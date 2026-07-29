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Bolivia: aprehenden al exministro de Hidrocarburos por el escándalo de la gasolina adulterada

Mauricio Medinaceli fue arrestado por la investigación sobre la distribución de combustible de mala calidad. Pasó la noche en celdas policiales mientras espera su audiencia cautelar

Bolivia’s Hydrocarbons and Energy Minister Mauricio Medinaceli waits for a news conference to begin after a session on oil imports and contract scrutiny at Bolivia’s Plurinational Legislative Assembly, in La Paz, Bolivia, April 9, 2026. REUTERS/Claudia Morales
Bolivia’s Hydrocarbons and Energy Minister Mauricio Medinaceli waits for a news conference to begin after a session on oil imports and contract scrutiny at Bolivia’s Plurinational Legislative Assembly, in La Paz, Bolivia, April 9, 2026. REUTERS/Claudia Morales
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El exministro de Hidrocarburos del Gobierno de Rodrigo Paz, Mauricio Medinaceli, fue aprehendido la tarde del martes en La Paz en el marco de una investigación por la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

De acuerdo con la orden de aprehensión, “existen suficientes indicios de su participación” en los casos que se investigan y que provocaron su destitución hace cuatro meses en medio de protestas de choferes y de una ola de cambios en el área energético.

Medinaceli prestó su declaración en el Ministerio Público y luego fue trasladado enmanillado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde pasó la noche y espera la audiencia cautelar en la que se definirá su situación jurídica.

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El exministro es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a raíz de dos denuncias presentadas por la alianza opositora Libre y el vicepresidente Edmand Lara.

bloqueos y huelga de choferes en La Paz, Bolivia
FOTODELDÍA AME7386. LA PAZ (BOLIVIA), 25/03/2026.- Transportistas bloquean una vía durante una protesta este miércoles en La Paz (Bolivia). Los sindicatos del transporte de las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto realizan una huelga de 24 horas con bloqueos en las principales vías para protestar por la mala calidad del combustible distribuido por la petrolera estatal YPFB. EFE/ Luis Gandarillas

La orden de aprehensión fue emitida un día después de que se diera a conocer un informe de la comisión legislativa que investigó la importación y distribución de “gasolina desestabilizada”. El documento establece que señala que durante la gestión de Medinaceli, se emitió una resolución ministerial que ordenó el desprecintado de cinco tanques de almacenamiento que estaban retenidos por indicios de contener combustible dañado.

El informe concluye que se priorizó el abastecimiento continuo de combustible sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, mediante la emisión de decretos y resoluciones de importación urgente sin requisitos mínimos de calidad. Entre los responsables que menciona el informe, además de Medinaceli, figuran el expresidente Luis Arce; el exministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo; y los expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorghaten y Yussef Alky.

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Medinaceli fue posesionado ministro de Hidrocarburos el 9 de noviembre en el primer gabinete de Rodrigo Paz. Un día después, acompañó al presidente y otros ministros en una caravana que siguió el ingreso de cisternas con combustible, en un acto que buscaba simbolizar el fin del desabastecimiento de diésel y gasolina que había sufrido Bolivia en los últimos años.

Rodrigo Paz y sus ministros encabezaron una caravana de cisternas con combustible en el primer día de su gobierno

“Nos hemos comprometido que a partir del 8 de noviembre íbamos a traer combustibles y estamos cumpliendo. Se hicieron gestiones con organismos internacionales, gobiernos amigos y empresas para que a Bolivia no le falte combustible y así pueda reactivar su economía”, afirmó entonces el jefe de Estado.

Un mes más tarde se levantó el subsidio de combustibles que había estado vigente por casi dos décadas y la nivelación del precio del diésel y la gasolina supuso un incremento del precio de 162% y el 87%, respectivamente.

Semanas después surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a la mala calidad de la gasolina que el Gobierno admitió y atribuyó a una serie de razones -entre ellas redes delictivas de sustitución de combustible y residuos tóxicos en tanques de almacenamiento- que luego fueron desvirtuadas por el informe de la comisión legislativa.

En medio de las protestas, Medinaceli fue reemplazado en abril por el actual ministro Marcelo Blanco y también se produjeron cambios en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sin que hasta ahora se haya resuelto de forma definitiva el abastecimiento continuo de combustible ni se tengan certezas sobre la calidad del combustible distribuido.

Mauricio Medinaceli, durante una entrevista en La Paz, Bolivia, el 16 de enero de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Mauricio Medinaceli, durante una entrevista en La Paz, Bolivia, el 16 de enero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Medinaceli es economista especializado en hidrocarburos y fue ministro de Hidrocarburos también durante el Gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez, entre 2005 y 2006. Es licenciado por la Universidad Católica Boliviana, tiene una maestría en Economía de la Universidad de Georgetown y un doctorado de la Pontificia Universidad Javeriana.

A lo largo de su carrera trabajó como consultor internacional en políticas energéticas, fiscales y de gobernanza económica en más de 20 países. También prestó servicios para organismos como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la CEPAL, la OLADE, CAF y USAID, entre otras instituciones internacionales.

Su aprehensión generó una serie de reacciones entre analistas y académicos. “Medinaceli es un chivo expiatorio para salvar a una mafia bien arraigada en YPFB (...) Con esto, queda claro que menos gente capaz y honesta aceptará cargos”, escribió la historiadora Sayuri Loza.

En esa línea, el periodista Raúl Peñaranda opinó que “es una barbaridad que a un profesional decente como a Mauricio Medinaceli se lo aprehenda tras haber ido a declarar voluntariamente sobre la gasolina contaminada. Vivimos la dictadura de las fiscales y el cinismo del poder”.

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