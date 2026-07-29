Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de julio

Licitación clave: Caputo sale a buscar más de USD 1.300 millones y prueba un nuevo instrumento para seducir al mercado El ministro de Economía quiere completar el cupo del Bonar 2029, pero busca cuidar la tasa que pagará. A la par ofrecerá un bono dual, que ajusta por la tasa mayorista de plazos fijos o por evolución del tipo de cambio

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta una licitación clave con el Bonar 2029 y la novedad de un bono dual que ajusta por TAMAR o dólar oficial. (Foto créditos: Reuters)

Este miércoles será una jornada clave para el ministro de Economía, Luis Caputo. En la licitación quincenal de deuda, la Secretaría de Finanzas saldrá a buscar USD 1.351 millones con el Bonar 2029 (AO29) a la par de renovar y extender los vencimientos por 8,5 billones de pesos. En esta ocasión se suma una novedad: un bono dual diseñado para quienes desean mantener exposición en pesos y, al mismo tiempo, contar con cobertura frente al tipo de cambio oficial.