EA Sports FC 27 muestra su gameplay por primera vez: mejores pases y más realismo

EA mostró los primeros detalles del juego de este año, que tendrá cambios en el realismo y los tiros de esquina.

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Electronic Arts reveló las novedades de gameplay más esperadas de EA SPORTS FC 27 a dos meses de su lanzamiento global, por lo que ya conocemos los cambios que tendrá el juego, más allá de los modos y el contenido.

EA Sports apuesta este año por un enfoque de mayor control, creatividad y realismo en el terreno de juego, respondiendo a críticas de la comunidad por lo hecho en la versión anterior.

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Cuáles son los cambios de jugabilidad que tendrán EA Sports FC 27

Mayor control manual

EA SPORTS FC 27 introduce una jugabilidad que busca ser más fluida y realista. Uno de los ejes es el mayor control manual sobre las acciones defensivas y ofensivas. La defensa, en particular, fue rediseñada para eliminar las entradas automáticas por proximidad, lo que implica que el usuario debe decidir cuándo presionar o robar el balón.

Los defensores controlados manualmente tendrán mayor alcance y velocidad al presionar, mientras que la inteligencia artificial se concentrará en el posicionamiento y las coberturas.

Los desmarques curvos e inteligentes en EA SPORTS FC 27 mejoran la interpretación del espacio y amplían las opciones tácticas en ataque. (EA SPORTS FC 27)

En ataque, la capacidad espacial ha sido potenciada: los compañeros de equipo interpretan mejor el espacio y la intención de pase, con desmarques de apoyo y ruptura tanto automáticos como bajo petición del usuario.

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Se destacan los desmarques curvos e inteligentes, que permiten carreras más naturales y efectivas hacia el área rival, generando nuevas oportunidades de gol y mayor variedad táctica.

Regates en desequilibrio y habilidades ofensivas

Una de las funciones que más ha llamado la atención es el sistema de regates en desequilibrio. Esta mecánica premia a los jugadores con buen equilibrio y regate, quienes podrán mantener la posesión incluso bajo presión o tras contactos físicos. Inspirados en futbolistas como Pedri, estos regates buscan reflejar situaciones realistas de uno contra uno, donde el control hábil puede marcar la diferencia.

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Las paredes y combinaciones rápidas han sido mejoradas, con reacciones más rápidas y animaciones más realistas. También se han ajustado los atributos de los futbolistas, que ahora influyen más directamente en la eficacia de tiros, centros y regates. El resultado es un sistema en el que las características individuales cobran mayor protagonismo frente a las ventajas automáticas.

EA SPORTS FC 27 rediseña los saques de esquina con dos fases y permite mover jugadores, crear bloqueos y activar el escape de la marca.

Renovación de saques de esquina y centros

El balón parado experimenta uno de los cambios más profundos. Los saques de esquina han sido reinventados para premiar la habilidad y reducir el factor suerte. Ahora, cada córner se divide en dos fases: la preparación del pase y el control creativo del desmarque para rematar.

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El usuario puede mover libremente a los jugadores dentro del área, crear bloqueos y utilizar nuevas mecánicas como el “escape de la marca”.

Los centros también han sido rediseñados. La dirección y potencia elegidas por el usuario tienen un impacto más directo, mientras que los envíos al área ya no van dirigidos automáticamente a un compañero, sino que pueden buscar espacios libres o trayectorias específicas. Esto genera situaciones ofensivas más variadas y realistas, donde la habilidad y la anticipación marcan la diferencia.

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Cambios en los pases y estilos de juego

Los pases al hueco presentan menos asistencia automática y siguen la dirección elegida con mayor precisión. Los pases rasos y bombeados pasan a utilizar un sistema completamente manual, exigiendo mayor pericia al usuario.

Los estilos de juego de EA SPORTS FC 27, como tiro colocado, tiki-taka y remate de cabeza preciso, fueron ajustados para dar más peso a las características individuales. (EA Sports)

Además, se han ajustado estilos de juego como tiro colocado, impulso, tiki-taka y remate de cabeza preciso, para que las características individuales de cada jugador sean más decisivas y haya un mayor equilibrio general.

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Cuáles son las ediciones disponibles de EA SPORTS FC 27

Los jugadores ya pueden reservar EA SPORTS FC 27. El lanzamiento global está previsto para el 25 de septiembre de 2026. Existen tres ediciones principales con distintos precios y contenidos:

Standard Edition ($69.99) : Incluye el juego base, un ícono de 92+ cedido en FC 26 y desafíos de bonificación para el modo carrera.

Ultimate Edition ($99.99) : Ofrece hasta 7 días de acceso anticipado (desde el 18 de septiembre), un ícono de 85+ para FC 27, 6.000 FC Points y el pase premium de la temporada 1.

Ultimate Plus Edition ($149.99): Disponible solo por reserva hasta el 31 de agosto, suma 10.000 FC Points, pases premium de la temporada 1 a la 5 y una elección de jugador Hall of Fame.