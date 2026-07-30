Bayern Múnich goleó 15-0 a un equipo amateur que puso en cancha a un policía y tesorero: la insólita escena que se volvió viral

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En medio de su pretemporada, el Bayern Múnich disputó un amistoso frente al humilde FC Rottach-Egern, un equipo amateur de Alemania y el resultado terminó con una aplastante goleada por 15-0. El marcador fue una mera anécdota para los dirigidos por Vincent Kompany, que suelen elegir a este rival como prueba antes del inicio de la competencia oficial. El dato de color estuvo en el ingreso al campo de un particular futbolista.

Se disputaban 80 minutos en la localidad de Tegernsee, a unos 53 kilómetros de Múnich, cuando uno de los jugadores locales acusó una lesión y pidió el cambio. Preparado para hacer su ingreso estaba Lukas Pätzold, tesorero del Rottach-Egern, que además de sus labores ad honorem en el club es policía de la ciudad bávara. El hombre de unos 50 años pisó el terreno de juego con la camiseta 19 cuando el partido estaba 12-0 y se dio el gusto de enfrentarse a las estrellas del Bayern, aunque nada pudo hacer para ayudar a los suyos.

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Más allá del partido que sirvió a Kompany para probar nuevos jugadores, el Bayern Múnich se tomó con compromiso el encuentro y goleó sin piedad. Sin Manuel Neuer, Michael Olise y Harry Kane, entre otras estrellas, los bávaros viajarán el sábado por la noche al Audi Summer Tour 2026, donde jugarán el 4 y el 7 de agosto en Asia frente a Jeju SK FC de Corea del Sur y Aston Villa en Hong Kong.

De acuerdo con el resumen que publicó el sitio oficial del Bayern Múnich, el partido se resolvió muy pronto, en un contexto de casi 40° de temperatura. El equipo de Kompany tardó apenas ocho minutos para abrir el marcador a través de Flip Pavic y ya ganaba 6-0 al término del primer tiempo ante un rival que no generó ni una sola situación de gol en los 45 minutos iniciales. Los tantos los marcaron Arijon Ibrahimovic -2-, Felipe Chávez -2- y el brasileño Mayson Cardozo.

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*Bayern Múnich goleó 15-0 a un equipo amateur en la pretemporada

A diferencia de la derrota amistosa por 2-1 ante el SV Wehen Wiesbaden, el conjunto bávaro no presentó una formación exclusivamente juvenil. Esta vez, incluyó desde el inicio a profesionales como el arquero Sven Ulreich, Minjae Kim y Tom Bischof, además de los futbolistas que regresaron de sus préstamos: Sacha Boey, João Palhinha, Ibrahimovic y Armindo Sieb.

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En el complemento, la diferencia física, la velocidad y el control del balón del Bayern fue apabullante. Aunque Rottach-Egern intentó responder con pases largos tras recuperar la posesión, no logró convertir esos intentos en amenazas reales. Tras ese arranque, el campeón de la Bundesliga redujo el ritmo bajo el calor, aunque nunca perdió el control del encuentro. El dominio siguió siendo total, aun cuando en varios pasajes faltó precisión en la definición.

El séptimo gol llegó a los 50 minutos, cuando Cardozo conectó de cabeza un centro de Chávez. Dos minutos más tarde, Armindo Sieb llevó la cuenta a 8-0. En lugar de una celebración de gol, hubo una ronda de aplausos: el nuevo refuerzo Nathaniel Brown debutó con el equipo de Múnich y tuvo motivos para celebrar de inmediato. João Palhinha marcó para poner el 9-0 y el concierto de la visita siguió con tantos de Armindo Sieb (59′), Bara Ndayie (67′), Bastian Assomo (67′), Aleksandar Pavlović (86′), Joshua Kimmich (88′) y el joven Skender Nuraj (90+3′) para poner el 15-0.

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