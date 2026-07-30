Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Construyen el primer chip del mundo con “cerebro de microondas”: por qué es clave para las comunicaciones

El avance de la Universidad de Cornell permite comprimir y transmitir información usando pulsos de microondas

Chip con cerebro de microondas
Esta tecnología reduce el consumo de energía y el ancho de banda necesario para la comunicación satelital. (Cornell Engineering)
Guardar

Un equipo de científicos de la Universidad de Cornell desarrolló el primer microchip del mundo capaz de procesar señales de datos ultrarrápidas y de comunicaciones inalámbricas utilizando menos de 200 milivatios de potencia.

El proyecto logró que el chip aprendiera su propio lenguaje, lo que abre nuevas posibilidades en la transmisión y compresión de datos en el ámbito de las telecomunicaciones.

PUBLICIDAD

La innovación reside en que este microchip, descrito por sus creadores como un “cerebro de microondas”, permite que la información se procese casi de manera instantánea. Según informaron los responsables del avance, la tecnología tiene el potencial de reducir considerablemente la cantidad de datos que los satélites deben transmitir, al tiempo que habilita comunicaciones inalámbricas más rápidas y seguras.

Cómo funciona el “cerebro de microondas”

El desarrollo del chip estuvo a cargo del laboratorio dirigido por Alyssa Apsel, profesora en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Computación de Cornell. Bal Govind, investigador de doctorado en ese centro, fue quien implementó la tecnología en el laboratorio y demostró que el procesador puede generar lo que denominan “incrustaciones de tokens de microondas”.

PUBLICIDAD

Primer plano de un chip de memoria negro y dorado sobre una superficie metálica oscura. Ondas de calor rojas y líneas de conexión emergen del chip.
El procesador es capaz de crear su propio lenguaje basado en “tokens” de microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Govind, el chip utiliza un sistema de codificación inspirado en los tokens de los grandes modelos de lenguaje. “Me gusta pensar que estamos creando un léxico de microondas”, señaló el investigador en un comunicado de prensa.

A diferencia de los sistemas tradicionales, este chip representa los datos como una pequeña cantidad de pulsos de microondas, en lugar de transmitir largas cadenas de instrucciones digitales. Estos pulsos preservan las relaciones entre diferentes fragmentos de información, lo que resulta en una significativa reducción del ancho de banda y del consumo energético.

Aplicaciones en satélites

Uno de los escenarios de aplicación más relevantes para el chip son los satélites de pequeño tamaño, que suelen encontrar dificultades para enviar grandes archivos de imágenes a la Tierra por las limitaciones de energía a bordo y las normativas estrictas de ancho de banda impuestas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

El sistema facilita el envío rápido y seguro de datos entre satélites y dispositivos periféricos.
El sistema facilita el envío rápido y seguro de datos entre satélites y dispositivos periféricos.

El equipo de Universidad de Cornell probó el chip utilizando flujos de datos a velocidades de gigabit por segundo, lo que generó “p-bits”, es decir, bits probabilísticos que no permanecen fijos como ceros o unos, sino que fluctúan según los datos entrantes. Esta característica los hace útiles para la computación probabilística.

Durante las pruebas, los investigadores lograron reconstruir una imagen satelital de una tormenta tropical transmitiendo solo una octava parte de los datos originales. “La imagen reconstruida conservó muchas de las características clave de la tormenta”, detalló sobre el experimento de validación.

Govind también resaltó que los satélites pequeños suelen limitarse a enviar información elemental como coordenadas GPS, lo que implica una pérdida de detalles relevantes. “Eso es algo que nuestro chip puede ayudar a resolver”, aseguró el científico en el comunicado de prensa que difundió el equipo de investigación.

El avance podría beneficiar a satélites pequeños con limitaciones de energía y transmisión. (Europa Press)
El avance podría beneficiar a satélites pequeños con limitaciones de energía y transmisión. (Europa Press)

Seguridad y futuro comercial de la tecnología

El avance no solo se limita al procesamiento y transmisión eficiente de datos. Los responsables del proyecto consideran que el chip puede incorporar una nueva capa de ciberseguridad basada en hardware. “Un microondas neural podría enviar mensajes que solo otro del mismo tipo podría entender”, afirmó Govind.

La universidad presentó una solicitud de patente para proteger la propiedad intelectual de la tecnología y su equipo avanza en los pasos hacia la comercialización a través del programa Ignite Innovation Acceleration de la propia institución.

Los investigadores esperan que el microchip amplíe su impacto en campos como los drones, los dispositivos periféricos y otras aplicaciones que requieran comunicaciones inalámbricas seguras, rápidas y eficientes en términos de energía.

Temas Relacionados

ChipSatélitesDronesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

Un informe de ESET indica que el ransomware subió más de 30% en el país y el sector financiero fue el principal blanco; también detectó que uno de cada 35 mensajes maliciosos correspondió a intentos de phishing, una combinación que elevó la presión sobre bancos, organismos estatales y entidades de enseñanza

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

Cómo configurar YouTube Music para que suene tan bien como Spotify

Por defecto, la plataforma de música en streaming de Google establece la calidad de audio en el modo normal, lo que implica una tasa de bits máxima de 128 kbps

Cómo configurar YouTube Music para que suene tan bien como Spotify

Así es la nueva función de WhatsApp Web para que dejes de usar Zoom

La función permite compartir pantalla y enviar reacciones en tiempo real

Así es la nueva función de WhatsApp Web para que dejes de usar Zoom

Nuevo Guiness World Records de tecnología: SUV híbrido logra autonomía de 1980 kilómetros sin recarga

La marca fue lograda por un Nissan Qashqai e-POWER en territorio colombiano

Nuevo Guiness World Records de tecnología: SUV híbrido logra autonomía de 1980 kilómetros sin recarga

Qué es un criptominero, el nuevo ciberataque que afecta a usuarios de Steam

La técnica conocida como ClickFix engaña a los usuarios para que ejecuten comandos maliciosos en sus propias máquinas

Qué es un criptominero, el nuevo ciberataque que afecta a usuarios de Steam

DEPORTES

Susto en el fútbol regional: chocó su cabeza contra un muro durante un partido y quedó internado en terapia intensiva

Susto en el fútbol regional: chocó su cabeza contra un muro durante un partido y quedó internado en terapia intensiva

La increíble anécdota de un ex jugador de River cuando enfrentó a Messi y buscó intimidarlo a golpes: “Se transformó”

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

La polémica propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández y Argentina por la bandera de Malvinas

Bayern Múnich goleó 15-0 a un equipo amateur que puso en cancha a un policía y tesorero: la insólita escena que se volvió viral

TELESHOW

Mia Khalifa reveló el motivo por el que se sumó a la campaña anti-Argentina: “Tenía una camiseta personalizada”

Mia Khalifa reveló el motivo por el que se sumó a la campaña anti-Argentina: “Tenía una camiseta personalizada”

Las vacaciones invernales de Marcela Kloosterboer en el sur: nieve, snowboard y familia

Nicole Neumann respondió a quienes la acusaron de retocarse la cara: “¿En qué momento me hice una carita nueva?"

Los emotivos saludos de El Polaco y La Princesita por los 19 años de su hija: “Verte sonreír es de mis alegrías más grandes”

Cinzia sufrió un fuerte accidente en Gran Hermano y fue trasladada de urgencia al hospital

INFOBAE AMÉRICA

Constructoras e inmobiliarias piden aprobar la reforma que abarata la adquisición de viviendas nuevas en Panamá

Constructoras e inmobiliarias piden aprobar la reforma que abarata la adquisición de viviendas nuevas en Panamá

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

El Ministerio de Hacienda busca bajar el umbral del delito tributario en Costa Rica

La costa norte de República Dominicana se consolida como destino para el surf y los deportes de viento

El sistema financiero salvadoreño crece 8.5% en créditos en el primer semestre de 2026, según el BCR