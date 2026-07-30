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Cómo configurar YouTube Music para que suene tan bien como Spotify

Por defecto, la plataforma de música en streaming de Google establece la calidad de audio en el modo normal, lo que implica una tasa de bits máxima de 128 kbps

Es posible aumentar la calidad seleccionando la opción alta, que eleva la tasa de bits hasta 256 kbps. Europa Press
Es posible aumentar la calidad seleccionando la opción alta, que eleva la tasa de bits hasta 256 kbps. Europa Press
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Configurar YouTube Music para alcanzar una experiencia auditiva casi similar a la que ofrece Spotify es posible, aunque existen diferencias técnicas en la calidad del audio entre ambas plataformas. Mientras que servicios como Tidal o Qobuz destacan por sus opciones en alta fidelidad y archivos lossless, la plataforma de streaming de música de Google compensa con un amplio catálogo de colaboraciones, directos y videos musicales exclusivos.

No obstante, con algunos ajustes simples, los usuarios pueden mejorar notablemente el sonido en YouTube Music, acercándose al nivel que muchos esperan de un servicio de streaming musical de referencia.

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Cómo aumentar la calidad de audio en YouTube Music paso a paso

La mejora en la calidad de audio dentro de YouTube Music requiere que el usuario realice una serie de configuraciones específicas en la aplicación. El proceso es rápido y no exige conocimientos técnicos avanzados. Para comenzar, es necesario ingresar a la app de YouTube Music instalada en el dispositivo móvil, ya sea con sistema operativo Android o iOS.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mejora en la calidad de audio dentro de YouTube Music requiere que el usuario realice una serie de configuraciones específicas en la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la apariencia de los menús puede variar levemente entre ambos sistemas, las opciones disponibles son equivalentes.

Una vez dentro de la aplicación, el primer paso consiste en acceder al perfil del usuario, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Al pulsar sobre la foto de perfil, se desplegará un menú en el que debe seleccionarse el apartado de configuración.

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En este menú, se encuentra la sección denominada ‘Ahorro de datos’. Al ingresar allí, se abren diversas opciones relacionadas con el consumo de datos y la calidad de reproducción.

Una vez dentro de la aplicación, el primer paso consiste en acceder al perfil del usuario. REUTERS/Dado Ruvic
Una vez dentro de la aplicación, el primer paso consiste en acceder al perfil del usuario. REUTERS/Dado Ruvic

Dentro de este apartado, el usuario puede elegir la calidad de audio que desea para la reproducción de música según el tipo de conectividad disponible, como datos móviles o Wi-Fi. Las opciones son cuatro: baja, normal, alta y siempre alta.

Por defecto, la plataforma utiliza la calidad normal, que corresponde a una tasa de bits máxima de 128 kbps. Sin embargo, es posible aumentar la calidad seleccionando la opción alta, que eleva la tasa de bits hasta 256 kbps. Este cambio resulta perceptible para quienes cuentan con auriculares de buena calidad y buscan un sonido más limpio y definido.

Es importante mencionar que el acceso a las opciones de mayor calidad está restringido a quienes poseen una suscripción prémium de YouTube Music. Los usuarios que utilizan la modalidad gratuita únicamente tienen disponible la calidad normal, sin posibilidad de modificación.

Mujer con auriculares negros, sosteniendo un teléfono con aplicación de creación musical, sentada en escritorio de madera con teclado MIDI y laptop.
Es importante mencionar que el acceso a las opciones de mayor calidad está restringido a quienes poseen una suscripción prémium de YouTube Music. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustes para la calidad de las canciones descargadas en YouTube Music

Además de optimizar la reproducción en streaming, los suscriptores prémium de YouTube Music pueden mejorar la calidad de las canciones que descargan para escuchar sin conexión.

Para realizar este ajuste, es necesario regresar al menú de configuración y acceder a la sección ‘Descargas y almacenamiento’. Allí se encuentra la opción ‘Calidad del audio’, que permite seleccionar entre tres niveles: baja, normal y alta.

Al elegir la calidad alta para las descargas, la tasa de bits se sitúa en 256 kbps, lo que incrementa el tamaño de los archivos y, por ende, el espacio que ocupan en la memoria del dispositivo. Esta mejora en la calidad de audio también implica que la transferencia de canciones requerirá una mejor conectividad para completarse sin inconvenientes.

El catálogo de YouTube Music incluye grabaciones en directo, colaboraciones poco habituales y videos musicales exclusivos. REUTERS/Dado Ruvic
El catálogo de YouTube Music incluye grabaciones en directo, colaboraciones poco habituales y videos musicales exclusivos. REUTERS/Dado Ruvic

Cabe aclarar que las canciones ya descargadas no se actualizan automáticamente al modificar la configuración de calidad. Por lo tanto, si el usuario desea que sus archivos offline reflejen la nueva configuración, deberá eliminar manualmente las descargas previas y volver a descargarlas desde la aplicación.

Aunque YouTube Music no ofrece calidad de audio lossless como Tidal o Qobuz, ni iguala la fidelidad sonora que algunos usuarios encuentran en Spotify, presenta ventajas propias. Su catálogo incluye grabaciones en directo, colaboraciones poco habituales y videos musicales exclusivos, elementos que enriquecen la experiencia del usuario más allá de la calidad de sonido.

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