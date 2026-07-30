Cancillería advierte que la trata fuerza a víctimas a cometer estafas financieras en República Dominicana

La trata de personas en República Dominicana suma estafas financieras y ciberdelincuencia, según la advertencia del canciller Roberto Álvarez (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

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La trata de personas en República Dominicana ya incluye casos en los que las víctimas son forzadas bajo amenazas a participar en estafas financieras, ciberdelincuencia y lavado de activos, advirtió este jueves el canciller Roberto Álvarez durante el acto por el Día Mundial contra la Trata de Personas 2026.

La alerta fue planteada en una actividad celebrada bajo el tema “Trata de Personas y Criminalidad Forzada: Víctimas Atrapadas en la Delincuencia Organizada”.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que esta evolución del delito plantea desafíos para los sistemas de justicia, la seguridad y la gestión migratoria.

Álvarez dijo que la trata constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos.

“La trata de personas constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Detrás de cada caso hay una vida marcada por el engaño, la coerción o la violencia; una persona privada de su libertad, de su dignidad y de la posibilidad de decidir su propio futuro”, dijo.

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Respuesta institucional ante las nuevas modalidades

El jefe de la diplomacia dominicana reafirmó el compromiso del país con cuatro ejes: prevención, persecución penal, protección integral de las víctimas y cooperación internacional.

En esa estrategia, el MIREX ejerce la presidencia de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CITIM, encargada de coordinar la respuesta nacional frente a este delito.

Desde la CITIM, la cancillería detalló una estrategia en cuatro frentes y un refuerzo del servicio exterior para ubicar posibles afectados fuera del país y activar amparo institucional en tiempo real (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El ministerio también ocupa la vicepresidencia de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la OEA para el período 2026-2028. Álvarez presentó esa doble responsabilidad como parte del marco institucional desde el cual el país busca responder a la expansión de estas redes.

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El viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios Opinio Díaz afirmó que República Dominicana ha impulsado iniciativas específicas para enfrentar estas modalidades.

Entre ellas mencionó la Mesa de Cibertrata, la Unidad de Cibertrata y un proyecto desarrollado junto con la OIM para fortalecer el uso de la tecnología en la prevención, la detección y la investigación de estos delitos.

Díaz agregó que la cancillería sigue ampliando las capacidades del servicio exterior dominicano para detectar posibles víctimas en el extranjero. Ese trabajo incluye orientación oportuna y la activación de mecanismos de asistencia y protección consular.

Proyecto de ley y acto conmemorativo

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, pidió visibilizar a las víctimas de trata de personas y señaló que en el Congreso Nacional cursa un Proyecto de Ley de Protección de Víctimas y Testigo, depositado por el presidente de la República. Lo presentó como una legislación modelo para la atención integral de las víctimas.

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La procuradora general pide visibilizar a las víctimas mientras avanza una ley de protección en el Congreso (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

“Tenemos la obligación constitucional de proteger las víctimas y es algo que, en el Ministerio Público, la cancillería y otras instituciones que hoy están aquí presentes lo hemos tomado absolutamente en serio, y con una profunda vocación de servicio”, afirmó Reynoso.

La conmemoración incluyó la conferencia magistral “Detrás de la estafa: la evolución de la trata de personas en las nuevas economías criminales”, a cargo del abogado y especialista en seguridad Irving Vidal. En esa exposición analizó cómo este delito se ha transformado dentro de las nuevas economías criminales.

El acto se realizó en el Centro de Convenciones del MIREX con la participación de los viceministros de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, y de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, además de la directora de Asuntos Migratorios del ministerio, Jadhel Herrera. También asistieron representantes de las instituciones que integran la CITIM, miembros del cuerpo diplomático, organismos internacionales, autoridades nacionales, representantes de la academia y de la sociedad civil.

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