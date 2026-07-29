Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público se mantiene estable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, en un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,82 para la venta y $1.470,15 para la compra.
Este miércoles será una jornada clave para el ministro de Economía, Luis Caputo. En la licitación quincenal de deuda, la Secretaría de Finanzas saldrá a buscar USD 1.351 millones con el Bonar 2029 (AO29) a la par de renovar y extender los vencimientos por 8,5 billones de pesos. En esta ocasión se suma una novedad: un bono dual diseñado para quienes desean mantener exposición en pesos y, al mismo tiempo, contar con cobertura frente al tipo de cambio oficial.
La acumulación de reservas volvió al centro de la discusión económica argentina. Después de una primera etapa apoyada en el ancla fiscal, el ordenamiento monetario y la baja de la inflación, el mercado empezó a mirar con interés otra variable: si el Banco Central logra transformar compras de dólares en una fortaleza sistémica.
El escenario internacional sigue más conmovido por la volatilidad del sector tecnológico que por el conflicto en el golfo Pérsico. Es más, la caída del petróleo de 5% que cerró por debajo de los USD 80, evitó que naufraguen las Bolsas de Nueva York donde se destacaron las acciones clásicas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rompió una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de dólares. Este martes, la autoridad monetaria no tuvo intervención ni dentro ni fuera del mercado cambiario. Se trata de la segunda rueda del año en la que no adquiere divisas, algo que también había ocurrido el 2 de enero de 2026.
La decisión del Banco Central de no intervenir en el mercado cambiario reveló el cambio de tendencia de las últimas jornadas. Se trató de la primera vez desde principios de año que terminó con saldo neutro. De esta manera, consiguió que el dólar mayorista frenara en 1.498 pesos.
Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 528,834 millones, el dólar mayorista avanzó un peso, a 1.498 pesos, un movimiento marginal que igualmente sirvió para marcar un nuevo récord nominal.