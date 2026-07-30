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Amazon apunta a los cielos: la megaconstelación de más de 5.000 satélites que hablara directo con tu móvil

Con este movimiento, la compañía pretende llevar servicios de voz, datos y mensajería a zonas donde las redes convencionales no llegan

Amazon - satélites - internet - tecnología - 30 de julio
Amazon ha solicitado autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para lanzar hasta 5.105 satélites en órbita baja. (REUTERS/Jason Redmond)
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Amazon apunta a los cielos con un proyecto ambicioso: busca desplegar una megaconstelación de más de 5.000 satélites capaces de comunicarse directamente con teléfonos móviles, sin depender de la infraestructura terrestre tradicional.

Con este movimiento, la compañía pretende llevar servicios de voz, datos y mensajería a zonas donde las redes convencionales no llegan, marcando el inicio de una nueva era en la conectividad global. Aunque la iniciativa aún depende de aprobaciones regulatorias, el plan ya tiene fecha estimada para iniciar el despliegue: 2028.

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Satélites de órbita baja y conexión directa con móviles

Durante décadas, la pérdida de cobertura significaba quedar incomunicado hasta reencontrar señal terrestre. Esto está cambiando gracias a los satélites de órbita baja, que ahora pueden enlazarse directamente con ciertos dispositivos móviles y mantener servicios básicos en lugares remotos o ante fallos en la infraestructura convencional.

Amazon apunta a los cielos con un proyecto ambicioso: busca desplegar una megaconstelación de más de 5.000 satélites. REUTERS/Dado Ruvic
Amazon apunta a los cielos con un proyecto ambicioso: busca desplegar una megaconstelación de más de 5.000 satélites. REUTERS/Dado Ruvic

La propuesta de Amazon no busca reemplazar las redes tradicionales, sino ampliarlas más allá de sus fronteras actuales. A diferencia de soluciones previas, esta tecnología permitiría a los usuarios mantener conexión en áreas rurales, zonas afectadas por desastres naturales o regiones sin despliegue de antenas terrestres. De este modo, la conectividad deja de depender exclusivamente de la infraestructura instalada en tierra.

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El plan Amazon Leo Direct-to-Device: detalles y objetivos

Amazon ha solicitado autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para lanzar hasta 5.105 satélites en órbita baja. Esta futura red, llamada Amazon Leo Direct-to-Device, está pensada para comunicarse con móviles compatibles y dispositivos del Internet de las Cosas, utilizando bandas de espectro que actualmente emplea Globalstar.

El despliegue de esta megaconstelación está previsto para comenzar en 2028, aunque todavía debe pasar por los procesos regulatorios correspondientes. El objetivo no solo abarca la comunicación directa con teléfonos, sino también servicios para vehículos conectados y operaciones remotas fuera del alcance habitual de las redes móviles.

El diseño del proyecto de Amazon contempla la distribución de los satélites en cinco niveles de altitud: 510, 540, 560, 570 y 580 kilómetros sobre la superficie terrestre. REUTERS/Stephanie Lecocq
El diseño del proyecto de Amazon contempla la distribución de los satélites en cinco niveles de altitud: 510, 540, 560, 570 y 580 kilómetros sobre la superficie terrestre. REUTERS/Stephanie Lecocq

Cabe señalar que esto permitirá ampliar la cobertura en situaciones y lugares donde los sistemas terrestres no son viables o resultan insuficientes.

Diferencias con la constelación de banda ancha de Amazon

Una pregunta frecuente es si estos nuevos satélites reforzarán la red de banda ancha que Amazon ya está desarrollando. La respuesta es negativa.

El sistema Direct-to-Device funcionará en paralelo a la constelación actual, pero con una misión específica: enlazarse directamente con dispositivos móviles, a diferencia de la red de banda ancha que requiere terminales especializados como Leo Nano, Leo Pro o Leo Ultra.

Hasta el momento, Amazon ha puesto en órbita más de 390 satélites de su primera red y espera ofrecer servicios fijos a partir de 2026. Sin embargo, la propuesta Direct-to-Device representa un salto cualitativo, ya que busca eliminar la dependencia de hardware especializado y facilitar el acceso directo al usuario final.

Satélite con paneles solares y antena parabólica orbita la Tierra. Se ven continentes, luces de ciudades y líneas luminosas interconectando áreas.
Amazon Leo Direct-to-Device está pensada para comunicarse con móviles compatibles y dispositivos del Internet de las Cosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arquitectura de la constelación: cinco capas de cobertura global

El diseño del proyecto contempla la distribución de los satélites en cinco niveles de altitud: 510, 540, 560, 570 y 580 kilómetros sobre la superficie terrestre. Esto permitirá extender la cobertura a latitudes medias, altas y zonas cercanas a los polos, garantizando una conectividad más uniforme.

Para la comunicación con los dispositivos, se utilizarán las bandas L y S, mientras que los enlaces con estaciones en tierra emplearán las bandas Ka y V. Cada satélite incorporará sistemas avanzados de procesamiento de señales, enlaces ópticos y haces digitales, lo que optimizará el rendimiento y la eficiencia de la red.

La vida útil estimada de estos satélites oscila entre seis y ocho años, tras lo cual serán descendidos a 360 kilómetros para completar su retirada atmosférica de manera controlada.

Amazon ofrece una amplia variedad de servicios globales que van desde el comercio electrónico y la nube hasta el entretenimiento digital, la logística y la salud. REUTERS/Pascal Rossignol
Amazon ofrece una amplia variedad de servicios globales que van desde el comercio electrónico y la nube hasta el entretenimiento digital, la logística y la salud. REUTERS/Pascal Rossignol

Globalstar: la clave estratégica de Amazon

Amazon no partirá desde cero para construir esta nueva red. En abril de 2026 anunció un acuerdo para adquirir Globalstar, operador satelital valorado en unos 11.600 millones de dólares, una transacción que espera concretar en 2027. Esta compra incluye el espectro autorizado, infraestructura ya existente y las constelaciones HIBLEO y C-3.

Estos activos se integrarán con los sistemas de Amazon Leo para operar de manera coordinada y eficiente. Además, Globalstar mantiene acuerdos de largo plazo con empresas como Apple, que utiliza sus satélites para ofrecer servicios de mensajería y asistencia en carretera en ciertos modelos de iPhone y Apple Watch.

Esta relación anticipa un ecosistema en el que múltiples dispositivos y marcas puedan beneficiarse de la cobertura ampliada que propone Amazon.

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