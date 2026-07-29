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Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de julio

El billete al público se mantiene ofrecido a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un récord nominal. El dólar blue se paga a $1.570. El BCRA no intervino en el mercado por primera vez desde el 2 de enero

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13:12 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene estable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, en un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,82 para la venta y $1.470,15 para la compra.

13:12 hsHoy

Licitación clave: Caputo sale a buscar más de USD 1.300 millones y prueba un nuevo instrumento para seducir al mercado

El ministro de Economía quiere completar el cupo del Bonar 2029, pero busca cuidar la tasa que pagará. A la par ofrecerá un bono dual, que ajusta por la tasa mayorista de plazos fijos o por evolución del tipo de cambio

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta una licitación clave con el Bonar 2029 y la novedad de un bono dual que ajusta por TAMAR o dólar oficial. (Foto créditos: Reuters)
El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta una licitación clave con el Bonar 2029 y la novedad de un bono dual que ajusta por TAMAR o dólar oficial. (Foto créditos: Reuters)

Este miércoles será una jornada clave para el ministro de Economía, Luis Caputo. En la licitación quincenal de deuda, la Secretaría de Finanzas saldrá a buscar USD 1.351 millones con el Bonar 2029 (AO29) a la par de renovar y extender los vencimientos por 8,5 billones de pesos. En esta ocasión se suma una novedad: un bono dual diseñado para quienes desean mantener exposición en pesos y, al mismo tiempo, contar con cobertura frente al tipo de cambio oficial.

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13:11 hsHoy

Reservas: la calidad importa más que la cantidad

El debate sobre el respaldo real de la autoridad monetaria cobra fuerza mientras los ingresos de divisas muestran señales mixtas y los componentes líquidos y propios de las tenencias internacionales están bajo evaluación

Un miembro del personal de seguridad en la entrada del Banco Central de Argentina (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Un miembro del personal de seguridad en la entrada del Banco Central de Argentina (REUTERS/Irina Dambrauskas)

La acumulación de reservas volvió al centro de la discusión económica argentina. Después de una primera etapa apoyada en el ancla fiscal, el ordenamiento monetario y la baja de la inflación, el mercado empezó a mirar con interés otra variable: si el Banco Central logra transformar compras de dólares en una fortaleza sistémica.

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13:11 hsHoy

Dólar bajo presión: por qué el Gobierno buscó que no supere los $1.500 antes del vencimiento de un bono clave

El martes se fijó el precio de cierre del tipo de cambio mayorista para una letra atada a la evolución cambiaria que vence a fin de mes. La estrategia apuntó a aligerar la carga que tendrá que pagar el Tesoro en la licitación de deuda de este miércoles

El dólar mayorista cerró apenas por debajo de los 1.500 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dólar mayorista cerró apenas por debajo de los 1.500 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario internacional sigue más conmovido por la volatilidad del sector tecnológico que por el conflicto en el golfo Pérsico. Es más, la caída del petróleo de 5% que cerró por debajo de los USD 80, evitó que naufraguen las Bolsas de Nueva York donde se destacaron las acciones clásicas.

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13:11 hsHoy

El Banco Central no compró dólares este martes y rompió una racha de 135 días consecutivos en los que había sumado reservas

La autoridad monetaria no tuvo intervención en el plano cambiario y cortó una racha de 135 ruedas seguidas con adquisiciones de divisas

El Banco Central rompió una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El Banco Central rompió una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rompió una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de dólares. Este martes, la autoridad monetaria no tuvo intervención ni dentro ni fuera del mercado cambiario. Se trata de la segunda rueda del año en la que no adquiere divisas, algo que también había ocurrido el 2 de enero de 2026.

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13:11 hsHoy

El Banco Central no intervino, vendió futuros y le puso un freno al dólar mayorista justo antes de los $1.500

La pulseada con los inversores por el tipo de cambio para fin de mes llevó a un cambio de modalidad en la participación del BCRA en el mercado. Una suba acelerada podría implicar en los niveles de inflación de los próximos meses

El BCRA no intervino en el mercado cambiario y rompió una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de divisas. (REUTERS/Agustín Marcarian)
El BCRA no intervino en el mercado cambiario y rompió una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de divisas. (REUTERS/Agustín Marcarian)

La decisión del Banco Central de no intervenir en el mercado cambiario reveló el cambio de tendencia de las últimas jornadas. Se trató de la primera vez desde principios de año que terminó con saldo neutro. De esta manera, consiguió que el dólar mayorista frenara en 1.498 pesos.

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13:11 hsHoy

El dólar mayorista anotó un nuevo récord nominal y quedó al borde de los 1.500 pesos

El mayorista avanzó a $1.498 a la espera de la licitación del Tesoro de mañana. Al público finalizó por tercer día a $1.520 para la venta en el Banco Nación

En 2026 el tipo de cambio oficial subió solo 3%, muy por debajo de la inflación. (REUTERS/Willy Kurniawan)
En 2026 el tipo de cambio oficial subió solo 3%, muy por debajo de la inflación. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 528,834 millones, el dólar mayorista avanzó un peso, a 1.498 pesos, un movimiento marginal que igualmente sirvió para marcar un nuevo récord nominal.

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