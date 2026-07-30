Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Éxodo nicaragüense y cubano se diversifica hacia América Latina y Europa

Las nuevas restricciones para entrar a territorio estadounidense y la crisis económica en ambos países empujan a miles a buscar residencia en Costa Rica, Guyana, Brasil, Uruguay, España e Italia, según informe

El flujo migratorio de cubanos y nicaragüenses se diversificó hacia América Latina y Europa, más allá de Estados Unidos. (REUTERS/Leonel Estrada)
El flujo migratorio de cubanos y nicaragüenses se diversificó hacia América Latina y Europa, más allá de Estados Unidos. (REUTERS/Leonel Estrada)
Guardar

El flujo migratorio de cubanos y nicaragüenses ha experimentado transformaciones recientes. Cada vez más personas provenientes de estos países eligen instalarse en naciones de América Latina y Europa, y no solo en Estados Unidos.

Esta tendencia, de acuerdo con Deutsche Welle y Confidencial.digital, está relacionada tanto con el endurecimiento de la política migratoria estadounidense como con factores internos que continúan impulsando la salida de población desde Cuba y Nicaragua.

Las cifras actuales reflejan esta diversificación de destinos. En Costa Rica residen cerca de 500,000 nicaragüenses y Guyana recibió 135,000 cubanos en 2025, en un contexto de expansión económica local. Brasil y Uruguay también registran llegadas crecientes de cubanos. En Europa, el número de cubanos alcanza casi 270,000 en España y 45,000 en Italia.

PUBLICIDAD

Entre 2021 y mediados de 2024, arribaron a Estados Unidos más de 860,000 cubanos, conformando una de las mayores olas migratorias desde la isla. Por su parte, la población nicaragüense residente en ese país pasó de 160,000 a 230,000 entre 2000 y 2021, según la Oficina del Censo. Además, entre 2022 y 2025, otros 273,000 nicaragüenses ingresaron al territorio estadounidense.

Restricciones en Estados Unidos y causas internas impulsan nuevos destinos

Según los especialistas citados, el cambio en los destinos migratorios está vinculado principalmente a las restricciones impuestas por Estados Unidos. Jorge Duany, experto en migración, señaló que durante la segunda administración Trump disminuyeron de manera significativa las vías legales para la emigración cubana, con la suspensión de trámites de visa y la eliminación de permisos temporales. Estas medidas han dificultado el ingreso legal tanto para cubanos como para otros migrantes.

PUBLICIDAD

La frontera entre Nicaragua y Honduras está desolada con escasos migrantes de vuelta a Venezuela
El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos impulsó cambios en los destinos de migración de Cuba y Nicaragua. (Foto: cortesía)

Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Política Migratoria, explicó: “Entrar por la frontera a Estados Unidos sin autorización es ahora casi imposible para cualquier migrante, sea cubano, nicaragüense o de otra nacionalidad”. El especialista señaló que los migrantes cubanos ya no cuentan con la preferencia legal que antes les permitía acceder a un estatus temporal.

El informe menciona que algunos migrantes permanecen en México, aunque este grupo es numéricamente menor comparado con quienes optan por otros destinos en Sudamérica o Europa. Sobre las causas internas, el texto señala que las condiciones económicas, la escasez de alimentos, medicinas y combustible, y la falta de perspectivas de mejora en Cuba y Nicaragua se mantienen como factores relevantes para la emigración. Duany considera poco probable que el flujo disminuya sin mejoras sustanciales en la calidad de vida local.

Impacto en los países de acogida y perspectivas futuras

El informe indica que el aumento en la llegada de migrantes desde Venezuela, Cuba y Nicaragua está teniendo un impacto en los sistemas públicos de los países de destino, en ámbitos como salud, educación e infraestructura urbana. Según información de Confidencial.digital, los especialistas citados señalan que, aunque la inmigración puede contribuir en aspectos económicos y demográficos, la dimensión de estos movimientos plantea algunos retos para la gestión y la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Ruiz Soto mencionó que la capacidad de acogida varía según cada país de América Latina y, en muchos casos, requiere asistencia internacional. El análisis advierte que la integración de los migrantes no suele ser inmediata ni sencilla.

La frontera entre Nicaragua y Honduras está desolada con escasos migrantes de vuelta a Venezuela
Costa Rica concentra cerca de 500.000 nicaragüenses y Guyana recibió 135.000 cubanos en 2025. (EFE/ Bienvenido Velasco)

El texto señala que la tendencia observada no parece próxima a revertirse. La persistencia del fenómeno se vincula tanto a las tensiones políticas entre Cuba y Estados Unidos como a la relación actual entre Washington y Managua. Según Ruiz Soto, aunque las políticas restrictivas buscan limitar los flujos, “no paran por sí solas la necesidad de emigrar”. El futuro de estos movimientos dependerá tanto de la evolución en los países de origen como de la capacidad de los países receptores para responder a estos desafíos.

Temas Relacionados

MigraciónPolítica migratoriaCubaNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades salvadoreñas incautan más de 200 porciones de cocaína y dos paquetes grandes de marihuana

El sospechoso, José Rodolfo Quintanilla Hernández, de 41 años, fue intervenido en la colonia San Benito tras labores de inteligencia, y le incautaron además tres celulares, efectivo y un vehículo particular

Autoridades salvadoreñas incautan más de 200 porciones de cocaína y dos paquetes grandes de marihuana

Aumentan los operativos migratorios en República Dominicana: 2,989 indocumentados detenidos en cinco días

La Dirección General de Migración reporta la detención de casi tres mil personas en situación irregular tras una serie de operativos realizados en las principales provincias y pasos fronterizos del país

Aumentan los operativos migratorios en República Dominicana: 2,989 indocumentados detenidos en cinco días

Guatemala identificó 1,276 posibles víctimas de trata entre 2025 y abril de 2026

El informe anual de la SVET reportó que los casos detectados afectaron principalmente a personas de 13 a 17 años y que la explotación sexual y la laboral fueron las modalidades con mayor incidencia nacional

Guatemala identificó 1,276 posibles víctimas de trata entre 2025 y abril de 2026

Dos embarcaciones en tránsito por Panamá ocultaban más de 1,400 paquetes con sustancias ilícitas

Los decomisos fueron ejecutados por el Ministerio Público, el Senan y la Policía Nacional en dos procedimientos distintos. Entre enero y mayo de 2026, Panamá acumuló 47.04 toneladas de drogas incautadas.

Dos embarcaciones en tránsito por Panamá ocultaban más de 1,400 paquetes con sustancias ilícitas

Diputados emiten dictamen favorable al acuerdo entre El Salvador e Italia para validar licencias de conducir

La comisión legislativa dio luz verde a un convenio que permitiría a más de 80,000 salvadoreños residentes en el país europeo convertir su permiso sin repetir todo el trámite administrativo

Diputados emiten dictamen favorable al acuerdo entre El Salvador e Italia para validar licencias de conducir

TECNO

Así cambia Gemini en tu computadora: Google incorpora un nuevo modo de control por voz

Así cambia Gemini en tu computadora: Google incorpora un nuevo modo de control por voz

Santa Fe vs. Caracas online: por qué es un riesgo usar Roja Directa, Pirlo TV y Fútbol Libre para ver este partido de la Copa Sudamericana

Netflix se despide de estos televisores a partir del 31 de julio de 2026: esta es la lista

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Spider-Man, según la IA

Qué ocurre realmente con los datos cuando se elimina un archivo, una cuenta o una publicación en línea

ENTRETENIMIENTO

Elton John cumple 36 años sin alcohol y recuerda la decisión que lo cambió para siempre: “Salud por la vida”

Elton John cumple 36 años sin alcohol y recuerda la decisión que lo cambió para siempre: “Salud por la vida”

“La vimos y la odiamos”: Tom Holland confesó que detestaron una versión preliminar de ‘Spider-Man: Brand New Day’

El hijo de Bon Jovi abre su propio camino en la música alejado del apellido paterno: “No me gusta la idea de ser famoso”

Así reaccionó Katie Holmes ante la decisión de su hija de abandonar el apellido Cruise: “Quiere que sea feliz”

El pasado desconocido de Michael Mando antes de ‘Spider-Man’ y ‘Better Call Saul’: “No tenía hogar”

MUNDO

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

Poreč, la ciudad con 2.000 años de historia que aún escapa al turismo masivo del Adriático

La Cámara de los Diputados de Italia debate una ley para prohibir las botticelle en las ciudades

Burnham anunció una inversión de 9.800 millones en submarinos nucleares

La agencia nuclear de la ONU alertó de múltiples riesgos en Zaporizhzhia y otras plantas nucleares de Ucrania