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Colapinto reveló sus “hábitos” antes de subir a un coche de F1, habló sobre su “adicción” al mate y nombró cuáles son sus pilotos amigos

El argentino realizó una divertida entrevista junto a la comediante británica Amelia Dimoldenberg en la que también puntualizó en las “supersticiones” que tiene antes de subirse al monoplaza

El argentino bromeó sobre su gusto por la infusión rioplantense
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Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 con una entrevista peculiar junto a la comediante Amelia Dimoldenberg. El argentino bromeó junto a la británica y amplificó el perfil descontracturado con el que ganó popularidad desde su debut en la categoría. El pilarense habló de su adicción al mate y también de sus vínculos dentro del paddock, al punto de puntualizar en quiénes son sus mejores amigos dentro de la grilla de la Máxima.

El diálogo estuvo relacionado con un ciclo coproducido de la propia categoría con la comediante en el que los pilotos son entrevistados mientras le enseñan a manejar a la conductora, en este caso en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La combinación entre el humor irónico de Amelia Dimoldenberg y la espontaneidad de Colapinto dio lugar a un intercambio atravesado por chicanas, bromas y referencias a su vida fuera de la pista.

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Uno de los momentos más divertidos de la conversación se centró en la explicación de Colapinto sobre qué es el mate y su adicción a él. “Lo podría beber todo el día. Como un té muy fuerte. Capaz que te gusta más que esos tés ingleses”, respondió el piloto cuando le preguntó a qué sabía. Después fue más directo sobre su relación con la infusión: “Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto”.

Ante otra pregunta, también bromeó con que lo lleva mientras maneja el auto de Fórmula 1 y que usa un sorbete hecho especialmente para él. “Lo llevo cuando conduzco. Uso la bombilla. Soy el único que conduce. Lo hicieron especialmente para mí”.

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Franco Colapinto le brindó una entrevista a la comediante Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz)
Franco Colapinto le brindó una entrevista a la comediante Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz)

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Dimoldenberg le preguntó con qué piloto de la grilla se llevaba mejor. Colapinto primero lanzó una broma seca: “Los odio a todos”. Enseguida aclaró el tono y nombró a Alex Albon, su primer compañero de equipo en Williams, al brasileño Gabriel Bortoleto de Audi y al italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes.

Los dos somos latinoamericanos, así que nos llevamos bastante bien. Kimi es un buen chico, lo está haciendo bien”, remarcó el argentino. Entre los nombres que mencionó no apareció Pierre Gasly, su actual compañero en Alpine, aunque mantiene una buena relación tanto dentro como fuera de la pista desde su arribo en 2024.

El piloto de 23 años también habló de las rutinas que repite antes de cada carrera. Dijo que no se considera “súper supersticioso”, aunque reconoció que necesita ciertos hábitos para sentir que está listo. “Tengo ciertas rutinas que sigo siempre para sentir que estoy preparado. Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho y luego la bota derecha”, explicó. La conductora remató con una ironía sobre “arrancar con buen pie”.

La conversación incluyó además un tramo sobre qué hace cuando no está conduciendo. “Me gusta comer”, respondió sin dudar, y agregó que procura dormir cerca de nueve horas para llegar descansado a los fines de semana de competencia. Aunque remarcó que no es una de sus cosas favoritas.

La peculiar entrevista de Colapinto con la humorista británica Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz)
La peculiar entrevista de Colapinto con la humorista británica Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz)

Ese registro descontracturado se produjo mientras el argentino atraviesa el receso de verano tras haber terminado decimoquinto en el Gran Premio de Hungría, una carrera en la que reconoció que Alpine tuvo una marcada falta de ritmo y adherencia. Antes de iniciar su descanso, Colapinto participó de jornadas de test pruebas de neumáticos organizadas por Pirelli en el Hungaroring, apenas 48 horas después de la carrera. Durante los días de actividad, Alpine subió múltiples posteos con el pilarense bromeando sobre sus ganas de irse de vacaciones.

La escudería de Enstone le confió así una sesión de largo recorrido que casi duplicó la distancia del Gran Premio del domingo, disputado a 70 vueltas. Esa elección aparece además como otra señal sobre la continuidad del argentino en el equipo para la próxima temporada. Su próxima participación será entre el 21 y el 23 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort.

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