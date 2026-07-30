Aumentan los operativos migratorios en República Dominicana: 2,989 indocumentados detenidos en cinco días

La Dirección General de Migración reportó la detención de casi tres mil personas en situación irregular tras una serie de operativos realizados en las principales provincias y pasos fronterizos del país

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En una intensificada serie de operaciones de control migratorio desplegadas entre el 24 y el 29 de julio, la Dirección General de Migración (DGM), respaldada por el Ejército de República Dominicana (ERD), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutó un amplio plan de interdicción a nivel nacional que ha resultado en la detención de un total acumulado de 2,989 personas indocumentadas.

Las acciones se han concretado prioritariamente en el Gran Santo Domingo, la Zona Norte, la franja fronteriza y municipios estratégicos de la región Este y Sur del país. De este grupo inicial, 2,321 personas fueron aprehendidas de forma directa por los inspectores de la DGM, mientras que 668 fueron retenidas y entregadas por miembros de las instituciones de defensa y orden público.

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Las jornadas consecutivas mantuvieron la intensidad operativa: el lunes 27 de julio se reportaron 1,024 aprehensiones; el martes 28 de julio se registraron 957 detenidos y el miércoles 29 de julio se sumaron 87 personas bajo control migratorio en operativos específicos en la ciudad de Santiago.

Agentes de la Dirección General de Migración, junto a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, durante los operativos de control migratorio realizados en República Dominicana (Cortesía: DGM).

Perfil demográfico: desglose de hombres, mujeres, menores y nacionalidades

Las estadísticas demográficas recopiladas durante las diferentes fases de los operativos muestran la composición de la población extranjera interceptada:

Nacionalidades: Nacionalidad Haitiana: Representa la inmensa mayoría (más del 99%) de la totalidad de indocumentados retenidos en las zonas urbanas, agrícolas y fronterizas del país. Nacionalidad Salvadoreña: Se registró la detención de un (1) ciudadano salvadoreño varón, aprehendido la noche del martes 28 de julio en el puesto de control «Los Pilones» mientras se trasladaba en un vehículo de carga hacia Jimaní junto a una mujer haitiana. Desglose de Género y Edad: Operativo Específico de Santiago (29 de julio): De un total de 87 personas bajo control para fines de deportación, el cómputo oficial arrojó 59 hombres, 26 mujeres y 2 menores de edad.

La infografía detalla el perfil de nacionalidad, género y edad de los extranjeros detenidos en operativos migratorios, con más del 99% de casos haitianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par de las detenciones, la DGM mantuvo activo el protocolo de reconducción y deportación hacia el país de origen a través de los cuatro pasos fronterizos oficiales:

Fin de Semana (al 27 de julio): Se deportó a 2,946 extranjeros , de los cuales 1,440 (el 48.87%) retornaron por el puesto de control de Dajabón .

Jornada del 27 de julio: Las salidas se distribuyeron entre Dajabón ( 419 ), Elías Piña ( 324 ), Jimaní ( 130 ) y Pedernales.

Jornada del 28 de julio: Se ejecutó la deportación de 800 extranjeros: 350 por Elías Piña, 275 por Dajabón, 102 por Jimaní y 73 por Pedernales.

Ante este panorama, la Dirección General de Migración (DGM) reiteró que estas intervenciones forman parte de los planes permanentes para hacer cumplir el ordenamiento jurídico nacional en materia de extranjería y seguridad soberana.

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Las actuaciones institucionales se fundamentan jurídicamente en:

La Ley General de Migración No. 285-04: Norma marco que regula la entrada, permanencia, tránsito y salida de extranjeros en el territorio de la República Dominicana, otorgando a la DGM la potestad exclusiva para realizar operativos de interdicción y ordenar la expulsión o deportación de personas en condición irregular.

El Reglamento de Aplicación No. 631-11: Establece los procedimientos operativos, los centros de acopio temporales y las garantías del debido proceso durante las repatriaciones.

La Constitución de la República Dominicana: Define el régimen de frontera, la soberanía nacional y las atribuciones de los cuerpos de defensa (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) para colaborar con las autoridades civiles en la preservación del orden público y el resguardo territorial.