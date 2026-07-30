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República Dominicana: El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil entregará 267,544 kits de utilería escolar en la región Este

La institución indicó que la cobertura abarcará a estudiantes de 20 distritos en seis provincias, con un despacho que ya inició en La Altagracia y El Seibo y seguirá de forma gradual

Según el INABIE, la utilería se canaliza por distritos y centros escolares antes de llegar a los alumnos del sistema público. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Según el INABIE, la utilería se canaliza por distritos y centros escolares antes de llegar a los alumnos del sistema público. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABIE informó que entregará 267.544kits de utilería escolar en la región Este para el año lectivo 2026-2027, una distribución que forma parte de un plan nacional de 1,806,872 paquetes para estudiantes del sistema público y que, según la institución, busca reducir el gasto de las familias y sostener el acceso a la educación.

La cobertura prevista en esa zona alcanza a igual número de alumnos de 20 distritos escolares de las provincias La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y Monte Plata. La entrega ya comenzó en los distritos educativos de La Altagracia y El Seibo y continuará de manera progresiva en el resto de la región, de acuerdo con la planificación oficial.

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Para el próximo período escolar, el Gobierno dominicano prevé distribuir esos materiales en 6.577 centros educativos del país. La iniciativa supone un ahorro estimado de entre RD 3,864 y RD 5,433 por estudiante y un impacto directo sobre más de 1.4 millones de familias.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil explicó que la utilería no se entrega de forma directa desde la entidad a cada alumno, sino que pasa primero por los distritos educativos y luego por los centros escolares. Son esos planteles los que finalmente distribuyen los kits a estudiantes, según la organización y el cronograma definidos por las autoridades educativas de cada demarcación.

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La cobertura del INABIE alcanzará a alumnos de 20 distritos escolares de La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y Monte Plata. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La cobertura del INABIE alcanzará a alumnos de 20 distritos escolares de La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y Monte Plata. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La distribución incluye útiles y uniforme para todos los niveles

Según el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, los paquetes se adaptan al nivel educativo de los estudiantes. En el nivel inicial, el kit contiene una mochila, cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas y lápiz de carbón.

Para los niveles primario y secundario, la institución indicó que cada paquete incluye una mochila con tres cuadernos, lápices de colores, sacapuntas, lápiz de carbón, goma de borrar, juego de cartabones y regla. En todos los casos, la utilería incorpora además un uniforme con polocher azul celeste, pantalón azul marino, un par de medias blancas y un par de zapatos.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, sostuvo que la entrega de utilería escolar figura entre las principales políticas de apoyo a las familias dominicanas. También afirmó que la institución mantiene un proceso continuo de distribución hacia los distritos educativos para que los centros cuenten con los insumos destinados a los estudiantes.

La entidad vinculó esta política con la permanencia escolar, la igualdad de oportunidades y el alivio de la carga económica de los hogares. En esa línea, presentó la entrega de kits como parte del esquema de apoyo público al estudiantado del sistema educativo estatal.

Tres niños de espalda, con uniformes escolares azules, comen en una mesa; la niña del centro tiene trenzas con lazos blancos. Uno de los niños sostiene pollo.
Los materiales no llegan desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a cada alumno, sino que recorren distritos y planteles, un circuito que exige coordinación sostenida para cubrir 6.577 centros sin rezagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema educativo dominicano concentra la medida en la enseñanza obligatoria

La educación en la República Dominicana es gratuita y obligatoria en los niveles inicial, primario y secundario, y está regulada principalmente por el Ministerio de Educación. El sistema se organiza en cuatro etapas: inicial, primaria, secundaria y superior.

El nivel inicial atiende la infancia antes del ingreso a la escuela primaria. El nivel primario abarca seis años de formación básica para niños de seis a 12 años, mientras que el secundario ofrece trayectorias académicas, técnicas o artísticas divididas en ciclos.

El texto oficial añade que el nivel superior está regido por el ministerio correspondiente para las carreras universitarias y técnicas. También señala que al sector educativo se le asigna el 4% del producto interno bruto, una proporción que, de acuerdo con la información difundida, permitió ampliar la cantidad de aulas.

Entre los desafíos pendientes, el documento menciona la mejora de los resultados de aprendizaje y de la eficiencia terminal de los estudios. También identifica entre los avances recientes el impulso de programas de apoyo, como créditos educativos para la formación técnica y superior.

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