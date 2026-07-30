Tecnología de un cine para ver Spider-Man Brand New Day: proyección láser, Dolby Atmos y pantalla de 19 metros

Spider-Man: Brand New Day se estrenó en cines de diferentes partes del mundo. (Foto: Infobae)

Guardar

Spider-Man: Brand New Day se estrenó en cines con una propuesta que va más allá del relato visual. El despliegue tecnológico de las salas especializadas busca potenciar cada detalle de la película, integrando proyección láser, sonido envolvente Dolby Atmos y pantallas gigantes de 19 metros.

Estos recursos técnicos buscan transformar la visita al cine en una experiencia sensorial amplia, sobre todo para una producción de alta demanda como la última entrega del héroe arácnido.

PUBLICIDAD

Por qué es clave el tamaño de la pantalla en el cine

El formato de pantalla gigante, con 19 metros de ancho y 8 metros de alto, amplía los límites del campo visual. En escenas de movimiento, como las acrobacias entre rascacielos de Nueva York, la escala realista permite sentir la velocidad y la altura de cada secuencia.

La pantalla cubre casi todo el campo visual y permite una inmersión completa en las escenas de acción y altura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las salas VMAX, donde se ubican estas pantallas, están diseñadas con gradas de ángulo calculado. Esta característica ofrece una visión óptima desde cualquier asiento, incluso en las primeras filas.

PUBLICIDAD

“El cine tiene que hacer que la gente quiera levantarse de su sofá de la casa y, y desplazarse al cine para vivir una experiencia diferente”, señala Jennifer Cardozo, Gerente General de Viziona Cines.

Qué ventajas tiene la proyección 100% láser frente a los proyectores tradicionales

La proyección láser utiliza diodos rojos, verdes y azules para emitir luz pura y constante. A diferencia de los sistemas de lámpara de xenón, que pierden brillo y alteran los colores con el tiempo, la tecnología láser garantiza uniformidad de imagen y colores fieles durante toda la función.

PUBLICIDAD

La tecnología láser mantiene el brillo y la fidelidad de color durante toda la función, con imágenes nítidas en resolución 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Cardozo, “la calidad de imagen es superior”, con un brillo que no decae y un contraste más marcado. Esta tecnología permite ver trajes, luces y escenas nocturnas con mayor profundidad. Los negros se perciben oscuros de forma real y los colores mantienen intensidad sin saturación.

Asimismo, la resolución alcanza 4K, lo que se traduce en imágenes nítidas y carentes de parpadeo, con una uniformidad del 100% desde el centro hasta las esquinas de la pantalla.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el sistema de sonido Dolby Atmos y por qué es clave

El sistema Dolby Atmos se basa en una arquitectura de audio tridimensional. No depende de canales fijos, sino que posiciona hasta 128 sonidos independientes en el espacio de la sala. “Contamos con sonido Dolby Atmos envolvente, con más de cincuenta parlantes”, asegura Cardozo.

El sistema Dolby Atmos utiliza más de 50 parlantes para crear un espacio sonoro tridimensional, donde cada efecto de la película de Spider-Man se percibe con precisión. (Foto: Marvel Studios)

En una película como Spider-Man: Brand New Day, esta capacidad permite seguir el trayecto de una telaraña lanzada sobre las cabezas del público o identificar el origen de un susurro o una sirena en la distancia.

PUBLICIDAD

El sistema gestiona explosiones, diálogos y efectos sutiles sin que el sonido se sature o pierda definición. Según la gerente, el objetivo consiste en lograr “un sonido apto para cine” que aporte realismo y emoción, sin distorsiones.

En qué se diferencian a las salas VIP de los cines en tecnología y comodidad

En las salas VIP, los asientos son poltronas completamente reclinables y cuentan con descansapiés. Este tipo de diseño busca que el espectador se sienta en un espacio confortable, similar al de un salón doméstico, pero con los beneficios de una pantalla gigante y un sonido profesional.

PUBLICIDAD

Espacios interactivos, videojuegos y actividades temáticas acompañan el estreno de Spider-Man: Brand New Day. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque pretende motivar la visita al cine frente a la comodidad del hogar. Según Cardozo, la experiencia se vuelve colectiva, porque “aunque no se conozca al resto de los asistentes, se comparte la emoción de la película”.

Qué otras experiencias complementan la función en estrenos especiales

Durante eventos como el Spider Day, Visiona habilita zonas interactivas con consolas de videojuegos y actividades temáticas. Estas dinámicas, exclusivas para fechas señaladas, permiten que los asistentes participen en juegos o se tomen fotografías como parte del universo de la película.

PUBLICIDAD

La propuesta tecnológica y de entretenimiento apunta a que la asistencia a la sala combine visualización, participación y socialización, en un espacio adaptado a las expectativas de los espectadores.