen el gótico como dispositivo crítico, político y estético. Cada una aborda la necesidad de un enfoque latinoamericano para pensar la ficción de horror: uno que contemple el trauma, la memoria y la desigualdad como coordenadas ineludibles, pero sin perder de vista los vínculos con las tradiciones globales del género. La escritura de Mariana Enriquez se mueve en esa zona de cruce entre lo literario, lo cultural y lo histórico, y el libro replica esa lógica en su propia estructura.

Conversación con la oscuridad no es solo un mapa de la obra de su autora, sino también un retrato de la literatura latinoamericana contemporánea y de las tensiones que la atraviesan. Al reunir articulaciones del análisis literario con una poética personal, el texto termina por construir un cuerpo teórico que, según sus editores, funciona él mismo como un dispositivo gótico: se desborda de sus propios géneros y se multiplica.

PUBLICIDAD

Conversación con la oscuridad se publicará en España y América Latina de forma simultánea el 8 de octubre

Elogios para la obra de Mariana Enriquez

La trayectoria de Mariana Enriquez recorre prácticamente todos los formatos de la no ficción. Antes de este libro publicó Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios (2013), La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo (2014), El otro lado. Retratos, fetichismos, confesiones (2020) y El año de la rata (2021), entre otros títulos. Conversación con la oscuridad se diferencia de esos trabajos anteriores por su ambición sistemática: es el primer texto en el que la escritora argentina radicada en Australia aborda de forma explícita y sostenida los fundamentos teóricos de su escritura de terror.

Entre los nombres propios que han elogiado la obra de Mariana Enriquez, se encuentran Carmen Maria Machado, escritora estadounidense reconocida por su trabajo en la literatura de lo fantástico y el terror; y Megan McDowell, traductora literaria estadounidense especializada en autores latinoamericanos contemporáneos. El crítico literario Hamilton Cain afirmó: “Enriquez contempla sin titubeos el dolor ajeno... Se siente tan vívida y esencial como los relatos de Kafka”. Desde Oprah Daily, plataforma digital fundada por Oprah Winfrey y dedicada a la cultura y el bienestar, se destacó: “Enriquez explora su Poe interior: sus personajes luchan con fantasmas y con sus propias obsesiones”.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2021, el escritor japonés Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura, eligió Los peligros de fumar en la cama como uno de los mejores libros del año en un texto publicado por el diario británico The Guardian. Ishiguro describió la colección de cuentos de Mariana Enriquez con una frase que se convirtió en uno de los elogios más contundentes de su carrera: “El hermoso y horrible mundo de Mariana Enriquez, con sus adolescentes perturbados, fantasmas, demonios en descomposición, los desamparados tristes y enojados de la Argentina moderna, es el descubrimiento más emocionante que he hecho en la ficción desde hace algún tiempo”.