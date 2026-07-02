Juegos de PlayStation Plus para julio: Call of Duty: Modern Warfare III encabeza la lista

PlayStation Plus confirma sus tres juegos mensuales para julio de 2026: Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II y CrossCode, todos disponibles para PS5 y PS4 desde el martes 7 de julio hasta el lunes 3 de agosto.
“La selección de juegos mensuales en PlayStation Plus puede variar según la región“, indica Sony.
Call of Duty: Modern Warfare III: campaña, multijugador y zombies
Call of Duty: Modern Warfare III llega en su paquete multigeneración con tres modos de juego diferenciados.
En la campaña, el Capitán Price y la Fuerza Operativa 141 se enfrentan al criminal de guerra Vladimir Makarov, en una secuela de Call of Duty: Modern Warfare II.
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El modo multijugador recupera los 16 mapas del Modern Warfare 2 de 2009 con gráficos actualizados y nuevos modos de juego.
El tercer pilar es Modern Warfare Zombies, una experiencia PvE de mundo abierto en el mapa de zombies más grande de la franquicia, diseñada para escuadrones cooperativos.
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For the King II: RPG de mesa con modo cooperativo para cuatro jugadores
For the King II sitúa al jugador en el reino de Fahrul, donde la Reina Rosomon, antes querida por su pueblo, sometió a sus súbditos a la servidumbre en las minas mientras forja alianzas con fuerzas oscuras.
El juego admite hasta cuatro jugadores en modo cooperativo o puede completarse en solitario. Desarrollado por los creadores del primer For the King, combina mecánicas roguelite con jugabilidad de mesa sobre un motor actualizado.
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CrossCode: acción retro con acertijos y combate estratégico
CrossCode es un RPG de acción en 2D que fusiona gráficos de 16 bits con física de movimiento fluida, combate rápido y acertijos de mazmorra al estilo de los juegos de aventura clásicos.
La progresión permite al jugador elegir equipamiento y habilidades para adoptar distintos enfoques estratégicos frente a los enemigos, mientras avanza por una historia de ciencia ficción.
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Qué es PlayStation Plus
PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para consolas PS5 y PS4. Entre sus beneficios, incluye una selección de juegos mensuales que los suscriptores pueden descargar sin costo adicional durante el período de disponibilidad. La oferta de títulos puede variar según la región.
Sony dejará de producir discos para PlayStation
Sony dejará de producir discos físicos para todos los juegos nuevos de PlayStation a partir de enero de 2028.
Desde esa fecha, los títulos se distribuirán exclusivamente en formato digital: a través de PlayStation Store y por medio de distribuidores autorizados. La medida no afecta a los juegos ya lanzados ni a los que salgan antes de ese plazo.
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La compañía justificó el cambio en el comportamiento de sus usuarios. “Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo”, indicó la empresa.
“Esta transición nos permitirá alinearnos aún más con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos y disfrutarlos en la actualidad”, agregó.
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Los datos respaldan la decisión: según los resultados financieros de Sony del cuarto trimestre del año fiscal 2025, las descargas digitales representaron el 85% de las ventas de software completo en PS4 y PS5, mientras que las copias físicas se limitaron al 15% restante.
Por otro lado, Sony también anuncio el cierre gradual de PlayStation Store para PS3 y PS Vita. El proceso será así:
- México, Honduras y Nicaragua: PlayStation Store para PS3 comenzará a cerrar a partir de agosto de 2026.
- Países adicionales de Latinoamérica y Medio Oriente que tengan PlayStation Store locales: PlayStation Store para PS3 comenzará a cerrar a finales de 2026.
- Todos los demás países: PlayStation Store para PS3 y PS Vita cerrará en julio de 2027.
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