Licitación clave: el Gobierno consiguió otros USD 309 millones para pagar la deuda y no liberó pesos al mercado

El Gobierno colocó más de USD 300 millones en el AO29. (Jaime Olivos)

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El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 309 millones para robustecer el programa financiero diseñado con el objetivo de cubrir todos los compromisos hasta 2027 y no liberó pesos al mercado en la licitación clave de deuda que tuvo lugar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas informó que la subasta resultó en una adjudicación total de $12,21 billones, tras recibir ofertas por 13,98 billones de pesos. Este resultado implica un rollover del 144,53% respecto a los vencimientos del día, que ascendían a 8,5 billones de pesos.

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El bono AO29, denominado en moneda estadounidense y con vencimiento el 31 de octubre de 2029, captó USD 309 millones tras recibir ofertas por 366 millones de dólares. La tasa de corte se ubicó en 8,33% TIREA (8,02% TNA).

Este instrumento, que tiene un tope de USD 2.000 millones, tuvo su debut a mediados de julio. En la primera licitación, el pasado 15 de este mes, la demanda del título resultó muy elevada y la oferta alcanzó los USD 1.046 millones, luego de que se informara que el límite máximo para la adjudicación sería hasta completar el cupo establecido.

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No obstante, Finanzas optó por colocar USD 470 millones en la primera ronda y USD 150 millones extra al día siguiente, por lo que el monto total se elevó a 620 millones de dólares. En la última licitación de julio, celebrada hoy, no solo cayó el monto adjudicado sino también el ofertado.

El AO29 es clave para la estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo. El fin último de estas colocaciones es fortalecer la posición del Tesoro en dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda que quedan para el resto de 2026.

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Por otra parte, la licitación en pesos mostró una fuerte participación en los instrumentos a tasa fija. En el caso de las Lecap y Boncap con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (S16O6), se adjudicaron $4,61 billones, con una tasa efectiva mensual de 2,05% y una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,57 por ciento.

Además, se presentó, por primera vez, un bono dual que actualiza su valor según la TAMAR (la tasa mayorista utilizada como referencia) o el tipo de cambio Dólar Linked, abonando al inversor la rentabilidad más elevada entre ambas alternativas.

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Este nuevo título, un cupón cero con vencimiento el 31 de enero de 2028, permite optar por el ajuste más conveniente: ya sea la tasa mayorista para depósitos superiores a $1.000 millones o la evolución del dólar oficial. En tal sentido, el TMVE8 sumó $4,72 billones, con un margen de 6,64% sobre la tasa dual.

En los bonos ajustados por CER/TAMAR, el TXMD8 (vencimiento el 15 de diciembre de 2028) captó $0,87 billones, con una TIREA CER de 5,40 por ciento. En el segmento de instrumentos dólar linked, el D30S6 (vencimiento el 30 de septiembre de 2026) recibió $0,67 billones, con una TIREA de 7,25%, mientras que el D15E7 (vencimiento el 15 de enero de 2027) alcanzó los $1,33 billones, con una TIREA de 5,51 por ciento.

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“Ante vencimientos por $8,5 billones, la demanda se concentró fuertemente en el nuevo Dual TAMAR/DLK (novedoso siendo el primer instrumento en moneda dual emitido por esta gestión) que colocó VN USD 3.467 millones aún dejando afuera posturas por VN USD 560 millones y en la LECAP (a 77 días, la de menor plazo ofrecida desde el 28/04/2026); representaron el 39% y el 38% de la colocación, respectivamente”, analizó el economista Federico García Martínez.

Por su parte, García Martínez interpretó que la demanda de cobertura en instrumentos atados a la evolución del dólar se mantuvo “más que firme” con USD 1.610 millones ofertados en conjunto, de los cuales se adjudicaron USD 1.364 millones, excluyendo el TMVE8.

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