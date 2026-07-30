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La UCR nacional se opone a la Ley de Tierras y les pidió a los senadores que voten en contra

La conducción partidaria, encabezada por Leonel Chiarella, solicitó que el bloque no acompañe la iniciativa del oficialismo. La Libertad Avanza explora votos en los provinciales, pero está en duda la sesión del 6 de agosto

Eduardo Vischi, Patricia Bullrich y Goerling - reunión Senado reforma laboral
Patricia Bullrich junto al presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y su par del PRO, Goerling Lara
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El radicalismo podría poner en jaque las posibilidades de La Libertad Avanza de darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, más conocida como ley de tierras.

El Comité Nacional del partido, presidido por Leonel Chiarella, emitió un comunicado en el que les pide a sus senadores que no acompañen la ley. El propio presidente del partido se reunió con cada uno de los legisladores para que adopten el posicionamiento partidario.

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“Hay buen diálogo de Chiarella con los bloques tanto en Diputados como en el Senado”, explicó una fuente cercana a las conversaciones. “Desde hace unas semanas que se está conversando. Peteco —por Eduardo Vischi, presidente del bloque— participó de la mesa nacional. Hay buen diálogo”, agregaron.

Desde el Comité Nacional les explicaron a sus senadores que no están de acuerdo con el proyecto enviado por el Ejecutivo e instaron a que voten en contra.

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“Hay tres sectores. Unos que ya hasta lo dijeron públicamente, otros que están en veremos y un tercero que apoya la provincialización. Estamos tratando de convencer a los últimos dos sectores”. Hasta ahora los que aseguraron que votarán en contra son Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Hay siete más que están en duda.

En ese esquema, el impulso del proyecto pierde fuerza. A pesar de que ya van por el decimoquinto borrador desde que ingresó el texto, el bloque que conduce Patricia Bullrich —con 21 senadores— no llegaría a conseguir los 37 que necesita para ir al recinto.

Ley de Tierras - Comunicado UCR
Ley de Tierras - Comunicado UCR

“Nosotros queremos sumar más senadores por la negativa, hasta ahora hay tres pero podría haber alguno más. Con esto ya vemos muy difícil su aprobación”, agregó una alta fuente radical.

Para avanzar, LLA necesita el apoyo del resto de los senadores que forman parte de los bloques provinciales que, aunque en general acompañan al oficialismo, presentarían un nivel de complejidad particular en las provincias de frontera y en aquellas que tienen grandes espejos de agua.

Según varias fuentes del Palacio Legislativo, hasta hoy estaría en duda la posibilidad de sesionar el próximo 6 de agosto porque el oficialismo no logra sumar los votos necesarios para que la norma obtenga media sanción.

El Comité Nacional señaló en un comunicado que “la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra” y rechaza la ley porque elimina los límites “razonables” y “compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”.

“Nosotros hicimos un relevamiento de la postura de los EEUU, Australia, Francia y Brasil, que en el primero de los casos es el país referencia de este gobierno y en los otros casos son países de estructura similares a la Argentina. En la mayoría de los casos actualizaron sus normas en los últimos 24 meses. Estados Unidos lo tiene prohibido y el resto le pone límites. El Gobierno acá busca eliminar los límites y la tierra es algo finito, una vez que se vende ya no hay vuelta atrás”.

En medio de las discusiones que encabezó Chiarella, los sectores que se oponen a la norma pusieron sobre la mesa la inconsistencia de la política en cuanto a quiénes se benefician. “Todos son beneficios para los extranjeros, no hay nada para los productores locales que siguen pagando retenciones e impuestos. Pero no solo para los extranjeros sino para aquellos con capital, porque por un lado se les busca dar beneficios para comprar tierras pero a otros se les pide que paguen la salud y la educación. En este esquema, ¿a quién apunta la norma?”, se escuchó en algunas de las conversaciones.

El conflicto interno radica en que no es la primera vez que el Comité Nacional establece una postura y los senadores radicales toman un camino diferente. “Muchos responden a intereses locales y no a los partidarios en algunos casos. A los gobernadores más que al partido. En este caso, tenemos la expectativa de que a los tres que ya dijeron que votaban en contra se sumen algunos más”, reconocieron desde el Comité Nacional.

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