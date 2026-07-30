Los gatos se domesticaron a sí mismos hace 9.000 años

La domesticación de los gatos comenzó hace unos 9.000 años en los asentamientos agrícolas del Creciente Fértil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La domesticación de los gatos comenzó hace unos 9.000 años, cuando los antepasados de los gatos domésticos se acercaron a los primeros asentamientos agrícolas del Creciente Fértil y establecieron una convivencia gradual con los humanos. Con el tiempo, su presencia se volvió habitual y reforzó el vínculo con las personas, según Weird Animal News. El texto sitúa su origen en el gato montés del Cercano Oriente (Felis lybica).

Los gatos se domesticaron a partir de una relación espontánea con las primeras sociedades agrícolas del Creciente Fértil, no por un programa humano de cría como ocurrió con perros y ganado. Los almacenes de grano atraían roedores, esos roedores atraían a los gatos monteses y esa cadena generó una relación útil para ambos: control de plagas para las personas y una fuente constante de alimento para los felinos.

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Esos gatos monteses vivían en los desiertos de Oriente Medio y conservaban rasgos que aún se reconocen en los gatos domésticos, como la agilidad, la capacidad de acecho y una dieta carnívora. Con el tiempo, su presencia alrededor de los asentamientos humanos se volvió habitual.

Según Weird Animal News, ese proceso fue una domesticación en gran parte natural, en la que los gatos “se domesticaron a sí mismos”. A diferencia de otros animales, los humanos no los seleccionaron desde el inicio de forma directa para fijar rasgos concretos.

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Los cambios biológicos asociados a la convivencia con humanos

Los estudios genéticos indican que los gatos domésticos se diferenciaron de sus parientes salvajes sobre todo en la conducta y en la tolerancia hacia humanos y otros animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios genéticos recientes citados por Weird Animal News y atribuidos en parte a Science News indican que los gatos domésticos se apartaron de sus parientes salvajes sobre todo en la conducta y en ciertos rasgos visibles. Aunque su aspecto sigue muy próximo al del gato montés, muestran más tolerancia hacia los humanos y hacia otros animales.

El texto también señala una mayor variedad de colores y patrones en el pelaje, rasgos que asocia a la selección artificial humana. Esa diversidad contrasta con la cercanía física que todavía mantienen con sus antepasados salvajes.

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Entre las adaptaciones genéticas mencionadas figura una mutación vinculada a la mansedumbre. Según Weird Animal News, ese cambio los hizo más dóciles y menos temerosos ante la presencia humana.

El medio añade otra diferencia ligada a la alimentación: los gatos domésticos desarrollaron una mayor capacidad para digerir carbohidratos. El texto relaciona ese cambio con la búsqueda de alimento en desechos humanos, que tenían más contenido vegetal que la dieta estrictamente carnívora del gato montés.

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De animal venerado a icono cultural

La imagen de los gatos pasó de la persecución en la Europa medieval a convertirse en un icono cultural de películas, libros y memes de internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que se integraron en las sociedades humanas, los gatos adquirieron un valor simbólico cada vez mayor. En el antiguo Egipto, las personas los veneraban, los asociaban con dioses y diosas, y los mantenían en casa como animales vinculados a la buena suerte y la protección.

El texto añade que su valor era tan alto que matar a un gato, incluso por accidente, se castigaba con la muerte. Esa consideración cambió de forma drástica en la Europa medieval. Durante la pandemia de la peste negra, muchos gatos quedaron asociados a la brujería y a la mala suerte, lo que dio paso a matanzas generalizadas. Su recuperación como animales de compañía no empezó hasta finales del siglo XVIII, de acuerdo con la fuente.

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En la era moderna, su imagen volvió a transformarse y pasó a la cultura popular en formatos como películas, libros y memes de internet. Según Weird Animal News, la red consolidó esa condición de icono cultural a través de incontables videos e imágenes.

La historia de los gatos domésticos combina adaptación biológica y cambios en la percepción humana a lo largo del tiempo. Su evolución también ofrece pistas sobre la historia de la relación entre las personas y los animales.

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