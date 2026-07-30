Tormentas e inundaciones ponen en alerta a millones de personas: estos son los estados con mayor riesgo este fin de semana

Las autoridades meteorológicas emitieron alertas por tormentas severas e inundaciones repentinas en el centro y norte de Estados Unidos durante el fin de semana. (Roy Dabner/Quad City Times via AP)

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Las autoridades meteorológicas emitieron alertas en el centro y norte de Estados Unidos ante una serie de tormentas severas y riesgo de inundaciones repentinas que se extiende desde el jueves y durante el fin de semana. El fenómeno afecta a millones de personas en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con lluvias intensas y tormentas eléctricas que podrían alterar actividades cotidianas y eventos masivos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El NWS y el Centro de Predicción del Clima (WPC) de la NOAA confirmaron que las zonas más expuestas incluyen Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Minnesota, Kansas y Misuri. El pronóstico oficial prevé lluvias intensas cada tarde, con posibilidad de acumulados de más de 75 milímetros (3 pulgadas) y riesgo de crecidas súbitas. Según la NOAA, el evento climático representa un cambio relevante respecto a la ola de calor reciente, con desplazamiento de la masa cálida hacia el suroeste y llegada de aire húmedo e inestable desde el norte.

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La región central de Estados Unidos experimentó semanas de calor extremo antes de este nuevo patrón de tormentas. El desplazamiento del “domo de calor” ha permitido el avance de sistemas de baja presión, propiciando condiciones para lluvias intensas y tormentas eléctricas, de acuerdo con reportes diarios del Severe Weather Outlook y la NOAA.

¿Dónde se esperan las tormentas más intensas en Estados Unidos esta semana?

El Centro de Predicción del Clima (WPC) identificó como áreas bajo mayor riesgo a sectores del este de Dakota del Sur, este de Nebraska, oeste de Iowa, suroeste de Minnesota, este de Kansas y norte de Misuri. El organismo estableció un nivel de riesgo 2 sobre 4 (“Slight Risk”) para inundaciones repentinas en estas regiones, según los mapas oficiales publicados en el portal de la NOAA.

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Los pronósticos indican que el jueves y el viernes concentrarán el mayor potencial de tormentas intensas, en coincidencia con la llegada de un sistema de baja presión desde Canadá. El NWS subrayó que “las lluvias intensas pueden generar acumulados superiores a 75 milímetros (3 pulgadas) en zonas donde las tormentas se repitan, incrementando la probabilidad de inundaciones”.

El monitoreo de ríos y arroyos se mantiene activo ante la posibilidad de crecidas rápidas, en especial en áreas agrícolas y zonas urbanas con drenajes limitados. El Centro de Pronóstico de Ríos del Norte Central publicó valores guía sobre la cantidad de lluvia necesaria para provocar desbordes en distintos puntos de Iowa, Minnesota y Wisconsin, situando el umbral entre 65 y 100 milímetros (2,5 a 4 pulgadas) en lapsos de seis horas.

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La NOAA y el NWS señalaron que millones de personas en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste enfrentan lluvias intensas y tormentas eléctricas. (Roy Dabner/Quad City Times via AP)

¿Cómo impactarán las tormentas en el festival Lollapalooza en Chicago?

El festival Lollapalooza en Chicago, uno de los mayores eventos al aire libre de Estados Unidos, permanece bajo vigilancia meteorológica debido al pronóstico de tormentas severas. El NWS Chicago emitió un boletín de “Hazardous Weather Outlook” para el viernes y sábado, días en que se desarrollan las presentaciones principales del festival.

Según el NWS, “se prevé un riesgo de tormentas fuertes con potencial de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica durante el festival”. Las autoridades de la ciudad y los organizadores mantienen comunicación directa con la oficina local del NWS para actualizar los planes de contingencia y la gestión del público ante una posible evacuación o interrupción de actividades.

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El riesgo de tormentas eléctricas y lluvias torrenciales podría afectar la afluencia y la logística, en un evento que reúne a decenas de miles de asistentes en el centro de la ciudad. La vigilancia meteorológica se mantendrá activa durante todo el fin de semana.

¿Qué factores meteorológicos están provocando estas tormentas?

El cambio en el patrón climático está vinculado al desplazamiento del “domo de calor” hacia el suroeste y la llegada de un sistema de baja presión proveniente de Canadá, según la NOAA. Esta transición facilita el ingreso de aire húmedo y la formación de tormentas a lo largo de un frente estacionario sobre el centro del país.

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El informe del Servicio Meteorológico Nacional explica que “la alta humedad residual y la inestabilidad atmosférica generan condiciones propicias para lluvias persistentes y tormentas eléctricas, especialmente donde los sistemas avanzan lentamente”. Este patrón favorece la repetición de tormentas en las mismas áreas, aumentando el riesgo de acumulados relevantes de agua en poco tiempo.

El Severe Weather Outlook detalla que la previsibilidad exacta de la ubicación e intensidad máxima de las tormentas aún presenta incertidumbre, pero los modelos coinciden en el riesgo elevado para el centro de Estados Unidos durante el periodo señalado.

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Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Minnesota, Kansas y Misuri figuran entre los estados con mayor riesgo de tormentas e inundaciones repentinas. (AP Photo/Charlie Riedel)

¿Qué recomendaciones y medidas de seguridad han emitido las autoridades?

Las oficinas regionales del NWS y la NOAA reforzaron los sistemas de alerta y comunicación con agencias estatales y locales. Las recomendaciones para la población incluyen:

Evitar desplazamientos innecesarios cuando se emitan alertas por tormentas severas o inundaciones.

Consultar fuentes oficiales como el portal del NWS , la NOAA y los servicios estatales de emergencia para información actualizada.

No intentar cruzar caminos o calles inundadas, ya que representa una de las principales causas de accidentes durante estos eventos.

Preparar planes de contingencia en zonas rurales y urbanas expuestas a posibles cortes de energía o afectaciones en transporte e infraestructura.

Seguir instrucciones de las autoridades locales en caso de evacuaciones preventivas.

El NWS recordó que la mayor parte de los incidentes graves durante inundaciones ocurre cuando personas intentan transitar o conducir por áreas inundadas, subrayando la importancia de actuar con precaución y atender los avisos oficiales.

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¿Cuáles son las previsiones para el fin de semana y la próxima semana?

Las proyecciones del WPC muestran que el riesgo de lluvias intensas y tormentas eléctricas se desplazará gradualmente hacia el este y el sureste durante el fin de semana. El patrón actual podría proporcionar un alivio temporal a la ola de calor, pero mantiene el potencial de afectaciones por exceso de agua en zonas agrícolas, urbanas y de infraestructura crítica.

La NOAA precisa que “las áreas que reciban grandes volúmenes de agua en un periodo corto serán más susceptibles a inundaciones si se presentan nuevas rondas de tormentas”. Los pronósticos se mantendrán en actualización permanente, y se recomienda atención a los boletines oficiales, especialmente en estados del Medio Oeste y las Grandes Llanuras.

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El monitoreo de ríos y sistemas de drenaje urbano continuará durante la próxima semana, en tanto el desplazamiento de los sistemas atmosféricos podría modificar la distribución de las precipitaciones y los riesgos asociados.

El NWS y la NOAA recomendaron evitar caminos inundados, seguir los boletines oficiales y preparar planes de contingencia ante cortes de energía y posibles evacuaciones. (Kent Sievers/Omaha World-Herald via AP)

¿Qué datos y estadísticas oficiales se han reportado sobre este evento?

De acuerdo con la NOAA y el NWS, el umbral para el desarrollo de inundaciones repentinas en la región central del país se sitúa entre 65 y 100 milímetros (2,5 a 4 pulgadas) de lluvia en un periodo de seis horas. Las previsiones actuales señalan que existen probabilidades de que en varias localidades se registren estos valores, especialmente en zonas donde se repitan los eventos de tormenta.

El último reporte del Centro de Pronóstico de Ríos del Norte Central detalla los puntos más vulnerables en ríos y arroyos de Iowa, Minnesota y Wisconsin, con énfasis en áreas donde la infraestructura de contención es limitada. El monitoreo de caudales y la emisión de alertas por desbordes se mantiene activo en colaboración con autoridades locales y estatales.

Las autoridades han subrayado la importancia de la coordinación interinstitucional y la preparación ante eventos de este tipo, que pueden afectar tanto a grandes ciudades como a comunidades rurales y zonas agrícolas.

¿Cómo pueden prepararse los habitantes ante tormentas y riesgo de inundaciones?

La preparación ante tormentas severas e inundaciones implica seguir recomendaciones específicas de las autoridades y adoptar medidas preventivas, tales como:

Mantenerse informado a través de canales oficiales y aplicaciones de alerta meteorológica.

Identificar rutas de evacuación y refugios temporales en caso de emergencia.

Asegurar documentos personales y objetos de valor en lugares seguros.

Revisar el estado de techos, desagües y sistemas eléctricos para minimizar daños.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linternas y medicamentos esenciales.

El NWS y la NOAA enfatizan la importancia de la prevención y la respuesta rápida ante la emisión de alertas, recordando que la seguridad personal y familiar debe ser la prioridad ante situaciones de riesgo climático.