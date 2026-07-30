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Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

Un informe de ESET indica que el ransomware subió más de 30% en el país y el sector financiero fue el principal blanco; también detectó que uno de cada 35 mensajes maliciosos correspondió a intentos de phishing, una combinación que elevó la presión sobre bancos, organismos estatales y entidades de enseñanza

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen muestra una oficina moderna con profesionales trabajando en computadoras, mientras múltiples alertas digitales de 'Warning' (advertencia) y un escudo con las siglas 'AI' resaltan la preocupación por la seguridad y los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial en entornos corporativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La compañía de ciberseguridad ESET evitó pérdidas por más de USD 12.5 millones en El Salvador durante el último año, tras un auge de ciberataques en El Salvador que ha impactado a sectores del país.

De acuerdo con un informe de ESET, el incremento de amenazas, especialmente aquellas impulsadas por inteligencia artificial, ha puesto en alerta a instituciones financieras, organismos gubernamentales, el sector educativo y empresas privadas.

La aceleración de la transformación digital en El Salvador potenció la conectividad y la modernización de las operaciones en múltiples áreas. Según el reporte, también incrementó la exposición a riesgos de ciberseguridad. El sistema ESET LiveGrid®, que utiliza inteligencia artificial para analizar amenazas en tiempo real, permitió bloquear ataques dirigidos a infraestructuras críticas, evitando así pérdidas económicas.

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El análisis de ESET revela que el ransomware experimentó un aumento superior a 30% respecto al periodo anterior, situando al sector financiero como el principal blanco de los ciberatacantes, seguido de entidades gubernamentales y centros educativos. Uno de cada 35 correos electrónicos maliciosos detectados en el país correspondió a esquemas de phishing, según cifras del informe.

Para Victoria Rivas, gerente de Desarrollo de Negocios de ESET El Salvador, la naturaleza de las amenazas digitales ha cambiado en los últimos años. Rivas indicó: “hoy, las identidades de máquinas superan a las humanas en la nube y los atacantes ya no rompen el perímetro para entrar, sino que se mimetizan usando credenciales legítimas. El foco debe migrar de la detección estática hacia la resiliencia proactiva”, durante su intervención en el Tech Day.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un grupo diverso de profesionales trabaja en equipo en una oficina, enfocados en la protección de datos y la ciberseguridad. Dos monitores muestran gráficos digitales de seguridad, mientras algunos miembros revisan documentos y otros colaboran usando dispositivos electrónicos. Al fondo, una pizarra blanca destaca conceptos clave como 'protección' y 'detección'. La imagen refleja la importancia de la seguridad informática en el entorno empresarial actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor humano y la respuesta de las empresas

El informe de ESET subraya que el factor humano sigue representando una vulnerabilidad. El exceso de confianza de los colaboradores al conceder permisos o instalar aplicaciones sin la debida verificación facilita la labor de los ciberdelincuentes, quienes perfeccionan sus técnicas de ingeniería social utilizando desde falsos avisos bancarios hasta herramientas de entretenimiento que emplean inteligencia artificial. Rivas advirtió que “la misma tecnología que utilizamos para innovar es la que emplean los atacantes. Nos encontramos en un punto de quiebre donde tanto el ataque como la defensa están potenciados por la IA”.

Ante la sofisticación de los ataques, ESET presenta un modelo de ciberseguridad basado en cuatro pilares. El primero es asumir la responsabilidad corporativa, integrando la ciberseguridad en la toma de decisiones directivas, más allá de los departamentos técnicos. El segundo pilar implica ganar visibilidad sobre la información y el uso de la inteligencia artificial dentro de la organización. El tercer componente se enfoca en controlar el apetito de riesgo, sustituyendo la improvisación por políticas claras de gobernanza digital. Finalmente, el cuarto pilar es fomentar una cultura de prevención, lo que incluye la creación de comités de ciberseguridad y programas de capacitación continua.

Rivas recalcó que “la ciberseguridad ha dejado de ser una opción técnica para convertirse en un componente del negocio”. La ejecutiva sostiene que solo un enfoque transversal, donde áreas como talento humano, finanzas, operaciones e innovación participen activamente, puede fortalecer la postura defensiva de las organizaciones en El Salvador.

Primer plano de manos de un hombre en una oficina con laptop mostrando alerta de fraude, un smartphone con alerta de sistema y una tarjeta de crédito.
Un individuo trabaja en su computadora mientras recibe alertas de fraude y software malicioso tanto en su laptop como en su teléfono, con materiales impresos sobre ciberseguridad en el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de ESET destaca que la defensa digital requiere combinar herramientas tecnológicas con la formación del capital humano, para anticipar y neutralizar amenazas conocidas y nuevas. Las soluciones que ofrece la compañía integran detección y respuesta, cifrado y autenticación multifactor, con soporte local y vigilancia permanente.

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