Así es la nueva función de WhatsApp Web para que dejes de usar Zoom

WhatsApp Web incorpora llamadas y videollamadas gratuitas desde el navegador. (Europa Press)

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WhatsApp Web ha dado un paso relevante en la competencia por las herramientas de comunicación digital al lanzar llamadas y videollamadas ilimitadas desde el navegador. Esta función, que hasta ahora solo estaba disponible en dispositivos móviles, se extendió a la versión web y permite realizar comunicaciones de voz y video sin restricciones de tiempo.

La llegada de esta función a WhatsApp Web eliminó una de las principales barreras para quienes preferían trabajar desde el ordenador. Hasta ahora, el uso de Zoom se había generalizado por ofrecer reuniones virtuales, especialmente durante la pandemia, cuando las videollamadas se convirtieron en una herramienta esencial para el contacto personal y profesional.

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Ahora, Meta busca posicionar su aplicación de mensajería como una alternativa directa.

Funciones avanzadas disponibles para todos los usuarios

Las llamadas y videollamadas en WhatsApp Web pueden realizarse tanto en chats privados como grupales, siempre que el ordenador disponga de webcam y el servicio esté vinculado a una cuenta activa de WhatsApp. No es necesario mantener el móvil encendido ni cerca, siempre que la sesión web permanezca vinculada.

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Las nuevas funciones permiten reuniones ilimitadas sin interrupciones por tiempo. (Europa Press)

Entre las novedades se encuentra la eliminación de límites de tiempo en las llamadas, lo que supone un cambio frente al modelo de Zoom, donde la versión gratuita impone restricciones de 40 minutos en la primera sesión y una hora en la segunda. Para usuarios particulares, esta libertad permite organizar reuniones familiares, charlas grupales o colaboraciones sin interrupciones automáticas.

Ventajas y características técnicas

Además de la duración ilimitada, la nueva función de WhatsApp Web incluye herramientas orientadas a mejorar la experiencia. La integración permite iniciar una llamada en el móvil y continuarla en el navegador —o viceversa— sin cortes en la comunicación. Esta transferencia entre dispositivos es compatible con aquellos que admiten la mensajería de Meta.

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El sistema incorpora una sala de espera para gestionar quiénes pueden entrar a la llamada o videollamada, disponible tanto en la versión móvil como en la web. WhatsApp Web también permite compartir pantalla, una opción útil para resolver problemas técnicos a distancia o colaborar en tiempo real.

QuickHD y supresión de ruido mejoran la calidad de las videollamadas en WhatsApp Web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los avances técnicos es la introducción de QuickHD, que garantiza que el vídeo se transmita en alta definición desde el inicio de la llamada y evita imágenes borrosas. Además, la supresión de ruido de fondo viene activada por defecto, aunque puede desactivarse desde los ajustes durante la llamada.

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Otra novedad es la incorporación de una pestaña exclusiva de llamadas, donde se puede consultar el historial completo y acceder a contactos favoritos sin necesidad de abrir un chat. WhatsApp Web permite enviar reacciones en directo durante la conversación, replicando funciones ya presentes en la aplicación móvil.

La compatibilidad se extiende a los principales navegadores, como Chrome, Edge, Firefox y Safari, sin requerir la instalación de software adicional. Todas las llamadas y videollamadas en WhatsApp Web están cifradas de extremo a extremo, mientras que en Zoom el cifrado E2EE solo está disponible para usuarios particulares y de manera opcional.

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Límites y diferencias frente a plataformas profesionales

Aunque la nueva función representa ventajas sobre plataformas como Zoom, el servicio de WhatsApp Web está diseñado para un uso particular. El límite para llamadas grupales se sitúa en 32 personas, inferior al de Zoom, que permite hasta 100 usuarios en cuentas gratuitas. Además, no incluye funciones como grabación, transcripción automática, subtítulos ni la integración de toda una plantilla empresarial en una sola llamada.

WhatsApp Web ofrece cifrado de extremo a extremo en todas las llamadas y videollamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien las empresas pueden emplear WhatsApp Web para algunas tareas, la plataforma no está orientada a cubrir todas las necesidades corporativas que sí ofrecen los servicios especializados de videollamadas.

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Cómo acceder y utilizar la nueva función de llamadas

La actualización que habilita las llamadas y videollamadas en WhatsApp Web ya se encuentra en fase de despliegue estable, aunque podría no estar disponible todavía para todos los usuarios. Para acceder, es necesario tener la aplicación de WhatsApp actualizada en el móvil y sincronizada con el navegador web.

El proceso para iniciar una llamada es sencillo: basta con abrir una conversación en WhatsApp Web y, si la función ya está activa, se visualizarán los iconos de cámara y teléfono en la parte superior derecha. En los chats grupales solo aparece el de cámara, que despliega las opciones disponibles. Otra posibilidad es crear una llamada anticipada y enviar el enlace correspondiente a los participantes.

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Desde la pestaña de llamadas, se puede iniciar una comunicación y sumar contactos adicionales, eligiendo entre voz o videollamada según la necesidad. Todas estas acciones están disponibles sin coste, lo que convierte a WhatsApp Web en una opción accesible y flexible para quienes buscan alternativas a las plataformas tradicionales de videollamadas.