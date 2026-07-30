La drástica definición del economista que más escucha Milei: “Nunca antes vi un gran excedente de dólares con falta de empleo”

Para Arriazu, el cambio estructural que atraviesa la Argentina generó ganadores que aportan divisas pero poca mano de obra, y perdedores con la lógica inversa. (NA)

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Ricardo Arriazu marcó la agenda económica con un diagnóstico que combina el reconocimiento de una oportunidad histórica para el país con la advertencia sobre una distorsión que, según sus propias palabras, no tiene antecedentes en su experiencia profesional. El economista, uno de los más escuchados por el presidente Javier Milei, expuso su mirada sobre el momento actual de la economía argentina y puso el foco en una tensión entre el frente cambiario y el mercado laboral que calificó como “inédita”.

El análisis del especialista tuvo lugar durante una entrevista con Fernando Galante. Arriazu habló sobre una paradoja que, según explicó, no había observado antes en su trayectoria. Al describir el comportamiento dispar de los distintos sectores productivos, sostuvo que “los que crecen son oferentes de divisas y poco demandantes de mano de obra, y los que decrecen son demandantes de divisas y demandantes de mano de obra”. Esa combinación, precisó, deriva en un escenario particular: “Se da una situación de un gran excedente cambiario, con falta de empleo”.

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La frase, resume su diagnóstico sobre el cambio estructural que atraviesa la Argentina, un tema que fue protagonista en una serie de charlas que Arriazu brindó esta semana en Mendoza. “Nunca antes vi un gran excedente de dólares con falta de empleo”, remarcó durante sus exposiciones en la provincia cuyana. En resumen, mientras algunos sectores acumulan divisas y aportan al superávit comercial, otros, más intensivos en empleo, muestran señales de retroceso.

Para el economista, esa asimetría explica buena parte de la dificultad que enfrenta el Gobierno para traducir los indicadores macroeconómicos favorables en una mejora sostenida de la actividad y, por extensión, en una recuperación más rápida de la confianza social.

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El Banco Central mantuvo este año la decisión de adquirir divisas sin esterilizar la emisión correspondiente, a diferencia del esquema aplicado en 2025.

La actividad económica, el gran misterio

Arriazu se detuvo también en la evolución reciente de la actividad económica. Recordó que en marzo se había alcanzado “el nivel histórico récord absoluto”, pero que después, “contra todas las expectativas, cayó en junio”. El economista relativizó las explicaciones puramente estadísticas: mencionó una hipótesis planteada por el viceministro de Economía sobre el mal funcionamiento de los desestacionalizadores en contextos de cambio estructural, aunque aclaró que existe otro factor determinante.

“En una economía con capacidad ociosa, explicó, lo que define el nivel de actividad es la demanda agregada", subrayó. Al comparar junio contra junio, sostuvo que los términos de intercambio mejoraron, salieron menos capitales y Brasil mostró un mejor desempeño, factores que deberían haber impulsado el crecimiento. Sin embargo, identificó un cambio en la política monetaria como explicación central: “El depósito creció más que el crédito. El depósito contrae y el crédito expande”.

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Según detalló, esa dinámica se vinculó con la decisión oficial de comprar dólares sin esterilizar en un contexto en el que la demanda de pesos no acompañó, lo que llevó al Gobierno a financiar esas compras colocando más deuda de la que vencía, un mecanismo que, en sus palabras, retira poder de compra de la demanda interna.

Errores de concepto sobre la monetización

Ante la consulta sobre una eventual mayor monetización de la economía, Arriazu marcó lo que consideró tres errores de concepto extendidos en el debate público. En primer lugar, sostuvo que “la monetización no la determina el Gobierno, la determina el público”, ya que es la demanda de pesos la que fija cuánta emisión puede absorberse sin generar presión sobre el dólar. En segundo término, valoró el cambio de estrategia respecto del año anterior, cuando el Banco Central decidió comprar divisas sin esterilizar: “gran cambio con respecto al año pasado, me pongo de pie y aplaudo, que es exactamente lo que tendría que hacer”.

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El tercer punto apuntó contra la idea de que el actual esquema cambiario resulta insostenible. Arriazu citó desarrollos teóricos posteriores al enfoque de elasticidades del siglo XIX, entre ellos el enfoque de absorción y los trabajos sobre el “miedo a flotar” en economías bimonetarias, para argumentar que el tipo de cambio no explica por sí solo el comportamiento del comercio exterior. En ese marco, fue categórico: “hay que ser un tonto para creer que moviendo el tipo de cambio voy a solucionar este problema”.

El tipo de cambio y el superávit comercial

Para sostener su argumento, Arriazu repasó la evolución del saldo comercial. Señaló que el año pasado el superávit comercial fue de USD 11.500 millones, cifra que sus propias proyecciones fueron corrigiendo al alza a lo largo del año: de USD 13.500 millones a USD 20.000 millones, luego a USD 25.000 millones durante una charla previa en Córdoba, hasta llegar a los USD 27.000 millones actuales, a los que se suma un superávit de cuenta corriente de 9.000 millones de dólares.

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El saldo comercial de los últimos doce meses llegó a USD 27.000 millones, a los que se suma un superávit de cuenta corriente de USD 9.000 millones. (EFE)

Con esos números como respaldo, planteó una pregunta retórica sobre el origen de una eventual presión alcista sobre el dólar, para concluir que solo un error de política podría generarla.

El programa financiero y la variable electoral

A propósito del programa financiero 2026-2027 presentado por el Gobierno, Arriazu diferenció dos anuncios: uno vinculado con el pago de la deuda y otro, a cargo del Banco Central, referido a la defensa del peso frente a una eventual corrida. Sobre el primero, detalló el esquema de financiamiento que combina el uso de dólares ya comprados, el roll over de deuda en manos del propio sector público, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales, y colocaciones en el mercado interno, con un excedente estimado por el Gobierno de USD 3.700 millones para este año, cifra que el analista económico consideró “conservadora”.

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Sobre la posibilidad de una corrida cambiaria de cara a las elecciones del año próximo, sostuvo que la probabilidad es alta, aunque remarcó que la cantidad de pesos en la economía no alcanza para superar las reservas disponibles del Banco Central. “Lo determinante no es la capacidad actual de defensa del Gobierno, sino la política que aplique la administración que asuma después de los comicios”, apuntó.

Como referencia adicional sobre el comportamiento del mercado cambiario, Arriazu mencionó la evolución de la compra de dólares por parte de particulares: el año pasado ese monto alcanzó los USD 41.000 millones, mientras que este año la cifra se ubica en torno a la mitad de ese valor, una diferencia que, según explicó, se traduce en un mayor flujo hacia la demanda interna.

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