YouTube incorpora una función para mejorar el audio: en qué videos estará disponible

Comparando la cifra de 256 kbps con otras plataformas de streaming, aún se observa que la calidad en la suscripción paga de YouTube se sitúa por debajo de Spotify

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

El paquete de novedades para
El paquete de novedades para suscriptores Premium no se limita a la mejora de audio. REUTERS/Dado Ruvic/

YouTube ha dado un paso adelante en la experiencia de reproducción al anunciar la llegada de una función de mejora de audio, orientada especialmente a quienes buscan mayor calidad sonora en la plataforma. Este avance, sin embargo, no estará disponible para todo el público: solo los usuarios con suscripción activa a YouTube Premium podrán acceder a estas mejoras en la calidad de sonido y nuevas opciones de reproducción.

Mejora del audio en YouTube Premium: en qué contenidos estarán disponibles

La principal novedad para los usuarios de YouTube Premium es la incorporación de audio en ‘alta calidad’ para videos musicales. Ahora, la plataforma ofrece reproducción sonora a 256 kbps en este tipo de contenidos, superando la calidad previa tanto en la propia app de YouTube como en YouTube Music.

Hasta el momento, solo quienes utilizaban la aplicación dedicada a música podían acceder a esta fidelidad de audio, pero la nueva función extiende el beneficio directamente a YouTube, aunque bajo condiciones específicas.

La principal novedad para los
La principal novedad para los usuarios de YouTube Premium es la incorporación de audio en 'alta calidad' para videos musicales. REUTERS/Dado Ruvic/

Esta mejora, sin embargo, está limitada a los videos musicales compatibles y los denominados ‘videos de arte’ (clips musicales con imágenes generadas automáticamente por la plataforma). El resto de los videos disponibles en YouTube, como vlogs, contenidos educativos u otros géneros, no contarán con esta nueva configuración de audio mejorada por el momento.

Comparando la cifra de 256 kbps con otras plataformas de streaming, aún se observa que la calidad en YouTube Premium se sitúa por debajo de servicios líderes como Spotify, donde se alcanza hasta 320 kbps o más en determinados casos.

Funciones exclusivas de YouTube Premium: velocidad y nuevos formatos

El paquete de novedades para suscriptores Premium no se limita a la mejora de audio. Otra función destacada es la posibilidad de reproducir videos a una velocidad hasta cuatro veces mayor a la normal (4x), un incremento respecto al tope anterior de tres veces (3x).

YouTube Premium ofrece ventajas que
YouTube Premium ofrece ventajas que pueden transformar la experiencia del usuario en la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/

Esta característica busca atender a usuarios que prefieren visualizar tráilers, vlogs u otros contenidos a un ritmo acelerado sin perder información relevante. El aumento de velocidad de reproducción se encuentra disponible en la aplicación tanto para Android como para iOS, así como en la versión web.

Por otro lado, los usuarios de iPhone que cuenten con YouTube Premium se beneficiarán de dos funciones adicionales: la posibilidad de ver Shorts en formato ‘picture-in-picture’, permitiendo seguir explorando otras aplicaciones sin interrumpir la visualización, y el acceso a las descargas inteligentes para un consumo aún más flexible del contenido.

Disponibilidad y acceso a las nuevas funciones de audio

Todas estas forman innovaciones parte del paquete exclusivo de YouTube Premium y ya comenzaron a implementarse en diferentes regiones del mundo. Cabe recordar que las mejoras anteriores en calidad de video también fueron reservadas exclusivamente para usuarios Premium, consolidando el enfoque de YouTube en agregar funciones diferenciadoras a sus servicios de pago.

De esta manera, la compañía busca seguir atrayendo y fidelizando a quienes priorizan una experiencia audiovisual superior, tanto en dispositivos Android, iOS como en navegadores web.

Solo los usuarios con suscripción
Solo los usuarios con suscripción activa a YouTube Premium podrán acceder a las mejoras en la calidad de sonido. MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO

Cómo aprovechar al máximo YouTube Premium

YouTube Premium ofrece ventajas que pueden transformar la experiencia del usuario en la plataforma. Una de las principales características es la ausencia de anuncios, lo que permite ver videos sin interrupciones y mejora la concentración en el contenido.

Además, esta suscripción da acceso a YouTube Music, donde se pueden escuchar canciones sin pausas y con la opción de descargar listas completas para disfrutar sin conexión.

Otra función útil es la reproducción en segundo plano, ideal para quienes desean escuchar podcasts o música mientras usan otras aplicaciones. También es posible guardar videos para verlos cuando no hay acceso a internet. Aprovechar estas posibilidades permite sacar el mayor provecho a la suscripción y disfrutar un contenido personalizado.

