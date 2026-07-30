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Nuevo Guiness World Records de tecnología: SUV híbrido logra autonomía de 1980 kilómetros sin recarga

La marca fue lograda por un Nissan Qashqai e-POWER en territorio colombiano

Nissan Qashqai e-POWER - Récord Guiness
Nissan Qashqai e-POWER logró el viaje más largo sin recarga externa en Colombia. (Nissan)
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El Nissan Qashqai e-POWER alcanzó un Guinness World Records por el viaje más largo realizado con un SUV híbrido no enchufable, tras completar un recorrido de 1.980 kilómetros sin recarga externa ni reabastecimiento de combustible. El trayecto se efectuó entre el 14 y el 17 de julio de 2026 y abarcó desde Bogotá hasta la Costa Caribe de Colombia.

La distinción fue entregada el 29 de julio durante una experiencia de conducción del modelo en Paipa, Boyacá, donde aliados e invitados especiales presenciaron el desempeño del vehículo e-POWER y celebraron el logro que posiciona a Colombia en la historia de los récords Guinness relacionados con movilidad electrificada.

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Tecnología e-POWER

A diferencia de otros sistemas híbridos, la tecnología e-POWER de Nissan impulsa las ruedas únicamente mediante un motor eléctrico, mientras que el motor a gasolina de alta eficiencia funciona solo como generador para alimentar la batería cuando resulta necesario. Esta solución permite al conductor disfrutar una experiencia propia de un automóvil eléctrico, sin depender de infraestructura de carga externa.

Nissan Qashqai e-POWER
El trayecto de 1.980 kilómetros demostró la eficiencia de la tecnología e-POWER en condiciones reales. (Nissan)

El recorrido, que puso a prueba la tecnología en diversas regiones, climas y altitudes, evidenció la eficiencia y el desempeño requeridos para afrontar largas distancias en condiciones reales de manejo. El equipo optimizó el consumo y aprovechó la regeneración de energía a lo largo del trayecto, lo que resultó determinante para alcanzar el récord.

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Testimonios y validación del récord

Leonardo Gutiérrez, Director de Producto de Nissan Colombia, destacó la relevancia de la experiencia: “Ser parte de este recorrido fue una experiencia extraordinaria porque nos permitió comprobar, en condiciones de manejo en las cuales se utilizaron las tecnologías y modos de manejo durante todo el recorrido, para optimizar el consumo y tener una regeneración que permitió este logro, todo el potencial de la tecnología e-POWER”.

“Durante más de 1,980 kilómetros atravesamos diferentes regiones del país demostrando que es posible disfrutar una experiencia de conducción impulsada por un motor eléctrico con la practicidad de un vehículo híbrido. Este Guinness World Records™ valida una tecnología diseñada para facilitar el camino hacia la electrificación y responder a las necesidades reales de los conductores colombianos", agregó.

Récord Guiness autonomía
La marca celebró el reconocimiento Guinness World Records™ durante un evento en Paipa. (Nissan)

La validación del récord por parte de Guinness World Records™ representa un respaldo a la innovación tecnológica de la marca en el país y refuerza su apuesta por soluciones de movilidad que respondan a las necesidades locales.

Estrategia de electrificación y proyección en Colombia

La obtención de este reconocimiento internacional constituye un nuevo capítulo en la estrategia de electrificación de Nissan. La marca reafirma su compromiso con el desarrollo de tecnologías híbridas que faciliten la transición hacia una movilidad más sostenible, sin comprometer la practicidad ni la libertad de recorrer largas distancias.

Carlos Felipe Caicedo, gerente de Dinissan Colombia, señaló: “Este reconocimiento refleja el compromiso de Nissan con la innovación y con el desarrollo de tecnologías que respondan a las necesidades de nuestros clientes. Con e-POWER ofrecemos una propuesta diferente dentro del segmento híbrido, que combina una experiencia de conducción impulsada por un motor eléctrico con la libertad de recorrer largas distancias sin depender de infraestructura de carga”.

Nissan Qashqai e-POWER
El sistema híbrido de Nissan permitió cruzar regiones y altitudes diversas sin detenerse a recargar. (Nissan)

Impacto en el sector y futuro de la movilidad

El récord alcanzado por el Nissan Qashqai e-POWER abre perspectivas para la adopción de tecnologías electrificadas en Colombia y el resto de la región. La posibilidad de recorrer casi dos mil kilómetros sin recarga externa ni reabastecimiento de combustible constituye una referencia para fabricantes y usuarios interesados en alternativas que combinen autonomía y eficiencia.

La marca proyecta continuar impulsando la electrificación en Colombia y contribuir a la transformación del parque automotor nacional con soluciones que integren innovación, desempeño y sostenibilidad.

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